3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут пролегает через культовые достопримечательности Стамбула, но в то же время показывает город с другой стороны. Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше.
Центр притяжения
Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам. Концентрация кондитерских бутиков и шоколадных лавочек здесь просто зашкаливает! Мы с вами проедемся на знаменитом ностальгическом красном трамвайчике и я сфотографирую вас с ним на фоне атмосферных европейских улочках.
Город в городе
Следующей фото-точкой нашей прогулки станет самобытный Балат — традиционный еврейский квартал, где находится старейшая синагога Стамбула. Цветастые фасады, узкие улочки и пригорки очаруют вас и станут прекрасными декорациями к снимкам. По дороге нам встретится много антуражных кофеен, где я буду рад угостить вас турецким кофе или чаем.
Организационные детали
Оплата оставшейся части стоимость возможна переводом на карту российского банка
В зависимости от нашего темпа, в течении 4-5 дней после фотопрогулки вы получите 50 полностью обработанных фотографий. Я перешлю их вам через облачное хранилище
Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IIII или Sony A7 IV
В качестве презента мы хотели бы угостить вас чашкой ароматного турецкого кофе
В стоимость не входят расходы в кафе и музеях, если съёмка планируется в этих местах
Перед прогулкой мы обсудим детали фотосессии. Я помогу подобрать образ, согласую ваши предпочтения и подскажу подходящие позы и локации
Если вы захотите фотосессию в летящем платье, его можно арендовать за доплату. Подробности можно уточнить в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 456 туристов
Мы команда фотографов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас фотопрогулки с душой. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. Проникнуться жизнью Стамбула. В фотографии главное – ловить эмоции людей, создавать бесценные кадры из радостных моментов путешествий! Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность Зизи 😍 мы классное провели время, гуляя по Стамбулу, и получили крутые кадры 😍 100% рекомендую
Алишер
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за такой тёплый отзыв 😍 Нам очень приятно, что вы не только получили крутые кадры, но и по-настоящему насладились прогулкой по Стамбулу ✨
Будем рады увидеть вас снова и создать для вас ещё больше красивых моментов!
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А
Алексей
Были с супругой в мае. Уговорила на фотосессию, согласился совместить с экскурсией. Рассказывала и фотографировала Зинаида. Всё понравилось, без напряжения. Комфортный маршрут, непринуждённая беседа, красивые локации. По окончании экскурсии посоветовала замечательное кафе, где в отличии от других мест очень понравилась и еда и обслуживание. Фото получились интересные качественные.
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Ю
Юлия
Посетили фотопрогулку вдвоем с мужем с фотографом Зизи. Было комфортно и приятно. Общительная, милая девушка, замечательно фотографирует, советует по позингу и местам. Прошли несколько проверенных локаций, ездили и на такси, читать дальшеуменьшить
и одну станцию на метро, и на трамвайчике. Гуляли, болтали, фотографировались. Получилась красивая фотосессия. Но надо рассчитывать, что это не прогулка с историей, рассказами о городе и т. д Это именно фотосессия. Меня это полностью устроило, так как именно на это и настраивалась. С учетом того, что мой муж терпеть не может фотографировать, а я это люблю - фотопрогулка отличный выход не поругаться в отпуске и остаться с красивыми фото😄
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Elena
С нами была Зизи! Это одно из лучших что произошло с нами за весь отпуск! Зизи человек-душа, легкая в общении, профессионал своего дела, знает куда пойти, как стать для красивого читать дальшеуменьшить
фото, рядом с ней в Стамбуле чувствуешь себя как дома. А фото, даже без ретуши, просто огонь! 🔥 Я не стала ждать обработки фото и сразу выставила их в Инстаграм, они реально крутые даже в оригинале. Всем горячая рекомендация от меня, это Зизи! Вы получите не только экскурсию в приятной компании, а получите ответы на все Ваши вопросы и отличные фото! Кстати, Зизи неплохо владеет Английским, поэтому мой любимый, который знает только немецкий и английский, получил массу впечатлений от экскурсии и общения с Зизи!
Уверенна, что еще не раз возьмем фото экскурсию с этим милым гидом. 🥰
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В
Виктория
экскурсия рассчитана на тех, кто хочет увидеть Стамбул через призму "красивого взгляда". Зизи сделала прекрасные фотографии! Она видит красоту людей и архитектуры. После ее фото я увидела себя другими глазами и влюбилась в этот новый образ. А Стамбул открылся перед нами красивой роскошь тихих улиц и цветастых базаров, торговцев и дворцов! Большое спасибо!
Алишер
Ответ организатора:
Виктория, большое спасибо за такие тёплые и искренние слова 🤍
Нам безумно приятно, что вы прочувствовали именно тот «красивый взгляд», который читать дальшеуменьшить
мы стараемся передать через наши прогулки и фотографии.
Очень рады, что вы увидели себя по-новому и забрали с собой не только снимки, но и это ощущение.
Будем счастливы увидеть вас снова в Стамбуле 💫
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Наталья
Прекрасная прогулка с отличным фотографом Зинаидой! Прогулка была не быстрой, но проходила легко, в формате непринуждённой беседы. Это было моё первое знакомство со Стамбулом, удалось посмотреть интересные места, симпатичные улочки, красивые мечети. Всё очень понравилось, ну и на память остались обалденные фотографии с видом Стамбула. Огромное спасибо.
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