Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Образцовая мечеть Селимие

Вы оцените важнейший символ Эдирне — грандиозную мечеть Селимие, которую великий архитектор Синан называл «дипломом своего мастерства». Окруженная цветущим садом, она включает в себя медресе, библиотеки, больницы и купальни. Я расскажу ее богатую историю 📖 и поясню, почему Селимие считают эталоном османской архитектуры. А также покажу караван-сарай Рустем-паши и Старую мечеть 15 века.

Эдирне сегодня

Эдирне — это не только древние мечети, но и уютные кафе, колоритные улочки и яркие восточные базары. Вы заглянете на Крытый рынок, отдохнете с чашечкой кофе на берегу реки Марица, разделяющей Турцию и Грецию, и попробуете местный специалитет — печень, приготовленную по секретному рецепту. Кроме того, посетите старинный лечебный центр, построенный по образу и подобию пергамского Асклепиона.

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