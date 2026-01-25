Исторический квест в Стамбуле: следы древнего Константинополя

Этот квест для вас, если вы любите викторины и хотите решить необычную загадку.
Вам предстоит сопоставить исторические тексты, карты и гравюры, чтобы найти малоизвестные следы Константинополя в современном городе.
Вы пройдёте маршрутом русских паломников и крестоносцев, прочитаете подсказки на стенах и раскроете некоторые древние тайны.
Описание квеста
- По карте и схемам вы попытаетесь отыскать остатки стен и арок императорского дворца.
- Найдёте древнюю латинскую церковь и дом Подеста в генуэзском квартале Стамбула.
- Научитесь видеть старую береговую линию Золотого Рога, ныне утерянную.
- Увидите место, где в древности была натянута цепь через залив.
- Обнаружите заложенные, но до сих пор существующие ворота в древней стене.
- Осмотритесь — и отыщете свою локацию на средневековых гравюрах.
Вы узнаете:
- какие места в городе посещали средневековые русские паломники и что они там видели.
- какие тайны и легенды христианской истории Стамбула хранят старые мечети.
- как и где проходили штурмы стен крестоносцами и османами.
- какие локации до сих пор являются предметом догадок и споров между историками.
Организационные детали
- Мы можем продегустировать местную еду в аутентичном кафе 19 века, попробовать османский напиток и мясные блюда в ресторанчике для местных рядом с рынком, а пиде с чаем — в парадной доходного дома начала прошлого века. Детали уточняйте в переписке.
- Одевайте удобную обувь и возьмите платки (для женщин), шорты не приветствуются.
- Вам понадобится транспортная карта Istanbulkart.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки трамвая Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 1195 туристов
Я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с
Отзывы и рейтинг
Яна
25 янв 2026
Мы очень интересуемся Византией и обожаем гулять по Стамбулу в поисках византийских артефактов. У Ольги брали почти все её экскурсии. В других отзывах я уже писала, что предлагаемые ею маршруты
