Hagi проводит ещё 1 экскурсию

Стамбул - город с богатейшей историей, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.
Ваше путешествие начнется с византийской площади Ипподром, где вы узнаете о центре общественной жизни древнего города.
Затем вы перенесетесь
Ваше путешествие начнется с византийской площади Ипподром, где вы узнаете о центре общественной жизни древнего города.
Затем вы перенесетесь
Описание экскурсии
От Византии до Османской империи
После сбора группы мы направимся в исторический район Султанахмет, чтобы изучить символы древнего города.
- Площадь Ипподром — центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан и древние обелиски, которые были привезены из Египта.
- Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные.
- Мечеть Айя-София, которая с момента своего создания занимала особое место в культуре двух империй, Византийской и Османской. Приготовьтесь рассмотреть монументальный собор снаружи и услышать о главных вехах истории этого великого сооружения.
- Дворец Топкапы, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал и восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант. На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.
- Церковь Св. Ирины: вы проследите ее непростую судьбу от восстания Ника до османов.
Будни древнего города
Многовековая история Стамбула наполнена загадками и парадоксами, некоторые из которых мы постараемся разгадать на экскурсии. Вы узнаете, какие народы населяли древний мегаполис, как они уживались друг с другом и какой вклад внесли в стамбульскую культуру. А также представите себе быт горожан времен Византийской и Османской империй, их традиции и нравы.
Организационные детали
- Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут от общего времени экскурсии.
- Мы осматриваем все достопримечательности внутри, кроме Айя-Софии
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19225 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное, в настоящий момент в голубой мечете проводятся реставрационные работы. И музей в конце экскурсии - не особо интересно
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Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Можно понять в каком направлении дальше хочется изучать Стамбул!
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Д
Экскурсию проводил гид Ефрат(возможно переврала немного,уже прошло время и подзабылось)
Гид приятный пожилой мужчина, рассказывал, отвечал на вопросы, даже уместно шутил, но(субъективно):из-за специфичности акцента, да вкупе с частыми оговорками в именах,
Гид приятный пожилой мужчина, рассказывал, отвечал на вопросы, даже уместно шутил, но(субъективно):из-за специфичности акцента, да вкупе с частыми оговорками в именах,
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А
Гид рассказывает интересно, увлекательно. Очень познавательная экскурсия. Время проходит незаметно. Сбор туристов занял минут сорок, и был, с моей точки зрения, организован очень хорошо. Недостаток-количество туристов было явно больше 28
Гаджи
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв!
Были новогодние праздники, самый насыщенный период за весь год и 4-5 дней было много туристов:)
До новых встреч!
Были новогодние праздники, самый насыщенный период за весь год и 4-5 дней было много туристов:)
До новых встреч!
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Е
Брали групповую экскурсию "Из Константинополя в Стамбул" плюс после обеда дворец Топкапы плюс обзорная по городу на автобусе, в общем на целый день. Утром за нами в отель заехал автомобиль
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А
Отличная обзорная экскурсия по историческому центру Стамбула. Очень хороший экскурсовод Зия рассказывал очень интересно, не напрягая лишними цифрами и датами. Очень хорошо, что группа была небольшая, 26 человек. Передвигались пешком быстро и организованно. Очень хорошо, что используются дистанционные наушники, экскурсовода всегда слышно. Дворец Топкапы изучили очень подробно, кроме гарема. Рекомендую данную экскурсию для первого знакомства со Стамбулом.
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