3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть сказочные мечети и парки, прогуляться старинными кварталами и получить на память яркие фото

Алишер
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Алишер – ваш гид
Красочный и многоликий город словно создан для фотосессий.

Я покажу не только главные памятники Стамбула, но и город глазами местных.

Вы увидите колоритные кварталы и парки и узнаете много нового об истории четырех империй.

После насыщенной прогулки вы сможете лучше ориентироваться в городе.

Профессиональные снимки и полноценная экскурсия — совместим приятное с полезным!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча — у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула

Что вас ожидает

Восточная легенда
Наш маршрут пролегает через культовые достопримечательности Стамбула, но в то же время показывает город с другой стороны. Перед вами предстанет невероятно красивая и величественная Мечеть Сулеймание, которую сразу узнают фанаты сериала «Великолепный Век». Мы зайдем внутрь, и я расскажу о Султане Сулеймане, великом архитекторе Кемале ад-дин Синане и особенностях убранства. Прекрасный вид на Босфор и город восполнит ваши силы, затраченные на подъем, и мы отправимся дальше.

Город в городе
Следующей фото-точкой нашей прогулки станет самобытный Балат — традиционный еврейский квартал, где находится старейшая синагога Стамбула. Цветастые фасады, узкие улочки и пригорки очаруют вас и станут прекрасными декорациями к снимкам. По дороге нам встретится много антуражных кофеен, где я буду рад угостить вас турецким кофе или чаем. Далее мы окажемся возле красавицы Галаты. Эта башня — один из самых узнаваемых и популярных символов Стамбула, который точно стоит увидеть!

Центр притяжения
Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам. Концентрация кондитерских бутиков и шоколадных лавочек здесь просто зашкаливает! Я сфотографирую вас в атмосфере древнего мегаполиса и оставлю прогуливаться по молодежному району.

Организационные детали

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  • В зависимости от нашего темпа, в течение полутора недель после фото-экскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий. Я могу переслать их через облачное хранилище или передать лично флеш карту памяти.
  • В качестве презента я могу снять 30-секундный видеоролик о вашей прогулке.
  • В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах.
  • Внимание! Наденьте обувь поудобнее — мы будем много ходить!
  • Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии. Я помогу подобрать образ, согласую ваши предпочтения и подскажу подходящие позы и локации.
  • Дополнительные расходы — транспорт, чай, кофе — полностью беру на себя.
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алишер
Алишер
Меня зовут Алишер и я фотограф! В фотографиях для меня главное – ловить эмоции людей, создавать бесценные кадры из радостных моментов! У меня большой опыт различных съемок: от индивидуальных до свадебных. Если вы желаете запечатлеть свой прекрасный день и узнать о Стамбуле побольше – обращайтесь, и вместе мы создадим незабываемые впечатления и снимки!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Очень рекомендую! Если вы хотите почувствовать себя своим в этом городе, влюбиться в Стамбул и увидеть его с многогранной, а самое важное, настоящей стороны жизни - вам к Алишеру. Он расскажет интересные и впечатляющие факты о городе и его истории, проведет по самым знаковым и секретным местам, расскажет о жизни города , поделится интересными фактами о местных жителях, а самое главное - подарит вам заряд хорошего настроения и самые восхитительные фотографии на память о Стамбуле!
3 декабря 2019
В каждой стране, которую посещаем, взяли за правило брать фото-экскурсию. Это очень удобно- сил уже нет самим фотографироваться, а хочется проф-контента и релакса. Алишер провёл нас с мамой как по туристическим, так и не по туристическим местам Стамбула. Сделал потрясающие фотографии (фотографироваться люблю, а получаюсь обычно не очень), а тут все снимки, которые нам прислали, понравились без исключения. И на кораблике прокатились, и с высоты на город посмотрели, сделали отличные снимки.
Но лично меня больше всего впечатлил Галатский район. Особенно, зайдёт тем, кто любит гулять по необычным местам с витиеватыми улочками и аутентичными кварталами. Алишер угостил нас ароматным кофе (как мы потом оказалось, самым вкусным из того, что мы пробовали в Стамбуле) в атмосферной кофейне ( как опять же потом выяснилось, на месте съёмок популярного турецкого сериала «Чёрная любовь») , в которую приходят фотографироваться толпы туристов. Сериал не смотрела. Но знаете, когда сидишь за столиком, где главные герои выцарапали свои имена, чувствуешь себя причастным к чему-то большому и ещё больше проникаешься романтичным духом Стамбула. И фотокарточки-огонь!
Все понравилось, рекомендую=)
1 декабря 2019
Экскурсия прошла в соответствии с заявленными опциями. Это был практически первый день нашего пребывания в Стамбуле. Очень приятно, что Алишер встретил нас возле отеля; помогал в мелочах (покупка istanbul kart); выбирал приятные локации для фотосъемки и прислушивался к нашим пожеланиям. А каким вкусным, бодрящим кофе он нас угощал! Да в таком уютном, атмосферном кафе, за одним из столиков которого сидела самая романтичная пара турецкого сериала Kara Sevda! Фото-экскурсия прошла отлично. Такими же получились и фотографии.

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