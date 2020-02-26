3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Восточная легенда

Наш маршрут пролегает через культовые достопримечательности Стамбула, но в то же время показывает город с другой стороны. Перед вами предстанет невероятно красивая и величественная Мечеть Сулеймание, которую сразу узнают фанаты сериала «Великолепный Век». Мы зайдем внутрь, и я расскажу о Султане Сулеймане, великом архитекторе Кемале ад-дин Синане и особенностях убранства. Прекрасный вид на Босфор и город восполнит ваши силы, затраченные на подъем, и мы отправимся дальше.

Город в городе

Следующей фото-точкой нашей прогулки станет самобытный Балат — традиционный еврейский квартал, где находится старейшая синагога Стамбула. Цветастые фасады, узкие улочки и пригорки очаруют вас и станут прекрасными декорациями к снимкам. По дороге нам встретится много антуражных кофеен, где я буду рад угостить вас турецким кофе или чаем. Далее мы окажемся возле красавицы Галаты. Эта башня — один из самых узнаваемых и популярных символов Стамбула, который точно стоит увидеть!

Центр притяжения

Истикляль — самая шумная торговая улочка, которая придется по вкусу сластенам. Концентрация кондитерских бутиков и шоколадных лавочек здесь просто зашкаливает! Я сфотографирую вас в атмосфере древнего мегаполиса и оставлю прогуливаться по молодежному району.