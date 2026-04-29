3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка: контрасты Стамбула

Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Стамбулу, где каждый снимок расскажет уникальную историю. Откройте для себя город, в котором переплелись культуры и эпохи, через объектив камеры.

Мы пройдемся по знаменитым местам, таким
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как Мечеть Ортакёй и живописный Балат, и посетим скрытые уголки, известные только местным жителям.

Ваш личный фотограф не только запечатлеет самые яркие моменты прогулки, но и поделится интересными фактами о четырех империях, оставивших свой след в истории этого великолепного города.

По завершении прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите коллекцию из 50 профессионально обработанных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии.

Подарите себе возможность увидеть Стамбул под совершенно другим углом и сохранить эти моменты навсегда

4.9
82 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🏙️ Открытие скрытых уголков Стамбула
  • 📚 Углубление в историю четырех империй
  • 🚋 Поездка на ностальгическом трамвайчике
  • ☕ Турецкий кофе в антуражных кофейнях
  • 📷 Профессиональные снимки в живописных местах
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Фотопрогулка: контрасты Стамбула

Что можно увидеть

  • Мечеть Ортакёй
  • Босфор
  • Босфорский мост
  • Истикляль
  • Балат
  • Синагога Стамбула

Описание фото-прогулки

Восточная легенда

Наш маршрут пролегает через культовые достопримечательности Стамбула, но в то же время показывает город с другой стороны. Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше.

Центр притяжения

Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам. Концентрация кондитерских бутиков и шоколадных лавочек здесь просто зашкаливает! Мы с вами проедемся на знаменитом ностальгическом красном трамвайчике и я сфотографирую вас с ним на фоне атмосферных европейских улочках.

Город в городе

Следующей фото-точкой нашей прогулки станет самобытный Балат — традиционный еврейский квартал, где находится старейшая синагога Стамбула. Цветастые фасады, узкие улочки и пригорки очаруют вас и станут прекрасными декорациями к снимкам. По дороге нам встретится много антуражных кофеен, где я буду рад угостить вас турецким кофе или чаем.

Организационные детали

  • Оплата оставшейся части стоимость возможна переводом на карту российского банка
  • В зависимости от нашего темпа, в течении 4-5 дней после фотопрогулки вы получите 50 полностью обработанных фотографий. Я перешлю их вам через облачное хранилище
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IIII или Sony A7 IV
  • В качестве презента мы хотели бы угостить вас чашкой ароматного турецкого кофе
  • В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах
  • Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии. Я помогу подобрать образ, согласую ваши предпочтения и подскажу подходящие позы и локации
  • Если вы захотите фотосессию в летящем платье, его можно арендовать за доплату. Подробности можно уточнить в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 456 туристов
Мы команда фотографов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас фотопрогулки с душой. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. Проникнуться жизнью Стамбула. В фотографии главное – ловить эмоции людей, создавать бесценные кадры из радостных моментов путешествий! Будем рады встрече и новым знакомствам!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
4
3
2
1
1
1
А
Хочу выразить огромную благодарность Зизи 😍 мы классное провели время, гуляя по Стамбулу, и получили крутые кадры 😍 100% рекомендую
Хочу выразить огромную благодарность Зизи 😍 мы классное провели время, гуляя по Стамбулу, и получили крутые кадры 😍 100% рекомендую
Хочу выразить огромную благодарность Зизи 😍 мы классное провели время, гуляя по Стамбулу, и получили крутые кадры 😍 100% рекомендую
Хочу выразить огромную благодарность Зизи 😍 мы классное провели время, гуляя по Стамбулу, и получили крутые кадры 😍 100% рекомендую
Алишер
Алишер
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за такой тёплый отзыв 😍 Нам очень приятно, что вы не только получили крутые кадры, но и по-настоящему насладились прогулкой по Стамбулу ✨

Будем рады увидеть вас снова и создать для вас ещё больше красивых моментов!
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А
Были с супругой в мае. Уговорила на фотосессию, согласился совместить с экскурсией. Рассказывала и фотографировала Зинаида. Всё понравилось, без напряжения. Комфортный маршрут, непринуждённая беседа, красивые локации. По окончании экскурсии посоветовала замечательное кафе, где в отличии от других мест очень понравилась и еда и обслуживание. Фото получились интересные качественные.
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Ю
Посетили фотопрогулку вдвоем с мужем с фотографом Зизи. Было комфортно и приятно. Общительная, милая девушка, замечательно фотографирует, советует по позингу и местам. Прошли несколько проверенных локаций, ездили и на такси,
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и одну станцию на метро, и на трамвайчике. Гуляли, болтали, фотографировались. Получилась красивая фотосессия. Но надо рассчитывать, что это не прогулка с историей, рассказами о городе и т. д Это именно фотосессия. Меня это полностью устроило, так как именно на это и настраивалась. С учетом того, что мой муж терпеть не может фотографировать, а я это люблю - фотопрогулка отличный выход не поругаться в отпуске и остаться с красивыми фото😄

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Elena
С нами была Зизи! Это одно из лучших что произошло с нами за весь отпуск! Зизи человек-душа, легкая в общении, профессионал своего дела, знает куда пойти, как стать для красивого
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фото, рядом с ней в Стамбуле чувствуешь себя как дома.
А фото, даже без ретуши, просто огонь! 🔥 Я не стала ждать обработки фото и сразу выставила их в Инстаграм, они реально крутые даже в оригинале.
Всем горячая рекомендация от меня, это Зизи! Вы получите не только экскурсию в приятной компании, а получите ответы на все Ваши вопросы и отличные фото!
Кстати, Зизи неплохо владеет Английским, поэтому мой любимый, который знает только немецкий и английский, получил массу впечатлений от экскурсии и общения с Зизи!

Уверенна, что еще не раз возьмем фото экскурсию с этим милым гидом. 🥰

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В
экскурсия рассчитана на тех, кто хочет увидеть Стамбул через призму "красивого взгляда". Зизи сделала прекрасные фотографии! Она видит красоту людей и архитектуры. После ее фото я увидела себя другими глазами и влюбилась в этот новый образ. А Стамбул открылся перед нами красивой роскошь тихих улиц и цветастых базаров, торговцев и дворцов! Большое спасибо!
Алишер
Алишер
Ответ организатора:
Виктория, большое спасибо за такие тёплые и искренние слова 🤍

Нам безумно приятно, что вы прочувствовали именно тот «красивый взгляд», который
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мы стараемся передать через наши прогулки и фотографии.

Очень рады, что вы увидели себя по-новому и забрали с собой не только снимки, но и это ощущение.

Будем счастливы увидеть вас снова в Стамбуле 💫

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Наталья
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой беседы. Это было моё первое знакомство со Стамбулом, удалось посмотреть интересные места, симпатичные улочки, красивые мечети. Всё очень понравилось, ну и на память остались обалденные фотографии с видом Стамбула.
Огромное спасибо.
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой
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Входит в следующие категории Стамбула

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