Экскурсии в Трою из Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Троя» в Стамбуле, цены от €134. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мифическая Троя: с аудиогидом и вкусным обедом
На автобусе
40 отзывов
15 часов
Аудиогид
Мифическая Троя: с аудиогидом и вкусным обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 6:30
20 окт в 06:30
21 окт в 06:30
134 за человека
Путешествие в Трою
На машине
13 отзывов
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
20 окт в 06:30
139 за человека
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Пешая
На машине
На автобусе
На мотоцикле
На яхте по Босфору
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Начало: Площадь Султан Ахмед
Расписание: По вторникам Топкапы закрыт
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    22 июня 2024
    Путешествие в Трою
    Спасибо за экскурсию.
  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Путешествие в Трою
    Больше понравилось само путешествие в Трою. Как по мне, своих денег экскурсия не стоит, дешевле добраться самостоятельно. По приезде, на
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    территорию музея Троя, дают аудиогиды на русском языке, поскольку вся группа и сопровождающий англоговорящие. Если Вы не знаете английский на свободном уровне, то смысла в групповой поездке нет. А сама экскурсия организована отлично, все четко по расписанию, очень красивые виды, очень приятная сопровождающая.

  • М
    Маргарита
    24 апреля 2024
    Путешествие в Трою
    Хороший трансфер. Включена еда. Русский аудиогид не понадобился, все понятно и на английском. Рассказана и мифологическая часть, и историческая
  • K
    Krajtal-Elena
    4 апреля 2024
    Мифическая Троя: с аудиогидом и вкусным обедом
    Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
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    я попросила чек, мне его выдали на сумму 100 долларов, причем, после экскурсии. Когда я указала им на неточность, включили непонимайку про 10 долларов и сдачу .

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Троя»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Троя" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 290. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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