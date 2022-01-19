Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)

Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme

4
2 отзыва
Круиз
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Соединяющий Черное и Мраморное море Босфор, по мнению многих путешественников — одно из красивейших мест в мире.

Наша экскурсия дает вам удивительную возможность поужинать во время круиза по Босфору.

Вы проплывете между двумя континентами, наслаждаясь видами ночного города и великолепными панорамами дворцов, мостов и вилл.

Во время путешествия ваш взор будет услаждать авторское шоу «Турецкая ночь», в программу которого входят юмористическое выступление Ашук и Машук, танцы различных регионов Турции и танец живота в исполнении настоящей восточной красавицы.

В конце вечера вы можете потанцевать на дискотеке под самые яркие турецкие хиты!

Во время ужина вы будете наслаждаться холодными закусками, сезонным салатом и сможете выбрать основное блюдо — мясо, курица или рыба. Безалкогольные напитки в безлимитном количестве входят в стоимость программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве. Шоу «Турецкая Ночь»
Что не входит
  • Алкогольные напитки (можно приобрести по желанию за отдельную плату, согласно прайсу на борту)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 19:30

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
И
19 янв 2022
Виды с корабля просто потрясающие и турецкая музыка подняла настроение! Покормили нормально. По организации вопросов не возникло.
Е
12 дек 2021
Сидели далеко, неудачные места

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