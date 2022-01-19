Ежедневно в 19:30

Соединяющий Черное и Мраморное море Босфор, по мнению многих путешественников — одно из красивейших мест в мире.

Наша экскурсия дает вам удивительную возможность поужинать во время круиза по Босфору.

Вы проплывете между двумя континентами, наслаждаясь видами ночного города и великолепными панорамами дворцов, мостов и вилл.

Во время путешествия ваш взор будет услаждать авторское шоу «Турецкая ночь», в программу которого входят юмористическое выступление Ашук и Машук, танцы различных регионов Турции и танец живота в исполнении настоящей восточной красавицы.

В конце вечера вы можете потанцевать на дискотеке под самые яркие турецкие хиты!

Во время ужина вы будете наслаждаться холодными закусками, сезонным салатом и сможете выбрать основное блюдо — мясо, курица или рыба. Безалкогольные напитки в безлимитном количестве входят в стоимость программы.