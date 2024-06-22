15 часов
Аудиогид
Мифическая Троя: с аудиогидом и вкусным обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 6:30
20 окт в 06:30
21 окт в 06:30
€134 за человека
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Трою
Исследовать место, сошедшее со страниц мифов Древней Греции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
20 окт в 06:30
€139 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Святая София, Топкапы, Цестерна Базелика, Голубая мечеть за один день с гидом историком
Начало: Площадь Султан Ахмед
Расписание: По вторникам Топкапы закрыт
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья22 июня 2024Спасибо за экскурсию.
- ААида19 мая 2024Больше понравилось само путешествие в Трою. Как по мне, своих денег экскурсия не стоит, дешевле добраться самостоятельно. По приезде, на
- ММаргарита24 апреля 2024Хороший трансфер. Включена еда. Русский аудиогид не понадобился, все понятно и на английском. Рассказана и мифологическая часть, и историческая
- KKrajtal-Elena4 апреля 2024Организованно все отлично. Но, впечатление испортили менеджеры, которые взяли с меня остаток за экскурсию не 108 долларов, а 110,. Когда
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Троя»
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