Попробуйте традиционную турецкую баню для физического и духовного очищенияТурецкая баня является давно почитаемым, многовековым обычаем; она идеально подходит для тех, кто хочет по-настоящему очистить душу и тело. Первую общественную баню построил в 1741 году султан Мехмет, который выбрал естественное освещение и керамические плитки изотонических цветов для создания спокойной и гармоничной атмосферы. Оцените сочетание естественного освещения и изотонической керамической плитки, которая создает ощущение спокойствияПриготовьтесь покинуть суету и будничную жизнь большого города, оказавшись внутри турецкой бани. Полностью погрузитесь в традиционные обычаи, облачившись в предоставляемые простынь и деревянную обувь. Турецкая баня не для слабонервных, так как внутри, под центральным куполом здания, температура может достигать +50 градусов по Цельсию. Сочетание высокой температуры и влажности способствует открытию пор и удалению загрязнений с тела. После этого, верхний слой вашей кожи будет осторожно удален при помощи турецкого скраба, и вы получите успокаивающий пенный массаж. Отдохните после влажной бани, получив расслабляющий массаж. Выпейте турецкого чая, который омолодит вас после похода в турецкую банюНаконец, после отдыха, вы отведаете турецкий чай, а затем возвратитесь в отель 🏨, с чувством расслабленности, обновления и свежести. Важная информация:• Участие запрещено для беременных женщин;

Визит в турецкие бани занимает около 2 часов, общая продолжительность тура с переездами – примерно 3 часа.