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Из Стамбула: тур по турецким баням

5
3 отзыва
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стамбула
С эффектом спа-салона, турецкая баня идеально подходит для тех, кто хочет сохранить безмятежность и порелаксировать во время своего отпуска.

После бани вы почувствуйте обновление своего организма.
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Из Стамбула: тур по турецким баням
Из Стамбула: тур по турецким баням

Что вы увидите

  • Турецкая баня
Попробуйте традиционную турецкую баню для физического и духовного очищенияТурецкая баня является давно почитаемым, многовековым обычаем; она идеально подходит для тех, кто хочет по-настоящему очистить душу и тело. Первую общественную баню построил в 1741 году султан Мехмет, который выбрал естественное освещение и керамические плитки изотонических цветов для создания спокойной и гармоничной атмосферы. Оцените сочетание естественного освещения и изотонической керамической плитки, которая создает ощущение спокойствияПриготовьтесь покинуть суету и будничную жизнь большого города, оказавшись внутри турецкой бани. Полностью погрузитесь в традиционные обычаи, облачившись в предоставляемые простынь и деревянную обувь. Турецкая баня не для слабонервных, так как внутри, под центральным куполом здания, температура может достигать +50 градусов по Цельсию. Сочетание высокой температуры и влажности способствует открытию пор и удалению загрязнений с тела. После этого, верхний слой вашей кожи будет осторожно удален при помощи турецкого скраба, и вы получите успокаивающий пенный массаж. Отдохните после влажной бани, получив расслабляющий массаж. Выпейте турецкого чая, который омолодит вас после похода в турецкую банюНаконец, после отдыха, вы отведаете турецкий чай, а затем возвратитесь в отель 🏨, с чувством расслабленности, обновления и свежести. Важная информация:• Участие запрещено для беременных женщин;
  • Визит в турецкие бани занимает около 2 часов, общая продолжительность тура с переездами – примерно 3 часа.
Что входит
  • Трансфер из вашего отеля
  • Вход в турецкие бани
  • Лечение в Турции ванна
  • Чашка чая в комнате отдыха
  • Обратный трансфер к отелю.
Что не входит
  • Питание или напитки, помимо чая
Начало
🚩 Ваш отель: мы заберем вас
Место завершения
🏁 Ваш отель: мы вернем вас
Из Стамбула: тур по турецким баням
Из Стамбула: тур по турецким баням
Из Стамбула: тур по турецким баням
Из Стамбула: тур по турецким баням

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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3 отзыва оставили туристы

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