Hagi проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От Византии до Османской империи

После сбора группы мы направимся в исторический район Султанахмет, чтобы изучить три символа древнего города.

Площадь Ипподром — центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан ⛲ и древние обелиски, которые были привезены из Египта.

— центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан ⛲ и древние обелиски, которые были привезены из Египта. Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные.

станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные. Мечеть Айя-София, которая с момента своего создания занимала особое место в культуре двух империй, Византийской и Османской. Приготовьтесь рассмотреть монументальный собор снаружи, оценить его внутреннее убранство и услышать о главных вехах истории 📖 этого великого сооружения.

Будни древнего города

Многовековая история Стамбула наполнена загадками и парадоксами, некоторые из которых мы постараемся разгадать на экскурсии 🧭. Вы узнаете, какие народы населяли древний мегаполис, как они уживались друг с другом и какой вклад внесли в стамбульскую культуру. А также представите себе быт горожан времен Византийской и Османской империй, их традиции и нравы.

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