Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
Стамбул — идеальное место для фотосессий, где культура и архитектура, сливаясь, создают неповторимый фон для ваших кадров. Вы побываете в красочном Балате, колоритном Гранд-базаре и живописном парке Гюльхане. Узнаете, кто построил мечеть Сулеймание и как любили друг друга Сулейман и Хюррем. И насладитесь невероятными панорамами со смотровых площадок.
Мы пройдём по интересным местам Стамбула. У каждого — своя история и своя особенность, о которых я обязательно расскажу.
Смотровая площадка на крыше отеля Seven Hills. Отсюда открывается великолепный вид на исторический центр Стамбула. Вы насладитесь видом на Собор Святой Софии, Голубую мечеть и другие достопримечательности. А я сделаю ваши фото на фоне всей этой красоты.
Гранд-базар. Вы словно попадёте в восточную сказку! Здесь переплетаются ароматы специй и яркие цвета товаров. Это место создаёт уникальное ощущение, которое вы непременно захотите запечатлеть на фотографиях.
Мечеть Сулеймание — одна из важнейших достопримечательностей Стамбула. Её купола, минареты и внутренний двор впечатляют своей красотой. Вы сфотографируетесь на террасе мечети, наслаждаясь панорамой Стамбула, Босфора и Старого города.
Балат. Узкие улочки, цветные дома, старинные магазинчики и кафе создают уникальное ощущение времени и места. Дома здесь окрашены в разные яркие оттенки — от голубых до розовых. Это делает их идеальным фоном для фотографий!
Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов. С апреля по май здесь цветут тысячи тюльпанов, на фоне которых получаются сочные фото и видео для ваших соцсетей.
Организационные детали
По желанию вы подниметесь на крышу Таht с одной из лучших панорам города. Входной билет — €15, аренда длинного платья для съёмки на крыше — €35.
Я снимаю на iPhone 14 Pro Max (фото и видео по желанию) и делаю фотокоррекцию, но по запросу отправляю также и исходники. Готовые снимки вы получите спустя 2–3 дня после встречи.
Фотосессию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сунай — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Сунай, живу в Стамбуле. Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Я с радостью познакомлю вас с историей, культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула!