Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Из Стамбула - в старинный Эдирне

Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое
В разное время Эдирне принадлежал римлянам, византийцам, грекам и туркам.

Вы увидите сохранившиеся здесь артефакты разных эпох: византийские мосты, старые мечети, османские деревянные дома и православные церкви.

Посетите местный рынок, полюбуетесь рекой Марица и узнаете, как живет турецкая глубинка с великим прошлым.
4.8
5 отзывов
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Из Стамбула - в старинный Эдирне
Из Стамбула - в старинный Эдирне

Описание экскурсии

Образцовая мечеть Селимие

Вы оцените важнейший символ Эдирне — грандиозную мечеть Селимие, которую великий архитектор Синан называл «дипломом своего мастерства». Окруженная цветущим садом, она включает в себя медресе, библиотеки, больницы и купальни. Я расскажу ее богатую историю и поясню, почему Селимие считают эталоном османской архитектуры. А также покажу караван-сарай Рустем-паши и Старую мечеть 15 века.

Эдирне сегодня

Эдирне — это не только древние мечети, но и уютные кафе, колоритные улочки и яркие восточные базары. Вы заглянете на Крытый рынок, отдохнете с чашечкой кофе на берегу реки Марица, разделяющей Турцию и Грецию, и попробуете местный специалитет — печень, приготовленную по секретному рецепту. Кроме того, посетите старинный лечебный центр, построенный по образу и подобию пергамского Асклепиона.

Организационные детали

В мечети Селимие проходят поэтапные реставрационные работы, поэтому часть внутреннего пространства может быть закрыта для посещения, уточняйте у гида перед бронированием

  • Входной билет в лечебный центр не включен в стоимость — 10 лир с человека (посещение по желанию)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байрам
Байрам — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 9.5 часов
Провёл экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости Турции. Меня зовут Байрам, я лицензированный гид-историк. С радостью покажу вам главные достопримечательности нашей страны и расскажу о местных традициях, истории, культуре и менталитете.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
Байрам нашел себе замену, проводил экскурсию Исмаил. Показали все достопримечательности, которые мы хотели увидеть, организовано было всё хорошо, гид пытался всё нам подробно рассказать.
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Б
Огромное спасибо за чудесную экскурсию в город Эдирне! Нам было очень приятно познакомиться и пообщаться с интеллигентным человеком и прекрасным гидом Байрамом. Мы посетили много интересных мест и узнали много нового и познавательного об истории и культуре страны и региона. Было очень комфортно и совершенно неутомительно, несмотря на удаленность города от Стамбула. Однозначно рекомендуем!
Огромное спасибо за чудесную экскурсию в город Эдирне! Нам было очень приятно познакомиться и пообщаться с
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Валентина
Добрый день. Ездили в Эдирне 30 мая с гидом по имени Исмаил. Очень довольны поездкой. Все очень душевно, спокойно, информативно. Нет перегруза датами и именами, очень интересные истории про людей
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и быт в разные времена. Никогда не любили печень, но в том кафе, куда нас привезли, нам понравилось. В качестве местного специалитета рекомендуем попробовать. Данную экскурсию очень рекомендуем и людям, которым интересны работы Синана, и тем, которые просто устали от суеты Стамбула и хотят тишины и размеренности на денек. Мечеть Селимие в лесах, но нас об этом предупредили, это не смутило. Саграда Фамилия тоже в лесах, но съездить стоит)) Хотя это решает каждый сам для себя. Мы со своей стороны поездкой довольны и однозначно ее рекомендуем, а Байраму и Исмаилу желаем успехов в работе и новых идей

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О
Мы ездили с Байрамом на целый день на экскурсию по Эдирне. Байрам - прекрасный экскурсовод, с большим багажом знаний по истории и географии, замечательный и интеллигентный человек. Мы чувствовали себя в его обществе очень комфортно и даже длинная дорога нас нисколько не утомила. Спасибо! Рекомендуем всем, кому по-настоящему интересна история Турции.
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У
Экскурсию проводил не Байрам, а кто-то из его коллег.
Моя подруга задавала вопросы, и гид прекрасно владел материалом. Но нам хотелось бы более увлекательную историю, чтобы гид вел рассказ, какая-то история была. Этого немного не хватило. Не могу сказать, что не понравилось, но и восторга нет.
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