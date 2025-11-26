Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Стамбул с новой, уникальной перспективы и полюбуйтесь видами, скрытыми от глаз пешеходов.



Всего за 1,5 часа морской прогулки на частной яхте вы окунётесь в атмосферу восточного города и увидите множество исторических сокровищ, расположенных вдоль берегов Босфора.

Эмре Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 1.5 часа На чём проводится На яхте

На яхте по Босфору Когда Ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30 €45 за человека

Описание водной прогулки Прогулка по Босфору на яхте Именно с воды раскрывается величие исторических достопримечательностей и грандиозных мостов Стамбула. Вас ждёт путешествие на частной яхте с чаем, кофе и лёгкими закусками. Вы окунётесь в атмосферу восточного города и увидите роскошный дворец Долмабахче в стиле барокко — бывшую резиденцию османских султанов, загадочную Девичью башню, построенную по легенде по приказу Александра Македонского, величественный Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, соединяющий Европу и Азию. Путешествие по Босфору подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Стамбул таким, каким его знают только с воды.

