Исторический квест в Стамбуле: следы древнего Константинополя

Почувствовать себя исследователем и археологом на границе Европы и Азии
Этот квест для вас, если вы любите викторины и хотите решить необычную загадку.

Вам предстоит сопоставить исторические тексты, карты и гравюры, чтобы найти малоизвестные следы Константинополя в современном городе.

Вы пройдёте маршрутом русских паломников и крестоносцев, прочитаете подсказки на стенах и раскроете некоторые древние тайны.
Описание квеста

  • По карте и схемам вы попытаетесь отыскать остатки стен и арок императорского дворца.
  • Найдёте древнюю латинскую церковь и дом Подеста в генуэзском квартале Стамбула.
  • Научитесь видеть старую береговую линию Золотого Рога, ныне утерянную.
  • Увидите место, где в древности была натянута цепь через залив.
  • Обнаружите заложенные, но до сих пор существующие ворота в древней стене.
  • Осмотритесь — и отыщете свою локацию на средневековых гравюрах.

Вы узнаете:

  • какие места в городе посещали средневековые русские паломники и что они там видели.
  • какие тайны и легенды христианской истории Стамбула хранят старые мечети.
  • как и где проходили штурмы стен крестоносцами и османами.
  • какие локации до сих пор являются предметом догадок и споров между историками.

Организационные детали

  • Мы можем продегустировать местную еду в аутентичном кафе 19 века, попробовать османский напиток и мясные блюда в ресторанчике для местных рядом с рынком, а пиде с чаем — в парадной доходного дома начала прошлого века. Детали уточняйте в переписке.
  • Одевайте удобную обувь и возьмите платки (для женщин), шорты не приветствуются.
  • Вам понадобится транспортная карта Istanbulkart.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки трамвая Эминёню
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 1195 туристов
Я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. Могу делиться ими с
вами часами и показывать места, о которых вам не расскажут на стандартных экскурсиях. Русский путешественник Стефан Новгородец, будучи в Константинополе в 1349 году, писал: «А в Царьград аки в дубраву велику внити, без добра вожа не возможно ходити!» Буду рада стать для вас этим самым «добрым вожем»!

Отзывы и рейтинг

Яна
Яна
25 янв 2026
Мы очень интересуемся Византией и обожаем гулять по Стамбулу в поисках византийских артефактов. У Ольги брали почти все её экскурсии. В других отзывах я уже писала, что предлагаемые ею маршруты
по сути уникальны: ни на Трипстере, ни на других сайтах ничего подобного не найти (по крайней мере, на данный момент). Это действительно интереснейшее и глубокое погружение в историю Византии и Константинополя с идеальным рассказом. Вы не заметите, как пролетят 4-5 часов прогулки, скучно не будет никому, даже самому неосведомлённому о Византии человеку.
В начале 2026г вновь полетели в Стамбул, и такая удача: у Ольги появилась новая экскурсия -"Исторический квест". Естественно, решили пойти, и снова получили огромное удовольствие. Экскурсия с элементами квеста очень органична для Стамбула. Любой, кто пробовал самостоятельно искать византийские обломки в этом городе, знает, что это занятие - квест чистой воды. Даже если в какой-то книжке вы прочитали, где именно находится объект "Х", не факт, что вы его легко отыщите. Его могли увезти в другое место, запереть, огородить, заклеить, а порой, увы, - просто уничтожить… В процессе поиска вам придётся сверяться с картами, пробиваться через охранников, объяснятся с местными жителями, искать ориентиры итд итп. Конечно, у Ольги квест не такой жёсткий, здесь всё комфортно, но саму атмосферу, нерв поиска византийских объектов экскурсия передаёт превосходно. По сути вы получаете представление о том, как настоящие историки-византинисты, опираясь на крайне ограниченные исторические описания, пытаются идентифицировать ту или иную византийскую постройку.
В общем, рекомендую этот квест, как и другие экскурсии Ольги, - от всей души! Надеюсь, она и дальше будет развивать это направление. А то у нас уже традиция - прилететь в Стамбул, взять экскурсию у Ольги, узнать актуальные новости (что открылось, что закрылось, куда можно сходить итп). Если новых экскурсий не будет, даже не знаю, что делать - наверно по второму кругу пойдём)))

