Парк Гюльхане

Найдено 11 экскурсий в категории «Парк Гюльхане» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец Топкапы в мини-группе
Групповая
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
45 за человека
Фотосвидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
50 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
52 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75 за человека
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225203 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
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    Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотосвидание со Стамбулом
    Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
  • G
    Galina
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
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    очень интересно рассказывал историю дворца и жителей дворца. Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время. Большое спасибо.

    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишнимЭкскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
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    шутит и поет песни на русском языке, отличное чувство юмора и такта, полиглот - знает 4 языка, он - просто находка, ощущение, что знаешь его всю жизнь, очень располагает к себе. Получили огромное удовольствие от экскурсии, все было просто идеально! Отлично подготовленная программа, четко продуманная, все детали и наши пожелания были учтены. Мы остались очень довольны, проведенным временем в Стамбуле. Обязательно вновь вернемся сюда и воспользуемся вашими услугами! Однозначно рекомендуем!

    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Открывая Стамбул
    Вцелом, все понравилось! Интересный маршрут! Знания гида очень глубокие! Отвечает на все вопросы! 👍 Но, 5 часов, все-таки, многовато) Можно исключить обеденное время, а просто. В колоритном месте попить чай/кофе и этого достаточно!)
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Живой повседневный Стамбул
    Посетили прогулку с Денисом - все очень понятно, структурировано, интересно и ненапряжно. Также Денис прекрасный фотограф!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Живой повседневный Стамбул
    Отличная прогулка в дружеской атмосфере, порадовала гибкость в построении маршрута, сочетание посещения достопримечательностей с не туристическими местами.
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Открывая Стамбул
    Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)
    Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парк Гюльхане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Дворец Топкапы в мини-группе
  2. Фотосвидание со Стамбулом
  3. Живой повседневный Стамбул
  4. Открывая Стамбул
  5. Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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