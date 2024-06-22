читать дальше территорию музея Троя, дают аудиогиды на русском языке, поскольку вся группа и сопровождающий англоговорящие. Если Вы не знаете английский на свободном уровне, то смысла в групповой поездке нет. А сама экскурсия организована отлично, все четко по расписанию, очень красивые виды, очень приятная сопровождающая.

Больше понравилось само путешествие в Трою. Как по мне, своих денег экскурсия не стоит, дешевле добраться самостоятельно. По приезде, на