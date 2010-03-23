Обзорная экскурсия на яхте по Босфору: уникальный взгляд на Стамбул
Отправьтесь в незабываемую морскую прогулку по проливу Босфору! Двухчасовой тур позволит вам увидеть главные достопримечательности Стамбула, а с помощью аудиогида вы узнаете историю этих уникальных мест. Приятное времяпрепровождение на свежем воздухе точно оставит вам яркие впечатления!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Пролив Босфор
- Дворец Топкапы
- Девичья башня
- Мечеть султана Сулеймана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водная прогулка по БосфоруДавайте посмотрим на Стамбул с воды? Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору. В течение двух часов вы на комфортабельном судне сможете насладиться свежим воздухом и невероятными пейзажами. Благодаря этой поездке вы увидите совсем другой Стамбул с необычного ракурса. Перед вами откроются главные достопримечательности этого удивительного города: Дворец Топкапы, Девичья Башня, Мечеть султана Сулеймана проплывут перед вами на расстоянии вытянутой руки, что надолго оставит вам яркие впечатления!
Важная информация • Экскурсия проводится в мини-группе до 14 человек.
Вам будет доступен аудиогид, ссылку на который вам отправят организаторы. (На данный момент работает только на iOS, мы работаем над приложением).
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухчасовой тур на яхте по Босфору
- Чай
- Кофе
- Вода
- Что не входит
- Заказ трансфера до причала (по желанию)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Каракой
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- После того
- Как создадите бронь
- Необходимо отписаться организаторам по WhatsApp
- Чтобы узнать детали о локации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ахат
23 фев 27
Все было хорошо и погода не подвела!
S
Steve B.
23 мар 10
We liked it. Thank you very much:)
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