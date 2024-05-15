На пару часов мы покинем Стамбул, чтобы оказаться в древнем Константинополе.
Это путешествие не в пространстве, а во времени: я проведу вас по тем местам, которые помнят славу Византийской империи. Первое, что нужно увидеть, это, конечно, Айя-София — уникальный храм с невероятной историей. Затем мы побываем на площади Ипподром и закончим прогулку спуском в подземелье.
Это путешествие не в пространстве, а во времени: я проведу вас по тем местам, которые помнят славу Византийской империи. Первое, что нужно увидеть, это, конечно, Айя-София — уникальный храм с невероятной историей. Затем мы побываем на площади Ипподром и закончим прогулку спуском в подземелье.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия откроет вам двери в прошлое великого Константинополя.
Начнём с Айя-Софии, где вы узнаете о её трансформации из христианского собора в мечеть, в музей и снова в мечеть. И насладитесь масштабом и красотой строения.
Затем мы перенесёмся на площадь Ипподром, где когда-то развлекались византийцы, и осмотрим Египетский обелиск, которому уже 3500 лет!
Последней остановкой будет Цистерна Базилика — самое масштабное римское водохранилище в Европе. Я расскажу, как функционировала система снабжения города водой. А вы сможете сделать эффектные снимки — даже подземелья в те времена красиво оформлялись.
Организационные детали
- Для входа в мечеть необходимо покрыть голову платком и быть в закрытой одежде
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Цистерну Базилика — 800 лир/чел. и в Айя-Софию — 27€/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Islam — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 91 туриста
Приветствуйте! Я Ислам, официальный гид Министерства Туризма и Культуры Турции, проживаю в Стамбуле. Меня влечёт глубокая страсть к истории и культурному богатству этого города. Решив поделиться своими знаниями, я провожуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
15 мая 2024
Самые восторженные отзывы и впечатления от экскурсий, проводимые Исламом!!!
Великолепный русский язык, интереснейшая презентация города! С массой исторических фактов, вопросами и ответами на них! В непринуждённой форме о самом главном: с
Великолепный русский язык, интереснейшая презентация города! С массой исторических фактов, вопросами и ответами на них! В непринуждённой форме о самом главном: с
А
Альбина
15 мая 2024
Были на экскурсии группой из 5 человек. Ислам нам понравился как экскурсовод, интересный собеседник и всесторонне развитый человек. Ответил на все вопросы, помог сориентироваться в городе, дал необходимые рекомендации.
Экскурсия произвела незабываемые впечатления, очень рекомендую к посещению!
Экскурсия произвела незабываемые впечатления, очень рекомендую к посещению!
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