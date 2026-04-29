Путешествие в Бурсу подарит вам уникальную возможность увидеть город, сохранивший дух Османской империи. Два часа на пароме, и вы окажетесь в старинной Бурсе, где каждый уголок напоминает о былой эпохе.
Турецкий
Турецкий
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить первую столицу Османской империи
- 🏰 Исследование богатой истории и архитектуры Бурсы
- 🍽 Дегустация традиционных турецких блюд в аутентичной обстановке
- 🕌 Посещение великолепных мечетей и исторических памятников
- 🌄 Наслаждение живописными видами с лучших смотровых площадок
- 🛍 Шопинг на знаменитом шелковом рынке Коза Хан
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Мерседес Вито
Что можно увидеть
- Мечеть Улу-Джами
- Шелковый рынок Коза Хан
- Зеленая мечеть
- Мавзолей Мехмеда I
- Смотровая площадка Топхане
- Часовая башня
- Османская деревня Джумалыкызык
Описание экскурсии
Самобытная Бурса
Два часа на комфортном пароме — и мы в старинной Бурсе, расположенной у подножия горы Улудаг. Вы увидите все главные достопримечательности города, узнаете о его прошлом и настоящем. В программе экскурсии:
- Турецкий завтрак в Османской деревне. Вы попробуете гастрономические специалитеты Бурсы: кофе с сосновым ароматом и каштановый джем.
- Мечеть Улу-Джами — на примере этой великолепной мечети 14 века мы расшифруем особенности восточных архитектурных стилей.
- Шелковый рынок Коза Хан — вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях.
- Зеленая мечеть — самая ярко декорированная мечеть города. Вы рассмотрите ее фасад из белого мрамора и молитвенный зал, облицованный зеленым фаянсом. А также посетите одноименный мавзолей османского султана Мехмеда I.
- Смотровая площадка Топхане — мы увидим старинную часовую башню и полюбуемся чудесными видами города.
- Османская деревня Джумалыкызык — поселение с 700-летней историей, сохранившее традиционный деревенский стиль жизни и аутентичную архитектуру. По желанию мы зайдем в пару домов на чай и пообщаемся с их гостеприимными хозяевами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Мерседес Вито
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания! Экскурсовод Ангелина сделала не просто наш день, а всю нашу поездку!!! 😘 Познавательно, эмоционально, дружелюбно. Казалось бы, до Бурсы от Стамбула 150 км, да еще обратно, да весь день вместе, но блин, это было супер! Жалею, что не было времени взять другие экскурсии, поездка заканчивалась.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Огромное спасибо Аружан. Благодаря ей поездка прошла отлично и интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасно провели время и познакомились с древним городом! Не смотря на длительность экскурсии время пролетело незаметно и интересно в компании с очаровательной гидом Аружан. Все было хорошо продумано и организовано! Большое спасибо))
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были сегодня на экскурсии, нашим гидом была очень приятная и внимательная девушка Ангелина. Мы очень классно провели время, погуляли по Османской деревне, посмотрели мечети, рынки, побывали на очень классной смотровой
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Огромная благодарность нашему гиду Назгуль! Великолепный дружеский стиль работы, потрясающе интересные и полезные рассказы на протяжении всей экскурсии не только о городе и пригороде, но и о традициях, культуре, стиле
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Организовано всё было отлично. Сабри был всегда на связи. Был комфортабельный автомобиль, учли все наши пожелания по достопримечательностям. Минус звезда, за то что по факту у нас всё-таки оказался не экскурсовод, а сопровождающая.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Бурса - первая столица Османской империи»
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце империи - Дворец Топкапы
Познакомиться с историей Османской империи в знаменитых резиденциях правителей
Начало: Рядом с дворцом Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 15:30, в пятницу и воскресенье в 09:30 и 15:30
Завтра в 15:30
12 авг в 15:30
€46 за человека
-
8%
Групповая
до 14 чел.
Дворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€36
€39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Два дворца Османской империи: Топкапы и Долмабахче
Пройти по покоям султанов и разобраться в тонкостях восточной жизни
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
от €270 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Стамбула - в Бурсу: групповая экскурсия
Путешествие из Стамбула в Бурсу - это возможность увидеть Принцевы острова и узнать о зарождении Османской империи. Древние памятники и местные рынки ждут вас
Начало: На причале Кабаташ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
€121 за человека
от €588 за экскурсию