Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Из Стамбула — в старинный Эдирне!

Посетить бывшую столицу Османской империи и раскрыть ее многовековое прошлое

Bayram
Bayram – Гид из Стамбула
В разное время Эдирне принадлежал римлянам, византийцам, грекам и туркам.

Вы увидите сохранившиеся в нем артефакты разных эпох: византийские мосты, старые мечети, османские деревянные дома и православные церкви.

Посетите местный рынок, полюбуетесь рекой Марица и узнаете, как живет турецкая глубинка с великим прошлым.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €290 за экскурсию

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Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!

Что вас ожидает

Образцовая мечеть Селимие
Вы оцените важнейший символ Эдирне — грандиозную мечеть Селимие, которую великий архитектор Синан называл «дипломом своего мастерства». Окруженная цветущим садом, она включает в себя медресе, библиотеки, больницы и купальни. Я расскажу ее богатую историю 📖 и поясню, почему Селимие считают эталоном османской архитектуры. А также покажу караван-сарай Рустем-паши и Старую мечеть 15 века.

Эдирне сегодня
Эдирне — это не только древние мечети, но и уютные кафе, колоритные улочки и яркие восточные базары. Вы заглянете на Крытый рынок, отдохнете с чашечкой кофе на берегу реки Марица, разделяющей Турцию и Грецию, и попробуете местный специалитет — печень, приготовленную по секретному рецепту. Кроме того, посетите старинный лечебный центр, построенный по образу и подобию пергамского Асклепиона.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в лечебный центр не включен в стоимость — 10 лир с человека (посещение по желанию)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!
Из Стамбула — в старинный Эдирне!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Bayram
Bayram
Здравствуйте, уважаемые гости Турции. Меня зовут Байрам, я лицензированный гид-историк. С радостью покажу вам главные достопримечательности нашей страны и расскажу о местных традициях, истории, культуре и менталитете.
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