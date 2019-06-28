4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул — удивительный город, где вкус уличной еды ничуть не уступает красоте древних крепостей. Поговорим о героических временах, подвигах и героях турецкой истории. Осмотрим крепость и воздадим должное знаменитому стамбульскому стрит-фуду. А затем переправимся на пароме в Азиатскую часть города, чтобы насладиться лёгким флёром её легенд.
Описание экскурсии
Великий завоеватель и район Хисар
- Вы насладитесь спокойной атмосферой старинных улочек.
- Полюбуетесь панорамным видом на мост в честь Фатиха Султана Мехмеда — завоевателя Константинополя.
- Узнаете о его жизни, славных подвигах и непростых временах правления.
- Познакомитесь с историей Великой Османской империи.
- Выясните, как Мехмеду II удалось захватить столицу Византии и почему в этом деле решающую роль сыграли башни над Босфором.
Повесть об одной крепости — Румелихисары
- При желании осмотрим внутри крепость в одном из элитных районов — Бебеке.
- Мы расскажем, зачем её построили и почему именно здесь, как она превратилась в тюрьму и что в ней находится сегодня.
- Прогуляемся по набережной, которую облюбовали рыбаки и режиссёры турецких сериалов.
На другой континент — в район Ускюдар
- На пароме мы переправимся в Азиатскую часть города.
- На прогулке в Ускюдаре вы услышите о старинном Золотом городе, который существовал здесь ещё до Константинополя.
- Мы осмотрим старинные мечети.
- Поднимемся на обзорную площадку, чтобы увидеть впечатляющую Девичью башню.
Лучший стрит-фуд Стамбула
- Сделаем кофе-брейк в уютном кафе с видом на залив, и мы угостим вас турецким кофе и сладостями.
- А также при желании на других гастро-остановках вы попробуете мокрый бургер, фаршированные мидии, чи-кёфте и многое другое.
Организационные детали
- Я расскажу, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит вашу дальнейшую прогулку по историческим местам и музеям.
- По желанию можем переплыть на азиатскую часть и вернуться обратно — $1 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включены транспортные расходы, а также кофе, сладости и мидии.
- Отдельно оплачиваются билеты в крепость Румелихисары — $4 за чел. и уличная еда.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Хисар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Стамбул - огромный. Туристический район - шумный, грязноватый, с непростой логистикой. Но бОльшая часть нашего маршрута проходила по тихим живописным местам с редкими вылазками на оживленные улицы. Эмре охватил довольно
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В
Хотим выразить огромную благодарность Гиду с большой буквы, Эмре! За его любовь и знание Стамбула, которое он передал нам. Экскурсия была пешеходная, на протяжении 3 часов! Она была настолько интересной и увлекательной, что время пролетело незаметно… Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим другом гуляешь по Стамбулу, настолько Эмре отдает себя людям! Экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМАЯ!
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Мы получили необыкновенное удовольствие от прогулки, общения и впечатлений, который получили благодаря Эмре.
Все было очень познавательно, душевно, вкусно и интересно!
Без зазрения совести рекомендую эту экскурсию:)
Все было очень познавательно, душевно, вкусно и интересно!
Без зазрения совести рекомендую эту экскурсию:)
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Отлично провели время. Гид - интеллигентный и эрудированный молодой человек. Экскурсия сбалансированная, интересная и проходит в комфортном темпе. Всем рекомендуем. Потом спасибо нам скажете за совет)
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