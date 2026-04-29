3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Стамбулу, где каждый снимок расскажет уникальную историю. Откройте для себя город, в котором переплелись культуры и эпохи, через объектив камеры.Мы пройдемся по знаменитым местам, таким

как Мечеть Ортакёй и живописный Балат, и посетим скрытые уголки, известные только местным жителям. Ваш личный фотограф не только запечатлеет самые яркие моменты прогулки, но и поделится интересными фактами о четырех империях, оставивших свой след в истории этого великолепного города. По завершении прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите коллекцию из 50 профессионально обработанных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии. Подарите себе возможность увидеть Стамбул под совершенно другим углом и сохранить эти моменты навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Восточная легенда

Наш маршрут пролегает через культовые достопримечательности Стамбула, но в то же время показывает город с другой стороны. Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше.

Центр притяжения

Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам. Концентрация кондитерских бутиков и шоколадных лавочек здесь просто зашкаливает! Мы с вами проедемся на знаменитом ностальгическом красном трамвайчике и я сфотографирую вас с ним на фоне атмосферных европейских улочках.

Город в городе

Следующей фото-точкой нашей прогулки станет самобытный Балат — традиционный еврейский квартал, где находится старейшая синагога Стамбула. Цветастые фасады, узкие улочки и пригорки очаруют вас и станут прекрасными декорациями к снимкам. По дороге нам встретится много антуражных кофеен, где я буду рад угостить вас турецким кофе или чаем.

Организационные детали