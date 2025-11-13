Готовим с турецкой мамой: кулинарный мастер-класс в Стамбуле

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в гости к настоящей турецкой маме, любимице всех, кто имел удовольствие обедать с нами! А ещё она — шеф-повар с многолетним опытом.



Вы разберётесь в тонкостях приготовления некоторых традиционных угощений, погрузитесь в историю их появления.



Под чутким руководством сами приготовите несколько блюд — и поужинаете в кругу семьи и новых друзей!