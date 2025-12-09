Эта прогулка идеально подойдёт тем, кто хочет провести спокойный день вдали от суеты Стамбула.
Вы отправьтесь в круиз на Принцевы острова на яхте с вкусным обедом на борту и проведёте день за самостоятельным изучением живописных островов Бююкада, Хейбелиада и Бургазада.
Описание круиза
Прогулка по Мраморному морю, панорамные виды исторического Стамбула и зелёных островов. Время в пути в одну сторону — примерно 2 часа.
Во время круиза даётся общая информация о Стамбуле и Принцевых островах на нескольких языках. На самих островах нет сопровождения гида — вы свободно планируете маршрут. Можете погулять, арендовать велосипед или просто отдохнуть у моря.
Особенности поездки
- Вы должны быть на месте отправления корабля в 8:45. Основная часть экскурсии проходит с 9:00 до 15:30
- Время отправления судна из порта и возвращения в порт может корректироваться с учётом морского трафика, состояния моря и требований безопасности
- Обратное отправление запланировано на конец дня, чтобы вы успели вдоволь нагуляться, сделать фотографии и покупки
- На обратном пути с островов корабль ожидает у места встречи не более 5 минут
Организационные детали
- До точки отправления вы добираетесь самостоятельно
- На борту нашего корабля имеются спасательные жилеты и другое необходимое снаряжение, а также аптечка первой помощи. Для вашей безопасности просим внимательно слушать и соблюдать все указания капитана и экипажа
- В стоимость включён обед из традиционных блюд. Напитки и дополнительные блюда оплачиваются отдельно
- Если вы хотите оплатить экскурсию картой российского банка, пожалуйста, заранее сообщите нам об этом
- На корабле с вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе Milana
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 853 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Входит в следующие категории Стамбула
