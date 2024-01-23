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скидка
21%
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
от 63€50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
«Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 января 2024Отличное приключение! Рыбалка на мосту - прекрасный выбор для тех, кто любит необычные впечатления. Обязательно повторим!
- ИИван23 января 2024Идеальный уикенд! Захватывающая рыбалка, пейзажи, которые заставляют влюбиться в Стамбул ещё раз. Благодарю за отличное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Стамбуле 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024