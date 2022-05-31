Hagi проводит ещё 1 экскурсию

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Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев

Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Стамбул - город с богатейшей историей, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

Ваше путешествие начнется с византийской площади Ипподром, где вы узнаете о центре общественной жизни древнего города.

Затем вы перенесетесь
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в эпоху Османской империи, посетив Голубую мечеть и услышав истории о молитвах султанов.

Айя-София встретит вас своими монументальными размерами и богатой историей, занимавшей особое место в культуре двух империй.

В дворце Топкапы вы погрузитесь в жизнь османских султанов, исследуя каждый зал и восхищаясь сокровищами. И, наконец, церковь Св. Ирины откроет перед вами свою непростую судьбу.

Эта экскурсия - не просто прогулка по музеям, это путешествие в глубину веков, которое позволит вам ощутить дух древнего города и его трансформацию из Константинополя в современный Стамбул

4.3
32 отзыва
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев
Из Константинополя - в Стамбул: прогулка с посещением музеев

Описание экскурсии

От Византии до Османской империи

После сбора группы мы направимся в исторический район Султанахмет, чтобы изучить символы древнего города.

  • Площадь Ипподром — центр общественной жизни, сооруженный еще во время Византийской Империи. Вы узнаете о назначении этого места, взглянете на легендарную Змеиную голову, Немецкий фонтан и древние обелиски, которые были привезены из Египта.
  • Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху. Мы поможем вам открыть секрет ее названия, понять, превзошел ли ученик зодчего Мимара Синана своего учителя, и расскажем, где и как молились османские султаны и их подданные.
  • Мечеть Айя-София, которая с момента своего создания занимала особое место в культуре двух империй, Византийской и Османской. Приготовьтесь рассмотреть монументальный собор снаружи и услышать о главных вехах истории этого великого сооружения.
  • Дворец Топкапы, где жили и правили Империей 25 османских султанов. Шаг за шагом вы исследуете каждый зал и восхититесь сокровищами и трофеями — в Топкапы хранятся, в том числе, посох Моисея, замки Священный Каабы и крупнейший в мире бриллиант. На фоне великолепных интерьеров и в саду вы узнаете не только о строительстве и архитектуре Топкапы, но и о том, как был устроен дворцовый быт.
  • Церковь Св. Ирины: вы проследите ее непростую судьбу от восстания Ника до османов.

Будни древнего города

Многовековая история Стамбула наполнена загадками и парадоксами, некоторые из которых мы постараемся разгадать на экскурсии. Вы узнаете, какие народы населяли древний мегаполис, как они уживались друг с другом и какой вклад внесли в стамбульскую культуру. А также представите себе быт горожан времен Византийской и Османской империй, их традиции и нравы.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут от общего времени экскурсии.
  • Мы осматриваем все достопримечательности внутри, кроме Айя-Софии
  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€90
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19225 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
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помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю. Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны. Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
4
2
3
1
1
А
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное, в настоящий момент в голубой мечете проводятся реставрационные работы. И музей в конце экскурсии - не особо интересно
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное,
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное,
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное,
Экскурсия интересная. Гид также рассказывал все достаточно понятно. Экскурсия проводится в наушниках, поэтому удобно слушать. Единственное,
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Саша
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Можно понять в каком направлении дальше хочется изучать Стамбул!
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Можно понять в каком направлении дальше хочется изучать Стамбул!
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Можно понять в каком направлении дальше хочется изучать Стамбул!
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Можно понять в каком направлении дальше хочется изучать Стамбул!
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Д
Экскурсию проводил гид Ефрат(возможно переврала немного,уже прошло время и подзабылось)
Гид приятный пожилой мужчина, рассказывал, отвечал на вопросы, даже уместно шутил, но(субъективно):из-за специфичности акцента, да вкупе с частыми оговорками в именах,
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эпохах, правителях приходилось очень сильно сосредотачиваться, чтобы разобрать суть, думаю понимать его я начала приемлемо где-то через час, но процентов 30 информации точно не восприняла.
Была суббота и большая очередь в собор святой Софии, мечеть не работала с утра, поэтому план экскурсии перекроили(спойлер:внутрь голубой мечети мы все равно не успели). Гид при этом старался, как мог, час в очереди рассказывал нам подробно про Софию, про мечеть также рассказал, хоть внутрь и не вошли, а вот к организаторам вопросы имелись, ведь про очереди в выходные они точно в курсе.
В описании было указано, что мы посмотрим в том числе гарем в топ копы сарай, но оказалось нет(рассказ о гареме от гида, кстати, был и весьма интересный, за что спасибо),пришлось потом отдельно идти самим за полную стоимость(гарем, к слову, самая красивая часть топ копы, а вот аудиогид там местный никчемный совсем), так что жаль, что посещение почему-то не входит экскурсию.
В завершении добавлю в качестве пожелания к организаторам тура- из названия экскурсии хотелось бы последовательного повествования, от древности к современности, в том числе и достопримечательности посещать последовательно эпохам-не хватает лаконичности что за чем следует в истории, лишние даты в повествовании только сбивают, скачки туда сюда римская империя, Османы, снова римская, а нет византийская… Коротко: не хватило последовательной структуры в общем,связи между и эпохами, и самими достопримечательностями, либо нужно самому подготовится и изучить историю города подробно -но тогда зачем, собственно, экскурсия с гидом)
А в целом нормальная экскурсия если не иметь завышенных ожиданий.

Экскурсию проводил гид Ефрат(возможно переврала немного,уже прошло время и подзабылось)
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А
Гид рассказывает интересно, увлекательно. Очень познавательная экскурсия. Время проходит незаметно. Сбор туристов занял минут сорок, и был, с моей точки зрения, организован очень хорошо. Недостаток-количество туристов было явно больше 28
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человек, что привело к скомканности экскурсии на последнем этапе (дворец Топкапы) и длинному хвосту шедшему за гидом, периодически пропадавшему из вида и из наушников. Про церковь св. Ирины почти ничего не успели услышать. Хотя это вопрос к организаторам, гид старался как мог и заслуживает только похвалы. Очень интересно, но с количеством перебор.

Гаджи
Гаджи
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв!

Были новогодние праздники, самый насыщенный период за весь год и 4-5 дней было много туристов:)

До новых встреч!
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Е
Брали групповую экскурсию "Из Константинополя в Стамбул" плюс после обеда дворец Топкапы плюс обзорная по городу на автобусе, в общем на целый день. Утром за нами в отель заехал автомобиль
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и привез к месту встречи. Группа была небольшая (16 человек). Всем раздали наушники, так что гида мы слышали хорошо. Основная часть экскурсии была пешеходной, Гид очень понравился, к сожалению не помню как его зовут (мужчина лет 60). Он говорил что работает гидом уже 27 лет, предполагаю, что это правда, так как он рассказывал очень много исторической информации с датами и прочими подробностями, что удивительно как он это все запоминает, и в целом было интересно. Русский язык знает хорошо(предполагаю что может даже какое то время жил в России или СНГ, так как знает некоторые русские песни и поговорки), так что с пониманием сказанного проблем не было. В экскурсию входил обед, вполне приличный, без излишеств, но все вкусно. После обеда еще какое то время была пешеходная экскурсия, а затем нас погрузили в автобус и повозили по Стамбулу, подвозили к различным историческим достопримечательностям, покружили и по европейской части Стамбула и по азиатской, останавливались ненадолго, чтоб мы могли пофотографировать. Нам очень повезло что был локдаун (3 января 2021) и машин на дорогах было очень мало, так что ничего не мешало ни передвигаться ни останавливаться. Получается в общих чертах Стамбул увидели, а историческую часть посмотрели подробно. После экскурсии нас завезли в наш отель. В целом экскурсией довольны. Стоимость была 84 евро на двоих. На мой взгляд для экскурсии частично пешеходной, частично на автобусе, плюс обед, вполне приемлемая цена. Ну и плюс хороший, явно профессиональный гид.

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А
Отличная обзорная экскурсия по историческому центру Стамбула. Очень хороший экскурсовод Зия рассказывал очень интересно, не напрягая лишними цифрами и датами. Очень хорошо, что группа была небольшая, 26 человек. Передвигались пешком быстро и организованно. Очень хорошо, что используются дистанционные наушники, экскурсовода всегда слышно. Дворец Топкапы изучили очень подробно, кроме гарема. Рекомендую данную экскурсию для первого знакомства со Стамбулом.
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