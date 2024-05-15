На пару часов мы покинем Стамбул, чтобы оказаться в древнем Константинополе. Это путешествие не в пространстве, а во времени: я проведу вас по тем местам, которые помнят славу Византийской империи. Первое, что нужно увидеть, это, конечно, Айя-София — уникальный храм с невероятной историей. Затем мы побываем на площади Ипподром и закончим прогулку спуском в подземелье.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия откроет вам двери в прошлое великого Константинополя.

Начнём с Айя-Софии, где вы узнаете о её трансформации из христианского собора в мечеть, в музей и снова в мечеть. И насладитесь масштабом и красотой строения.

Затем мы перенесёмся на площадь Ипподром, где когда-то развлекались византийцы, и осмотрим Египетский обелиск, которому уже 3500 лет!

Последней остановкой будет Цистерна Базилика — самое масштабное римское водохранилище в Европе. Я расскажу, как функционировала система снабжения города водой. А вы сможете сделать эффектные снимки — даже подземелья в те времена красиво оформлялись.

Организационные детали