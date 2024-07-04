Из самого центра живого, подвижного Стамбула вы отправитесь в объятия расслабленного отдыха и атмосферы абсолютной гармонии.
Туры на собственной яхте продолжительность 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления!
Туры на собственной яхте продолжительность 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
К Принцевым островам Туры на собственной яхте продолжительностью 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления! Вы сможете собрать свою самую веселую и теплую компанию до 12 человек, выбрать желаемую яхту и отплыть из порта в центре города. При необходимости мы можем предоставить трансфер от Вашего отеля до пристани. С собой вы можете взять любые напитки и еду. Что взять с собой:
головные уборы или шляпы, • очки, • солнцезащитные средства.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфорский пролив
- Пейзажи Стамбула с воды
- Принцевых острова
Что включено
- Тур на яхте продолжительностью 7 и 8 часов. (Время может быть скорректировано)
- Остановка для купания в специально разрешенном месте с чистейшей водой
- Возможность принять душ на яхте после купания
- Завтрак или обед (в зависимости от времени суток и количества человек)
- Возможность дополнительно воспользоваться нашим трансфером от отеля до пристани и обратно.
Что не входит в цену
- Услуги индивидуального гида на яхте - 150 евро
- Трансфер из отеля и обратно - 70 евро (40 евро, если в одну сторону)
- Бутылочка шампанского или вина - 50 евро
- Фотосессия на яхте от профессионального фотографа - 120 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
Завершение: То же, что и место отправления
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Отплытие: обычно 10 и 11 утра, можно выбрать свое время
- Дополнительно можно заказать трансфер, завтрак, обед, ужин
- Остановка для купания в чистом месте без яхт. Можно принять душ на яхте после купания, на островах можно сделать остановку погулять, сделать фото, посидеть в ресторанчиках, купить сувениры
- С собой брать головные уборы, очки, солнцезащитные средства, шляпы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 10 чел.
скидка
48%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Стамбул. Принцевы острова»: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие к Принцевым островам, где вас ждут живописные виды и уютные курортные поселки
Начало: Стамбул
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50€26 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 46€39 за человека