Два часа на комфортном пароме — и мы в старинной Бурсе, расположенной у подножия горы Улудаг. Вы увидите все главные достопримечательности города, узнаете о его прошлом и настоящем. В программе экскурсии:
Турецкий завтрак на побережье Мраморного моря. Вы попробуете гастрономические специалитеты Бурсы: кофе с сосновым ароматом и каштановый джем.
Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей.
Шелковый рынок Коза Хан — вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях.
Зеленая мечеть — самая ярко декорированная мечеть города. Вы рассмотрите ее фасад из белого мрамора и молитвенный зал, облицованный зеленым фаянсом. А также посетите одноименный мавзолей османского султана Мехмеда I.
Смотровая площадка Топхане — мы увидим старинную часовую башню и полюбуемся чудесными видами города.
Османская деревня Джумалыкызык — поселение с 700-летней историей, сохранившее традиционный деревенский стиль жизни и аутентичную архитектуру. По желанию мы зайдем в пару домов на чай и пообщаемся с их гостеприимными хозяевами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
Билет на паром не включен в стоимость — 10 евро с человека в одну сторону
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюбленных в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!