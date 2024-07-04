К Принцевым островам Туры на собственной яхте продолжительностью 7 и 8 часов с купанием в чистейшей воде Босфора оставят в вашей памяти самые приятные, неизгладимые и незабываемые впечатления! Вы сможете собрать свою самую веселую и теплую компанию до 12 человек, выбрать желаемую яхту и отплыть из порта в центре города. При необходимости мы можем предоставить трансфер от Вашего отеля до пристани. С собой вы можете взять любые напитки и еду. Что взять с собой:

головные уборы или шляпы, • очки, • солнцезащитные средства.