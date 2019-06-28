4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа

Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд

Эмре
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Эмре – представитель гидов
Во время прогулки по одному из самых спокойных и шикарных районов европейской части Стамбула вы погрузитесь в историю города и его битв.

Повествование будет насыщенно фактами из современной повседневной жизни и интересными параллелями.

Вы узнаете, кем был великий Завоеватель Константинополя, пройдете по старинным улочкам и мостам Стамбула, попробуете настоящий турецкий кофе и разные виды уличной еды.

Я научу вас быстро ориентироваться в шумном мегаполисе и расскажу, как самостоятельно изучить город и где в Стамбуле можно сделать выгодные покупки.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Встреча в районе Хисар
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа

Что вас ожидает

Великий завоеватель и его победы
Прогулка начнется с района Хисар, где можно насладиться спокойной атмосферой старинных улочек. Мы полюбуемся панорамным видом на мост, построенный в честь Фатиха Султана Мехмеда, также известного как Завоеватель Константинополя. Вы услышите рассказ о его жизни и славных подвигах, о тяжелых временах, в которые он правил, об истории Великой Османской Империи. Я расскажу, как именно удалось Мехмеду II совершить то, что долгое время не удавалось туркам — захватить столицу Византии, — и почему в этом деле решающую роль сыграли башни над Босфорским проливом.

Попробовать лучший стрит-фуд Стамбула
Мы остановимся на кофе-брейк в уютном кафе с потрясающим видом на залив, и я угощу вас кофе и турецкими сладостями. Наша прогулка насыщена и другими гастро-остановками: мокрый бургер, фаршированные мидии, чи-кёфте и многое другое — я стану вашим проводником в мире стамбульского стрит-фуда.

Повесть об одной крепости
Крепость Румелихисары расположена в одном из самых элитных и современных районов Стамбула — Бебек. Вы узнаете, зачем её построили и почему именно здесь, как она стала тюрьмой и что в ней находится сегодня. По желанию мы можем осмотреть её древние сооружения изнутри. Затем мы пройдемся по шикарной набережной, где временами снимают турецкие сериалы — и постоянно сидят завсегдатаи-рыбаки. Это романтичное и тихое место, куда захочется вернуться еще не раз.

На другой континент
На пароме мы переправимся в Азиатскую часть города, любуясь видом на Босфор. Прогуливаясь по колоритному району Ускюдар, вы услышите о старинном Золотом городе, находившемся здесь ещё до Константинополя. Мы осмотрим старинные мечети, которым почти полсотни лет, и поднимемся на обзорную площадку, откуда нам откроется впечатляющий вид на Девичью башню — а я расскажу вам её романтичную легенду.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия отлично подойдет тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности города, и тем, кто посещает Стамбул впервые.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транспортные расходы, а также кофе, сладости и мидии. Остальная уличная еда оплачивается отдельно и по желанию.
  • Билеты в крепость Румелихисары оплачиваются отдельно и стоят 4 $ с человека (посещение по желанию).
  • Прогулка будет достаточно длительной, поэтому советую выбрать удобную обувь и одеться по сезону.
  • Я расскажу, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит вашу дальнейшую прогулку по историческим местам и музеям.
  • По желанию можем переплыть на азиатскую часть и вернуться обратно (1$ с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Хисар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эмре
Эмре
Я и наша команда гидов, которые в Стамбуле живут уже долгое время, всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. Мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. Будем рады встрече и новым знакомствам!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2019
Стамбул - огромный. Туристический район - шумный, грязноватый, с непростой логистикой. Но бОльшая часть нашего маршрута проходила по тихим живописным местам с редкими вылазками на оживленные улицы. Эмре охватил довольно массивный пласт истории этого места. Рассказывал динамично, объяснял понятно, достойно справлялся со шквалом моих вопросов, с лёгкостью удерживал внимание ребенка. Наш дальнейший самостоятельный осмотр города прошел замечательно, все достопримечательности удачно вмонтировались в заложенный в нас Эмре хронологический и событийный ряд.
23 апреля 2019
Мы получили необыкновенное удовольствие от прогулки, общения и впечатлений, который получили благодаря Эмре.
Все было очень познавательно, душевно, вкусно и интересно!
Без зазрения совести рекомендую эту экскурсию :)
21 февраля 2019
Хотим выразить огромную благодарность Гиду с большой буквы, Эмре! За его любовь и знание Стамбула, которое он передал нам.Экскурсия была пешеходная, на протяжении 3 часов! Она была настолько интересной и увлекательной, что время пролетело незаметно... Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом гуляешь по Стамбулу, настолько Эмре отдает себя людям! Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ!
21 февраля 2019
Отлично провели время. Гид - интеллигентный и эрудированный молодой человек. Экскурсия сбалансированная, интересная и проходит в комфортном темпе. Всем рекомендуем. Потом спасибо нам скажете за совет)

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