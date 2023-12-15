Ближайшие даты:
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Вид с моста на золотой Рог - залив Босфора
- Вид на Стамбул
- Голубая мечеть Султан Ахмед и другие
Описание
Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула! Откройте для себя уникальное сочетание городского очарования и спокойствия рыболовного момента, поглощенного архитектурой и историей. Программа рыболовного приключения: 1. Гибкое Время Старта: Выберите удобное для вас время, и мы с удовольствием организуем ловлю рыбы с моста в любое ранее обговоренное время. 2. Эмоции с Высоты: Ловля рыбы с моста предоставляет вам уникальную перспективу на Стамбул. Ощутите волнение, стоя на высоте, в то время как ваша леска плавно погружается в воду. 3. Рыбалка проводится на одном из известных мостов Стамбула: Мы заранее высылаем вам локацию, где наш сотрудник встретит вас и предоставит все необходимое снаряжение для ловли рыбы. 4. Профессиональные Снасти: Вам предоставят высококачественные рыболовные снасти и все необходимые принадлежности, чтобы ваш опыт был комфортным и насыщенным. 5. Возврат в Целости: После увлекательного дня рыбалки на мосту, необходимо вернуть удочки в целости. Предусмотрен штраф за порчу или утерю снаряжения. 6. Уютные Моменты: После увлекательной рыбалки на мосту, вы можете насладиться знаменитым уличным фастфудом рыба в хлебе или блюдом из рыбы и морепродуктами в ресторанчике под мостом, вдыхая свежий морской бриз и наслаждаясь видами Босфора. Подробности Участия:
•Уровень Сложности: Подходит как для опытных рыболовов, так и для начинающих. Оборудование и Условия:
Все необходимые снасти предоставляются.
- Длительность Мероприятия: 2 часа.
- Местоположение: Один из исторических мостов Стамбула.
- Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!
Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!
•Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все необходимые снасти предоставляются
- Что не входит
- Обед гостей
- Место начала и завершения?
- Договорная (Еминйону раон)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Локация и время обговариваются заранее по телефону
- Вы приходите на локацию где вас встречает наш сотрудник и предоставляет все необходимое снаряжение
- Затем вы сдаете ему все снаряжение в конце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие туры из Стамбула
скидка
29%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Открыть гламурный, хипстерский, богемный и неформальный Стамбул на прогулке с местным жителем
площадь Таксим
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
от 62€44 за человека
скидка
10%
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Узнать, как жили султаны, и увидеть Стамбул во всей красе
от дворца Топкапы
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
70€63 за билет
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
В районе метро Osmanbey
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
150€120 за всё до 4 чел.