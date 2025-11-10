Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином

Вечерний круиз по Босфору на яхте
Описание круизаДобро пожаловать на вечерний круиз по Босфору — уникальное путешествие по самому сердцу Стамбула на роскошной яхте. Это идеальный способ завершить день, насладиться вкусным ужином и увидеть главные достопримечательности города в огнях ночи. 🛥️ Что вас ждёт: 2,5–3-часовой круиз по Босфору на современной комфортабельной яхте Панорамный вид на дворец Долмабахче, Галатскую башню, мосты Босфора, мечеть Ортакёй, Девичью башню и азиатский берег Стамбула Остановка для фото и отдыха на фоне ночного города 🍽️ Ужин на борту: Закуски (турецкие мезе) Основное блюдо (мясо или курица с гарниром) Салаты и хлеб Десерт Безалкогольные напитки включены В опции с алкоголем включены 2 бокала местного вина или ракы 🎵 Атмосфера: Расслабляющая музыка Уютная и романтическая обстановка Вежливый экипаж, готовый помочь в любой момент 📍 Отправление: Причал в районе Кабаташ или Каракёй (точная информация будет предоставлена после бронирования). Тур начинается вечером — уточняйте время при бронировании. 📸 Не забудьте захватить камеру — ночной Стамбул с воды выглядит по-настоящему волшебно. 🔖 Важно: Тур доступен каждый вечер. Места ограничены, рекомендуется бронировать заранее. Подходит для пар, туристов и небольших групп друзей. Важная информация: Точное место отправления (Кабаташ или Каракёй) будет указано после бронирования. Время отправления и сбора уточняется в подтверждении брони. Продолжительность тура: около 2,5–3 часов. Пожалуйста, приходите за 15–20 минут до отправления. Ужин и безалкогольные напитки включены. Алкогольный пакет включает 2 бокала местного алкоголя (вино или ракы). Тур может быть отменён или перенесён в случае плохой погоды. Подходит для взрослых и детей старше 6 лет. Рекомендуется взять с собой лёгкую куртку/накидку (вечером может быть прохладно).
Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
10 ноя 2025
Здравствуйте, решила оставить отзыв свой. Экскурсию выбрала по рекомендации.
Моя оценка 3* - одна звезда за само судно, понравился интерьер, свежий ремонт, белые скатерти.
Вторая звезда за программу, молодцы стараются, но действительно
R
Renat
3 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Корабль был большой, свежий и красивый. К моменту когда нас позвали за стол, закуски уже были поданы. На основное блюдо предложили рыбу, мясо или курицу. Сибас был очень вкусный. Также было представление, и в конце дискотека. Очень весело и интересно. Своих денег стоит 100%. Если идти на причал, то цена будет дороже чем тут
O
Olga
19 окт 2025
Прекрасная прогулка по ночному Босфору.
А
Анастасия
25 сен 2025
Какой же невероятный восторг я получила от круиза по Босфору! Это одно из самых красивых мест в прекрасном Стамбуле 😍 Впервые путешествовала одна и решила заказать на сайте Sputnik (тоже
