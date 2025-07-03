Для полного понимания Стамбула приглашаю вас прикоснуться к тому, что лежит за пределами туристических маршрутов. Вы погрузитесь в атмосферу Востока, исследуя Гранд-базар и Египетский базар. Узнаете, где был напечатан первый Коран и в каком хане хранила сокровища Кёсем-султан. А если повезёт, то познакомитесь с легендарным городским писателем.
Описание экскурсии
В неспешном темпе мы прогуляемся вглубь базаров — Гранда и Египетского, в поисках старинных гостиниц, отражающих дух времени.
Вы увидите:
- Бедестаны — первые постройки крытого рынка. Я расскажу вам, чем они отличались от обычных базаров
- Ханы — великолепные старинные гостиницы, выдержавшие испытание временем. Здесь снимали «Скайфолл» про Джеймса Бонда и многие местные телесериалы
- Караван-сараи Египетского базара, манящие ароматами. В одном из них вам подадут чай на лифте. Такую подачу вы точно увидите впервые!
- Городские мечети. Вы посетите первую мечеть, построенную в стиле барокко. Она же дала имя главным воротам рынка
А ещё вы:
- Подниметесь на крышу гостиницы, с которой открывается панорама на Босфор
- Если повезёт, то познакомитесь с живой легендой Стамбула — местным писателем. Вот уже 60 лет, как он лично продаёт свои книги под платаном четвёртого века
- Откроете двери бесплатной фотозоны, где можно сделать яркие фото на фоне мозаичных османских ламп
- Узнаете, где покупали ткани для костюмные ткани для многих исторических фильмов («Троя», «Великолепный век», «Основание османов»)
- Насладитесь вкусом настоящего турецкого чая с видом на крыши Гранд-базара
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€46
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 66 туристов
Здравствуйте, я Жанна — лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но всё же без интересных историй вы не останетесь.Задать вопрос
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