Откройте для себя Стамбул с новой, уникальной перспективы и полюбуйтесь видами, скрытыми от глаз пешеходов.
Всего за 1,5 часа морской прогулки на частной яхте вы окунётесь в атмосферу восточного города и увидите множество исторических сокровищ, расположенных вдоль берегов Босфора.
Описание водной прогулкиПрогулка по Босфору на яхте Именно с воды раскрывается величие исторических достопримечательностей и грандиозных мостов Стамбула. Вас ждёт путешествие на частной яхте с чаем, кофе и лёгкими закусками. Вы окунётесь в атмосферу восточного города и увидите роскошный дворец Долмабахче в стиле барокко — бывшую резиденцию османских султанов, загадочную Девичью башню, построенную по легенде по приказу Александра Македонского, величественный Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, соединяющий Европу и Азию. Путешествие по Босфору подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Стамбул таким, каким его знают только с воды.
Ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на яхте
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Karaköy Pier Kemankeş Karamustafa Paşa, Rıhtım Cd. No:13, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Турция
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
