Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика

Погрузиться в историю многовекового города на экскурсии по его главным местам
На пару часов мы покинем Стамбул, чтобы оказаться в древнем Константинополе.

Это путешествие не в пространстве, а во времени: я проведу вас по тем местам, которые помнят славу Византийской империи. Первое, что нужно увидеть, это, конечно, Айя-София — уникальный храм с невероятной историей. Затем мы побываем на площади Ипподром и закончим прогулку спуском в подземелье.
5
2 отзыва
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Отголоски Константинополя: Айя-София, площадь Ипподром, Цистерна Базилика
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия откроет вам двери в прошлое великого Константинополя.

Начнём с Айя-Софии, где вы узнаете о её трансформации из христианского собора в мечеть, в музей и снова в мечеть. И насладитесь масштабом и красотой строения.

Затем мы перенесёмся на площадь Ипподром, где когда-то развлекались византийцы, и осмотрим Египетский обелиск, которому уже 3500 лет!

Последней остановкой будет Цистерна Базилика — самое масштабное римское водохранилище в Европе. Я расскажу, как функционировала система снабжения города водой. А вы сможете сделать эффектные снимки — даже подземелья в те времена красиво оформлялись.

Организационные детали

  • Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Цистерну Базилика — 800 лир/чел. и в Айя-Софию — 27€/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
15 мая 2024
Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!
Великолепный русский язык, интереснейшая презентация города! С массой исторических фактов, вопросами и ответами на них! В непринуждённой форме о самом главном: с
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фото фиксацией, не торопясь, при этом всё успевая.
Мы от всей души благодарны данному гиду и рекомендуем безусловно!
На улице очень шумно и много туристов, ходить группами по 10 и тем более по 15 человек считаю очень неудобным. Кричать свои вопросы через толпу доставит мало удовольствия, диалога думаю не сложится. Запросить индивидуального гида - это лучший подарок, что можете себе сделать!!!
Ислам, спасибо большое!!!

Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!
А
15 мая 2024
Были на экскурсии группой из 5 человек. Ислам нам понравился как экскурсовод, интересный собеседник и всесторонне развитый человек. Ответил на все вопросы, помог сориентироваться в городе, дал необходимые рекомендации.
Экскурсия произвела незабываемые впечатления, очень рекомендую к посещению!
Были на экскурсии группой из 5 человек. Ислам нам понравился как экскурсовод, интересный собеседник и всестороннеБыли на экскурсии группой из 5 человек. Ислам нам понравился как экскурсовод, интересный собеседник и всесторонне

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