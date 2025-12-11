Индивидуальная
до 3 чел.
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
Начало: У муниципалитета района Кадыкой
Завтра в 12:30
13 дек в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Первая встреча со Стамбулом в мини-группе
Прогуляться по городу контрастов и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На пл. Ипподром
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€37 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках символов Стамбула
Прогулка по знаковым местам Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть, Топкапы. Узнайте их секреты и историю, ощутите атмосферу древних империй
Начало: Возле собора Святой Софии
14 дек в 09:30
15 дек в 13:30
€180 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: На набережной Арнавуткей
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€750 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Групповая
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: На пристани Кадыкёй
Завтра в 12:00
13 дек в 10:30
€90 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Насладитесь водной прогулкой по Стамбулу, открывая тайны Золотого Рога и Босфора. Узнайте больше о дворцах и мечетях, прикоснувшись к истории
Начало: На пристани Эминёню или Каракой
Расписание: ежедневно в 11:00
14 дек в 11:00
17 дек в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Стамбул
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Начало: У мечети Султанахмет
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
13 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка по Босфору
Водная прогулка по Босфору подарит незабываемые виды на Стамбул. Проплывите мимо знаковых мест и ощутите атмосферу восточного гостеприимства
Начало: В районе Каракёй либо Эминёню
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 13:00
13 дек в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Многогранный Стамбул: от Таксима до Галатапорта
Откройте для себя многогранный Стамбул: от площади Таксим до Галатапорта. Увидьте, как история и современность гармонично сосуществуют
Начало: На площади Таксим
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 16:00, в четверг в 16:00 и 17:00, в воскресенье в 16:15
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 10:30
13 дек в 10:30
€245 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Приватная прогулка на яхте по Босфору
Насладитесь роскошной прогулкой на яхте по Босфору, где вас ждут уникальные виды Стамбула и полное уединение. Без толп и суеты
Начало: У метро «Халич»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€155 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 14:00
14 дек в 08:30
€280 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Босфорское путешествие на яхте с остановкой в Бебеке - в Стамбуле
Скользить по водной глади между континентами, любоваться дворцами и слушать рассказы из их истории
Начало: Рядом с причалом Эминёню в нашем офисе
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€215 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на крыше Стамбула. Незабываемые фотографии с видами на Босфор и Старый город. Подарите себе эмоции
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка по Босфору
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Если вы хотите узнать о турецком виноделии и насладиться историей Стамбула, эта экскурсия для вас! Погружение в колорит города и дегустация лучших вин
Начало: на пристани Каракей
18 дек в 14:00
19 дек в 14:00
от €180 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€238
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
Восточный город и ваши чувства на фото. Выберите маршрут, а мы создадим уникальные кадры на фоне исторических мест и колоритных улиц
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€244 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Комфортная поездка с личным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Стамбул с комфортом и безопасностью. Лицензированный водитель встретит вас и доставит до нужного места без лишних хлопот
Начало: В аэропорту или у отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€70 за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест-игра по острову Хейбелиада
Приглашаем на увлекательную квест-игру на Хейбелиаде! Разгадайте загадки, узнайте историю острова и насладитесь его красотой
Начало: На о. Хейбелиада
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€30 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стритфуд в Стамбуле
Попробовать лучшую уличную еду в секретных уголках города
Начало: В районе Каракёй
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€170 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
Из Стамбула в Каппадокию - самолётом на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
13 дек в 04:30
€425
€500 за человека
