Фотосессия — отличный вариант, чтобы запечатлеть свое путешествие.
Мы предлагаем вам маршрут по самым ярким локациям Стамбула: дворец Долмабахче, Галатская башня, мечеть Сулеймание.
Профессиональный фотограф поможет подобрать удачные ракурсы и сделает лучшие кадры! Вас ждут незабываемые эмоции и красочные воспоминания на всю жизнь.
Мы предлагаем вам маршрут по самым ярким локациям Стамбула: дворец Долмабахче, Галатская башня, мечеть Сулеймание.
Профессиональный фотограф поможет подобрать удачные ракурсы и сделает лучшие кадры! Вас ждут незабываемые эмоции и красочные воспоминания на всю жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Подарите себе сказочную фотосессию в Стамбуле Фотосессии — модный нынче тренд, ведь профессиональные фотографы могут не только выбрать удачный ракурс, но и воссоздать атмосферу и настроение. Остановившись на несколько дней в Стамбуле, не забудьте запечатлеть себя на фоне панорамы Босфора, в роскошных дворах султанских резиденций, на узких мощеных улочках, передающих колорит вечного города. Яркие локации на ваш вкус Для фотосессии в Стамбуле мы выбрали самые живописные виды и популярные узнаваемые места — визитная карточка города Галатская башня, легендарная мечеть Сулеймание, поражающий богатством дворцовый комплекс Долмабахче, колоритный район Фенер. Фотосессии в Стамбуле всегда неповторимы и составляются по вашей индивидуальной программе. Так, морская прогулка по набережной Босфора может начаться со смотровой площадки и продолжиться у крепости Румели Хисар или же у Девичьей башни и у дворца Бейлербей.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- ✓ Минимум 1 час фотосъемки
- ✓ Цветокоррекция (до 10 фото)
Что не входит в цену
- ✓ Трансфер
- ✓ Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
128€116 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Тематическая фотосессия и увлекательная прогулка в Стамбуле
Сказочные сюжеты, романтические love-story и колоритные портреты в восточной обстановке
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 2 чел.