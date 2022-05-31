Hagi проводит ещё 1 экскурсию

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и привез к месту встречи. Группа была небольшая (16 человек). Всем раздали наушники, так что гида мы слышали хорошо. Основная часть экскурсии была пешеходной, Гид очень понравился, к сожалению не помню как его зовут (мужчина лет 60). Он говорил что работает гидом уже 27 лет, предполагаю, что это правда, так как он рассказывал очень много исторической информации с датами и прочими подробностями, что удивительно как он это все запоминает, и в целом было интересно. Русский язык знает хорошо(предполагаю что может даже какое то время жил в России или СНГ, так как знает некоторые русские песни и поговорки), так что с пониманием сказанного проблем не было. В экскурсию входил обед, вполне приличный, без излишеств, но все вкусно. После обеда еще какое то время была пешеходная экскурсия, а затем нас погрузили в автобус и повозили по Стамбулу, подвозили к различным историческим достопримечательностям, покружили и по европейской части Стамбула и по азиатской, останавливались ненадолго, чтоб мы могли пофотографировать. Нам очень повезло что был локдаун (3 января 2021) и машин на дорогах было очень мало, так что ничего не мешало ни передвигаться ни останавливаться. Получается в общих чертах Стамбул увидели, а историческую часть посмотрели подробно. После экскурсии нас завезли в наш отель. В целом экскурсией довольны. Стоимость была 84 евро на двоих. На мой взгляд для экскурсии частично пешеходной, частично на автобусе, плюс обед, вполне приемлемая цена. Ну и плюс хороший, явно профессиональный гид.