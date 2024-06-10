Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида

Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
Стамбул — идеальное место для фотосессий, где культура и архитектура, сливаясь, создают неповторимый фон для ваших кадров. Вы побываете в красочном Балате, колоритном Гранд-базаре и живописном парке Гюльхане. Узнаете, кто построил мечеть Сулеймание и как любили друг друга Сулейман и Хюррем. И насладитесь невероятными панорамами со смотровых площадок.
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы пройдём по интересным местам Стамбула. У каждого — своя история и своя особенность, о которых я обязательно расскажу.

Смотровая площадка на крыше отеля Seven Hills. Отсюда открывается великолепный вид на исторический центр Стамбула. Вы насладитесь видом на Собор Святой Софии, Голубую мечеть и другие достопримечательности. А я сделаю ваши фото на фоне всей этой красоты.

Гранд-базар. Вы словно попадёте в восточную сказку! Здесь переплетаются ароматы специй и яркие цвета товаров. Это место создаёт уникальное ощущение, которое вы непременно захотите запечатлеть на фотографиях.

Мечеть Сулеймание — одна из важнейших достопримечательностей Стамбула. Её купола, минареты и внутренний двор впечатляют своей красотой. Вы сфотографируетесь на террасе мечети, наслаждаясь панорамой Стамбула, Босфора и Старого города.

Балат. Узкие улочки, цветные дома, старинные магазинчики и кафе создают уникальное ощущение времени и места. Дома здесь окрашены в разные яркие оттенки — от голубых до розовых. Это делает их идеальным фоном для фотографий!

Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов. С апреля по май здесь цветут тысячи тюльпанов, на фоне которых получаются сочные фото и видео для ваших соцсетей.

Организационные детали

  • По желанию вы подниметесь на крышу Таht с одной из лучших панорам города. Входной билет — €15, аренда длинного платья для съёмки на крыше — €35.
  • Я снимаю на iPhone 14 Pro Max (фото и видео по желанию) и делаю фотокоррекцию, но по запросу отправляю также и исходники. Готовые снимки вы получите спустя 2–3 дня после встречи.
  • Фотосессию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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