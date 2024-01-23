Рыбалка в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Стамбуле, цены от €20, скидки до 21%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
21%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
«У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
от 6350 за человека
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
«Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка на яхте в Стамбуле (Обед включен)
  2. Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
  3. Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Стамбуле 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам