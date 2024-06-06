1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€45 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Мини-группа
3 часа
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: Ипподрум, перед египетский обелиск
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€52 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
Мини-группа
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€75 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225€203 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ППавел4 июня 2024Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
- GGalina4 июня 2024Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
- ААнастасия28 мая 2024Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
- ЕЕлена24 мая 2024Вцелом, все понравилось! Интересный маршрут! Знания гида очень глубокие! Отвечает на все вопросы! 👍 Но, 5 часов, все-таки, многовато) Можно исключить обеденное время, а просто. В колоритном месте попить чай/кофе и этого достаточно!)
- ЕЕвгений22 мая 2024Посетили прогулку с Денисом - все очень понятно, структурировано, интересно и ненапряжно. Также Денис прекрасный фотограф!
- ННаталья29 апреля 2024Отличная прогулка в дружеской атмосфере, порадовала гибкость в построении маршрута, сочетание посещения достопримечательностей с не туристическими местами.
- ААнна29 апреля 2024Интересно) как обзорную экскурсию оцениваю хорошо, хотелось бы свободного времени на базаре)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парк Гюльхане»
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