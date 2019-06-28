4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Великий завоеватель и его победы

Прогулка начнется с района Хисар, где можно насладиться спокойной атмосферой старинных улочек. Мы полюбуемся панорамным видом на мост, построенный в честь Фатиха Султана Мехмеда, также известного как Завоеватель Константинополя. Вы услышите рассказ о его жизни и славных подвигах, о тяжелых временах, в которые он правил, об истории Великой Османской Империи. Я расскажу, как именно удалось Мехмеду II совершить то, что долгое время не удавалось туркам — захватить столицу Византии, — и почему в этом деле решающую роль сыграли башни над Босфорским проливом.

Попробовать лучший стрит-фуд Стамбула

Мы остановимся на кофе-брейк в уютном кафе с потрясающим видом на залив, и я угощу вас кофе и турецкими сладостями. Наша прогулка насыщена и другими гастро-остановками: мокрый бургер, фаршированные мидии, чи-кёфте и многое другое — я стану вашим проводником в мире стамбульского стрит-фуда.

Повесть об одной крепости

Крепость Румелихисары расположена в одном из самых элитных и современных районов Стамбула — Бебек. Вы узнаете, зачем её построили и почему именно здесь, как она стала тюрьмой и что в ней находится сегодня. По желанию мы можем осмотреть её древние сооружения изнутри. Затем мы пройдемся по шикарной набережной, где временами снимают турецкие сериалы — и постоянно сидят завсегдатаи-рыбаки. Это романтичное и тихое место, куда захочется вернуться еще не раз.

На другой континент

На пароме мы переправимся в Азиатскую часть города, любуясь видом на Босфор. Прогуливаясь по колоритному району Ускюдар, вы услышите о старинном Золотом городе, находившемся здесь ещё до Константинополя. Мы осмотрим старинные мечети, которым почти полсотни лет, и поднимемся на обзорную площадку, откуда нам откроется впечатляющий вид на Девичью башню — а я расскажу вам её романтичную легенду.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия отлично подойдет тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности города, и тем, кто посещает Стамбул впервые.