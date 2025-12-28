3 отзыва оставили туристы

Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей
Для тех, кто хочет узнать Стамбул через национальную кухню, нет места лучше азиатской части города! Вы попадете туда на пароме: прогуляетесь по богемному району — улочкам с антикварными лавками, мастерскими читать дальшеуменьшить
и барами — и найдете гастрономический рай. Я расскажу, что едят турки, и поделюсь местными традициями, которые знаю изнутри.
От лукума до турецкой пиццы, от кофе на углях до османского щербета — вы поймете, что турецкая гастрономия — это далеко не только кебабы.
На пароме через бухту Золотой Рог и начало пролива Босфор мы уплывем на азиатскую часть мегаполиса. По дороге вы увидите исторический полуостров Стамбула, минареты Святой Софии, дворец Топкапы и другие красивейшие достопримечательности. Параллельно я расскажу главное о прошлом города — о падении Константинополя и расцвете Османской империи, о культуре и традициях жителей.
На «другом» континенте мы погуляем по очень атмосферному уголку города. Одетые по-европейски девушки, возможность выпить в баре на улице, отсутствие множества мечетей, стильные кафе — вас ждет светский район, чей дух особенно контрастирует с остальным Стамбулом.
Вкусности по-турецки
Главной героиней экскурсии станет стамбульская еда. Прогуливаясь по историческим кафе, вы оцените особенности турецкой пиццы, найдете настоящий османский щербет и незабываемые десерты, насладитесь клубничным лукумом и турецким кофе, сваренным на углях. А также попробуете шаурму в заведении со звездой Мишлен! Я погружу вас в особенности национальный кухни, развею стереотипы и подскажу, куда еще заглянуть на обед или ужин.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на паром (3 лиры) и все угощения.
Экскурсия заканчивается у места начала.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в районе Еминоню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 139 туристов
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула читать дальшеуменьшить
и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул!
Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам. Также доступна услуга «сопровождение и открытие счета в банке».
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Все было очень вкусно и интересно. В Стамбуле мы уже в третий раз, но Ольга смогла нас удивить новыми маршрутами по знакомым местам, порадовать вкусной едой и обеспечить информацией на будущее о том, где мы можем попробовать турецкую кухню.
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А
Александр
Очень интересная и познавательная экскурсия по азиатскому району Кадыкёй с очень обаятельным годом Олесей. Ранее были только в европейской части Стамбула, поэтому были приятно удивлены контрастом между обеими частями города. читать дальшеуменьшить
В ходе экскурсии прошлись по тихим симпатичным улочкам этого района, по набережной Мраморного моря с элитной недвижимостью вдоль которой растут красивые сады, ознакомились со гастрономическими вкусами турок, продегустировав по совету нашего гида несколько блюд, попробовали замечательный турецкий кофе (место для дегустации также указала Олеся). Кроме того, Олеся замечательный рассказчик. Из беседы с ней мы узнали много интересных и занимательных подробностей из жизни местных жителей. По ее совету мы приобрели в ходе прогулки несколько местных пряностей, которые с удовольствием используем по возвращению домой. Замечу, что покупать пряности она посоветовала именно здесь в Кадыкёй, а не на Египетском базаре. И. наконец, в ходе экскурсии мы подержались за рога скульптурного боевого быка, которая является достопримечательностью района. Если подержаться за его рога, сбываются желания. Советуем попробовать.
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В
Вера
Спасибо за организацию экскурсии. Очень поздно я спохватилась, но все сложилось удачно. Олеся прекрасно организовала встречу и провела по очень колоритным районам Стамбула. Мы попробовали очень вкусные блюда и узнали много интересного! Спасибо Олесе за полезные советы.
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Т
Татьяна
Замечательная, доброжелательная, заботливая Олеся! Интересная подача материала, с учётом интересов и пожеланий клиентов! Спасибо! Благодаря этому гиду Стамбул открылся с совершенно другой стороны - интересной и привлекательной!
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Юлия
Сначала о хорошем. Экскурсия проходила в нетуристических районах. Это те места, куда самостоятельно я не заезжала. Присмотрела пару мест, куда потом вернулась. Ольга дала рекомендации по посещению Балата (не входило в читать дальшеуменьшить
экскурсии). Ответила на некоторые вопросы. Это всё из хорошего.
Теперь о том, что не понравилось. ИМХО, но это не гастроприключение. За 5 часов мы выпили кофе, съели местное лакомство - локма. Потом был мокрый бургер и донер. ВСЁ. Да, нам рассказали про кокореч, мидии, показали (!) рыбный ресторан, ответили на наши вопросы, но осталось ощущение, что гиду было скучно - не было инициативы, как-то всё долго, мартшрут не продуман (больше часа вообще ничего не происходило, т. к. мы ждали паром). Началась экскурсия в 10.00, а все заведения открываются в 12.00 и даже позже. Гид об этом должен знать! А как опытный турист я не позавтракала перед гастрономической экскурсией. Зачем в гастро-экскурсии был прак - не понятно. На него ушло много времени и народ уже начал роптать. Зачем в меню мокрый бургер - не понятно. Это не блюдо турецкой кухни, да и вкус так себе (поскольку мы были жутко голодны к тому времени, проглотили и не заметили). Хотелось больше дегустаций, больше инициативы и огонька со стороны гида.
Надеюсь, Ольга извлечет уроки и усовершенствует экскурсию, которая при определенных условиях может стать великолепной.
ПыСы. Это далеко не первая моя гастрономическая экскурсия (в том числе в Стамбуле), но самая провальная
Олеся
Ответ организатора:
Спасибо большое за Ваш отзыв, я обязательно учту все недочёты с паромом, это действительно моя недоработка. На самом деле я стараюсь читать дальшеуменьшить
избежать стамбульских пробок, чтобы не опоздать на паром, но в этот раз их не было, и мы приехали немного рано.
Как правило, люди приходят на прогулку после завтрака, поэтому все дегустации мы начинаем во второй части программы.
Прошу заметить, что я провела с Вами пять часов и ни разу не подгоняла никого, хотя апрель самый активный месяц туристического сезона и все гиды работают строго по времени.
Так как прогулка была групповая, я учитывала пожелания других участников, ведь парк я включила дополнительно по просьбе девушки, у которой было день рождение. По позитивной реакции и количеству снятых фотографий, я сделала выводы, что парк многим понравился.
Все блюда мы пробуем по желанию, я не навязываю путешественникам что-то либо, а просто предлагаю. Мокрый Гамбург меня просят включать в программу, так как его готовят только в Стамбуле и нигде больше.
Очень жаль, что у вас остались негативные впечатление от моей прогулки, но я надеюсь, что советы и рекомендации, которые вы получили, так же районы которые мы посмотрели,"стали компенсацией".
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