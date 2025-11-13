Готовим с турецкой мамой: кулинарный мастер-класс в Стамбуле

Добро пожаловать в гости к настоящей турецкой маме, любимице всех, кто имел удовольствие обедать с нами! А ещё она — шеф-повар с многолетним опытом.
Вы разберётесь в тонкостях приготовления некоторых традиционных угощений, погрузитесь в историю их появления.
Под чутким руководством сами приготовите несколько блюд — и поужинаете в кругу семьи и новых друзей!
Описание мастер-класса
- Приходите в наш семейный дом и погрузитесь в аутентичную турецкую жизнь! Вместе мы выпьем чая и душевно побеседуем.
- А затем начнём творить на кухне — приготовим несколько блюд. Например, долму или чи кёфте, бёрек или домашний кумпир. Или что-нибудь ещё!
- Вы узнаете о традиционных методах приготовления, о региональных вариациях каждого блюда и культурных историях, которые стоят за ними.
- И конечно, мы поужинаем в тёплой и дружеской атмосфере: с гостеприимными хозяевами и новыми друзьями.
Организационные детали
- Перед визитом, пожалуйста, сообщите о ваших гастрономических предпочтениях и ограничениях, аллергии на определённые продукты. Мы составим меню с учётом ваших пожеланий.
- Вы приготовите и съедите: одно основное блюдо с гарниром, салат — а также суп или холодную закуску.
- Общение проходит на турецком или английском. За доплату мы можем пригласить переводчика — детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Бешикташ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барыш — ваша команда гидов в Стамбуле
Мы — сообщество местных жителей. И мы предлагаем вам разнообразные культурные мероприятия на дому, которые объединяют путешественников и местных в тёплой и душевной атмосфере. Через еду, искусство и совместные истории мы создаём по-настоящему живое общение — за пределами привычного туризма. Мы помогаем хозяевам делиться своей культурой и навыками, а гостям — глубже узнавать город через личные встречи и впечатления.Задать вопрос
Входит в следующие категории Стамбула
