Hagi проводит ещё 1 экскурсию

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Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка

Погрузиться в византийскую и османскую эпохи на площади Ипподром, в Голубой мечети и Айя-Софии

Hagi
Hagi – представитель из Стамбула
С чего начинается Стамбул? Чтобы ответить на этот вопрос, мы осмотрим снаружи и изнутри три достопримечательности 🏛️ исторического центра: византийскую площадь Ипподром, блистательную Голубую мечеть и монументальную Айя-Софию.

Именно здесь с нашей помощью вы найдете ключ к пониманию города, его истоков и древней культуры.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 34€26 за человекаскидка24%

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Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка

Что вас ожидает

От Византии до Османской империи
После сбора группы мы направимся в исторический район Султанахмет, чтобы изучить три символа древнего города.

  • Площадь Ипподром — центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан ⛲ и древние обелиски, которые были привезены из Египта.
  • Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные.
  • Мечеть Айя-София, которая с момента своего создания занимала особое место в культуре двух империй, Византийской и Османской. Приготовьтесь рассмотреть монументальный собор снаружи, оценить его внутреннее убранство и услышать о главных вехах истории 📖 этого великого сооружения.

Будни древнего города
Многовековая история Стамбула наполнена загадками и парадоксами, некоторые из которых мы постараемся разгадать на экскурсии 🧭. Вы узнаете, какие народы населяли древний мегаполис, как они уживались друг с другом и какой вклад внесли в стамбульскую культуру. А также представите себе быт горожан времен Византийской и Османской империй, их традиции и нравы.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут.
  • Мы осматриваем достопримечательности 🏛️ внутри
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка
Из Константинополя — в Стамбул: обзорная прогулка

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hagi
Hagi
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!
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