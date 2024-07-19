Два с половиной часа — и вы на берегу Мраморного моря, у подножия горы Улудаг, где расположилась Бурса. Город, который веками был конечным пунктом одного из маршрутов Шёлкового пути. Город, который стоял у истоков Османской империи. Мы окинем взглядом его яркое прошлое. Изучим средневековые памятники и сельджукскую архитектуру. И попьём кофе на колоритном базаре.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание водной прогулки
Морское путешествие
Мы встретимся на пристани Эминёню и отправимся на кораблике по Мраморному морю в Бурсу. По пути вы увидите Принцевы острова и услышите интересные факты о самом маленьком море на планете. Причалив через два часа, пересядем на автобус и за 20 минут доберёмся до Бурсы. После обзорной экскурсии вернёмся в Стамбул таким же маршрутом.
Древняя Бурса
На прогулке вы узнаете о доосманском прошлом этих земель, о сельджуках, зарождении империи и ключевых памятниках Бурсы. В нашей программе:
- Улу-Джами, главная мечеть Бурсы с 14 века
- Центральная пешеходная улица с сельджукский архитектурой и византийскими руинами
- Мост Ирганды — средневековый мост магазинов, напоминающий флорентийский Понте-Веккь
- Смотровая площадка Топхане, откуда открываются красивые виды на город
- Множество исторических рынков, в том числе шёлковый рынок Коза Хан, где вы оцените разнообразие местных тканей и узнаете о караван-сараях. На одном из базаров мы предложим выпить кофе с аутентичными сладостями и отведать Искендер-кебаб — знаменитое турецкое блюдо, которое родилось именно здесь
- Зелёная мечеть — самая яркая в Бурсе. Вы рассмотрите её фасад из белого мрамора и молитвенный зал, облицованный зелёным фаянсом. А также посетите одноимённый мавзолей османского султана Мехмеда I
Организационные детали
- В стоимость входит: билеты на паром, трансфер на автобусе до Бурсы и обратно, перемещения на общественном транспорте внутри города, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: еда и напитки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19873 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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