Водная прогулка по БосфоруДавайте посмотрим на Стамбул с воды? Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору. В течение двух часов вы на комфортабельном судне сможете насладиться свежим воздухом и невероятными пейзажами. Благодаря этой поездке вы увидите совсем другой Стамбул с необычного ракурса. Перед вами откроются главные достопримечательности этого удивительного города: Дворец Топкапы, Девичья Башня, Мечеть султана Сулеймана проплывут перед вами на расстоянии вытянутой руки, что надолго оставит вам яркие впечатления!

Важная информация • Экскурсия проводится в мини-группе до 14 человек.

Вам будет доступен аудиогид, ссылку на который вам отправят организаторы. (На данный момент работает только на iOS, мы работаем над приложением).