Два с половиной часа — и вы на берегу Мраморного моря, у подножия горы Улудаг, где расположилась Бурса. Город, который веками был конечным пунктом одного из маршрутов Шёлкового пути. Город, который стоял у истоков Османской империи. Мы окинем взглядом его яркое прошлое. Изучим средневековые памятники и сельджукскую архитектуру. И попьём кофе на колоритном базаре.

Описание водной прогулки

Морское путешествие

Мы встретимся на пристани Эминёню и отправимся на кораблике по Мраморному морю в Бурсу. По пути вы увидите Принцевы острова и услышите интересные факты о самом маленьком море на планете. Причалив через два часа, пересядем на автобус и за 20 минут доберёмся до Бурсы. После обзорной экскурсии вернёмся в Стамбул таким же маршрутом.

Древняя Бурса

На прогулке вы узнаете о доосманском прошлом этих земель, о сельджуках, зарождении империи и ключевых памятниках Бурсы. В нашей программе:

Улу-Джами , главная мечеть Бурсы с 14 века

, главная мечеть Бурсы с 14 века Центральная пешеходная улица с сельджукский архитектурой и византийскими руинами

с сельджукский архитектурой и византийскими руинами Мост Ирганды — средневековый мост магазинов, напоминающий флорентийский Понте-Веккь

— средневековый мост магазинов, напоминающий флорентийский Понте-Веккь Смотровая площадка Топхане , откуда открываются красивые виды на город

, откуда открываются красивые виды на город Множество исторических рынков , в том числе шёлковый рынок Коза Хан, где вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях. На одном из базаров мы предложим выпить кофе с аутентичными сладостями и отведать Искендер-кебаб — знаменитое турецкое блюдо, которое родилось именно здесь

, в том числе шёлковый рынок Коза Хан, где вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях. На одном из базаров мы предложим выпить кофе с аутентичными сладостями и отведать Искендер-кебаб — знаменитое турецкое блюдо, которое родилось именно здесь Зелёная мечеть — самая яркая в Бурсе. Вы рассмотрите её фасад из белого мрамора и молитвенный зал, облицованный зелёным фаянсом. А также посетите одноимённый мавзолей османского султана Мехмеда I

Организационные детали