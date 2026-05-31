Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

В разное время Эдирне принадлежал римлянам, византийцам, грекам и туркам. Вы увидите сохранившиеся здесь артефакты разных эпох: византийские мосты, старые мечети, османские деревянные дома и православные церкви. Посетите местный рынок, полюбуетесь рекой Марица и узнаете, как живет турецкая глубинка с великим прошлым.

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Описание экскурсии

Образцовая мечеть Селимие

Вы оцените важнейший символ Эдирне — грандиозную мечеть Селимие, которую великий архитектор Синан называл «дипломом своего мастерства». Окруженная цветущим садом, она включает в себя медресе, библиотеки, больницы и купальни. Я расскажу ее богатую историю и поясню, почему Селимие считают эталоном османской архитектуры. А также покажу караван-сарай Рустем-паши и Старую мечеть 15 века.

Эдирне сегодня

Эдирне — это не только древние мечети, но и уютные кафе, колоритные улочки и яркие восточные базары. Вы заглянете на Крытый рынок, отдохнете с чашечкой кофе на берегу реки Марица, разделяющей Турцию и Грецию, и попробуете местный специалитет — печень, приготовленную по секретному рецепту. Кроме того, посетите старинный лечебный центр, построенный по образу и подобию пергамского Асклепиона.

Организационные детали

В мечети Селимие проходят поэтапные реставрационные работы, поэтому часть внутреннего пространства может быть закрыта для посещения, уточняйте у гида перед бронированием