Hagi проводит ещё 1 экскурсию

От Византии до Османской империи После сбора группы мы направимся в исторический район Султанахмет, чтобы изучить три символа древнего города.
Площадь Ипподром — центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан ⛲ и древние обелиски, которые были привезены из Египта.
Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные.
Мечеть Айя-София, которая с момента своего создания занимала особое место в культуре двух империй, Византийской и Османской. Приготовьтесь рассмотреть монументальный собор снаружи, оценить его внутреннее убранство и услышать о главных вехах истории 📖 этого великого сооружения.
Будни древнего города Многовековая история Стамбула наполнена загадками и парадоксами, некоторые из которых мы постараемся разгадать на экскурсии 🧭. Вы узнаете, какие народы населяли древний мегаполис, как они уживались друг с другом и какой вклад внесли в стамбульскую культуру. А также представите себе быт горожан времен Византийской и Османской империй, их традиции и нравы.
Организационные детали
Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут.
Мы осматриваем достопримечательности 🏛️ внутри
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:45
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Гаджи, я представляю агентство экскурсий в Стамбуле. Наша команда гидов — это профессиональные лицензированные ребята, которые окончили факультет туризма и знают историю своей страны на все 100. Мы обещаем, что на наших турах вы услышите только достоверную информацию и лучше поймете Стамбул. Ждем вас!