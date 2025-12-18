Погрузитесь в атмосферу восточного творчества! На мастер-классе вы узнаете секреты древнего искусства, создадите собственный яркий витраж и насладитесь турецким чаем с лукумом. Готовое изделие можно сразу же забрать с собой — на память о путешествии.
Описание мастер-класса
- Тёплая встреча в уютной художественной студии в центре Стамбула.
- Знакомство с историей и техниками витражного искусства.
- Выбор готового эскиза или создание собственного рисунка.
- Пошаговая роспись стекла под руководством опытного мастера.
- Работа с яркими витражными красками и создание игры света и цвета.
- Перерыв на ароматный турецкий чай и лукум в непринуждённой атмосфере.
- Завершение и оформление вашей работы на подставке.
Организационные детали
- Наш мастер-класс проходит в художественной студии в самом центре Стамбула.
- Участвовать могут дети, семьи, компании друзей и взрослые.
- В цену включены все материалы, краски, подставка для работы, помощь мастера из нашей команды, а также угощение (турецкий чай и лукум).
- После мастер-класса вы сможете сразу же забрать свою работу.
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с кафе Arada Beyrut
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1891 туриста
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
