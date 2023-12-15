Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула! Откройте для себя уникальное сочетание городского очарования и спокойствия рыболовного момента, поглощенного архитектурой и историей. Программа рыболовного приключения: 1. Гибкое Время Старта: Выберите удобное для вас время, и мы с удовольствием организуем ловлю рыбы с моста в любое ранее обговоренное время. 2. Эмоции с Высоты: Ловля рыбы с моста предоставляет вам уникальную перспективу на Стамбул. Ощутите волнение, стоя на высоте, в то время как ваша леска плавно погружается в воду. 3. Рыбалка проводится на одном из известных мостов Стамбула: Мы заранее высылаем вам локацию, где наш сотрудник встретит вас и предоставит все необходимое снаряжение для ловли рыбы. 4. Профессиональные Снасти: Вам предоставят высококачественные рыболовные снасти и все необходимые принадлежности, чтобы ваш опыт был комфортным и насыщенным. 5. Возврат в Целости: После увлекательного дня рыбалки на мосту, необходимо вернуть удочки в целости. Предусмотрен штраф за порчу или утерю снаряжения. 6. Уютные Моменты: После увлекательной рыбалки на мосту, вы можете насладиться знаменитым уличным фастфудом рыба в хлебе или блюдом из рыбы и морепродуктами в ресторанчике под мостом, вдыхая свежий морской бриз и наслаждаясь видами Босфора. Подробности Участия:

•Уровень Сложности: Подходит как для опытных рыболовов, так и для начинающих. Оборудование и Условия:

Все необходимые снасти предоставляются.

Длительность Мероприятия: 2 часа.

Местоположение: Один из исторических мостов Стамбула.

Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!

Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!

•Ловля с моста подходит для рыболовов всех уровней. Ощутите волнение броска удочки в воду с высоты моста, поглощенного уникальной атмосферой Стамбула. Этот опыт приносит новые ощущения рыболовного искусства, позволяя вам наслаждаться красотой города и создавать свои неповторимые рыболовные воспоминания!