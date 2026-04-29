Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Д Денис Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания! Экскурсовод Ангелина сделала не просто наш день, а всю нашу поездку!!! 😘 Познавательно, эмоционально, дружелюбно. Казалось бы, до Бурсы от Стамбула 150 км, да еще обратно, да весь день вместе, но блин, это было супер! Жалею, что не было времени взять другие экскурсии, поездка заканчивалась. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илона Огромное спасибо Аружан. Благодаря ей поездка прошла отлично и интересно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно и интересно в компании с очаровательной гидом Аружан. Все было хорошо продумано и организовано! Большое спасибо)) +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья читать дальше уменьшить площадке, прошлись немного по городу и выпили прекрасный кофе. Ангелина очень интересно и подробно рассказывала нам про все достопримечательности, показала нам очень красивые места, дала множество советов, отвечала на все наши вопросы и по моей просьбе мы даже заехали в одно место по дороге. Отвезли и привезли нас на шикарном автомобиле, в общем, всё прошло на 1000000/10. Спасибо большое Ангелине за этот день:) Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно провели время, погуляли по Османской деревне, посмотрели мечети, рынки, побывали на очень классной смотровой +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Оксана читать дальше уменьшить жизни местных жителей и особенностях мусульманской культуры. Впечатлило знание мельчайших деталей архитектуры, декора, быта, технологий, на которые мы бы сами вряд ли обратили внимание.

Очень продуманный маршрут с равномерным и грамотным распределением времени и сил. Назгуль очень отзывчива к нашим пожеланиям по программе, на ходу добавила важные для нас объекты. Огромное спасибо за экскурсию! Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении всей экскурсии не только о городе и пригороде, но и о традициях, культуре, стиле +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет