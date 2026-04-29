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Бурса - первая столица Османской империи

Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Путешествие в Бурсу подарит вам уникальную возможность увидеть город, сохранивший дух Османской империи. Два часа на пароме, и вы окажетесь в старинной Бурсе, где каждый уголок напоминает о былой эпохе.

Турецкий
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завтрак в Османской деревне, мечеть Улу-Джами, шелковый рынок Коза Хан, Зеленая мечеть и смотровая площадка Топхане - все это ждет вас в рамках экскурсии.

Особое внимание уделяется османской деревне Джумалыкызык, где можно пообщаться с местными жителями и насладиться их гостеприимством. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а еда и напитки оплачиваются дополнительно. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте, как жили люди на протяжении столетий

5
31 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить первую столицу Османской империи
  • 🏰 Исследование богатой истории и архитектуры Бурсы
  • 🍽 Дегустация традиционных турецких блюд в аутентичной обстановке
  • 🕌 Посещение великолепных мечетей и исторических памятников
  • 🌄 Наслаждение живописными видами с лучших смотровых площадок
  • 🛍 Шопинг на знаменитом шелковом рынке Коза Хан
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Мерседес Вито
Бурса - первая столица Османской империи
Бурса - первая столица Османской империи
Бурса - первая столица Османской империи

Что можно увидеть

  • Мечеть Улу-Джами
  • Шелковый рынок Коза Хан
  • Зеленая мечеть
  • Мавзолей Мехмеда I
  • Смотровая площадка Топхане
  • Часовая башня
  • Османская деревня Джумалыкызык

Описание экскурсии

Самобытная Бурса

Два часа на комфортном пароме — и мы в старинной Бурсе, расположенной у подножия горы Улудаг. Вы увидите все главные достопримечательности города, узнаете о его прошлом и настоящем. В программе экскурсии:

  • Турецкий завтрак в Османской деревне. Вы попробуете гастрономические специалитеты Бурсы: кофе с сосновым ароматом и каштановый джем.
  • Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей.
  • Шелковый рынок Коза Хан — вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях.
  • Зеленая мечеть — самая ярко декорированная мечеть города. Вы рассмотрите ее фасад из белого мрамора и молитвенный зал, облицованный зеленым фаянсом. А также посетите одноименный мавзолей османского султана Мехмеда I.
  • Смотровая площадка Топхане — мы увидим старинную часовую башню и полюбуемся чудесными видами города.
  • Османская деревня Джумалыкызык — поселение с 700-летней историей, сохранившее традиционный деревенский стиль жизни и аутентичную архитектуру. По желанию мы зайдем в пару домов на чай и пообщаемся с их гостеприимными хозяевами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
2
3
2
1
Д
Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания! Экскурсовод Ангелина сделала не просто наш день, а всю нашу поездку!!! 😘 Познавательно, эмоционально, дружелюбно. Казалось бы, до Бурсы от Стамбула 150 км, да еще обратно, да весь день вместе, но блин, это было супер! Жалею, что не было времени взять другие экскурсии, поездка заканчивалась.
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И
Огромное спасибо Аружан. Благодаря ей поездка прошла отлично и интересно.
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Ирина
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно и интересно в компании с очаровательной гидом Аружан. Все было хорошо продумано и организовано! Большое спасибо))
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно+1
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно
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Н
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно провели время, погуляли по Османской деревне, посмотрели мечети, рынки, побывали на очень классной смотровой
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площадке, прошлись немного по городу и выпили прекрасный кофе. Ангелина очень интересно и подробно рассказывала нам про все достопримечательности, показала нам очень красивые места, дала множество советов, отвечала на все наши вопросы и по моей просьбе мы даже заехали в одно место по дороге. Отвезли и привезли нас на шикарном автомобиле, в общем, всё прошло на 1000000/10. Спасибо большое Ангелине за этот день:)

Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно+2
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно
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Оксана
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении всей экскурсии не только о городе и пригороде, но и о традициях, культуре, стиле
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жизни местных жителей и особенностях мусульманской культуры. Впечатлило знание мельчайших деталей архитектуры, декора, быта, технологий, на которые мы бы сами вряд ли обратили внимание.
Очень продуманный маршрут с равномерным и грамотным распределением времени и сил. Назгуль очень отзывчива к нашим пожеланиям по программе, на ходу добавила важные для нас объекты. Огромное спасибо за экскурсию!

Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении+2
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении
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Б
Организовано всё было отлично. Сабри был всегда на связи. Был комфортабельный автомобиль, учли все наши пожелания по достопримечательностям. Минус звезда, за то что по факту у нас всё-таки оказался не экскурсовод, а сопровождающая.
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Входит в следующие категории Стамбула

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