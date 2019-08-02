3 отзыва оставили туристы

Сначала о хорошем. Экскурсия проходила в нетуристических районах. Это те места, куда самостоятельно я не заезжала. Присмотрела пару мест, куда потом вернулась. Ольга дала рекомендации по посещению Балата (не входило в экскурсии). Ответила на некоторые вопросы. Это всё из хорошего. Теперь о том, что не понравилось. ИМХО, но это не гастроприключение. За 5 часов мы выпили кофе, съели местное лакомство - локма. Потом был мокрый бургер и донер. ВСЁ. Да, нам рассказали про кокореч, мидии, показали (!) рыбный ресторан, ответили на наши вопросы, но осталось ощущение, что гиду было скучно - не было инициативы, как-то всё долго, мартшрут не продуман (больше часа вообще ничего не происходило, т. к. мы ждали паром). Началась экскурсия в 10. 00, а все заведения открываются в 12. 00 и даже позже. Гид об этом должен знать! А как опытный турист я не позавтракала перед гастрономической экскурсией. Зачем в гастро-экскурсии был прак - не понятно. На него ушло много времени и народ уже начал роптать. Зачем в меню мокрый бургер - не понятно. Это не блюдо турецкой кухни, да и вкус так себе (поскольку мы были жутко голодны к тому времени, проглотили и не заметили). Хотелось больше дегустаций, больше инициативы и огонька со стороны гида. Надеюсь, Ольга извлечет уроки и усовершенствует экскурсию, которая при определенных условиях может стать великолепной. ПыСы. Это далеко не первая моя гастрономическая экскурсия (в том числе в Стамбуле), но самая провальная
Олеся
Ответ гида:Спасибо большое за Ваш отзыв, я обязательно учту все недочёты с паромом, это действительно моя недоработка. На самом деле я стараюсь избежать стамбульских пробок, чтобы не опоздать на паром, но в этот раз их не было, и мы приехали немного рано. Как правило, люди приходят на прогулку после завтрака, поэтому все дегустации мы начинаем во второй части программы. Прошу заметить, что я провела с Вами пять часов и ни разу не подгоняла никого, хотя апрель самый активный месяц туристического сезона и все гиды работают строго по времени. Так как прогулка была групповая, я учитывала пожелания других участников, ведь парк я включила дополнительно по просьбе девушки, у которой было день рождение. По позитивной реакции и количеству снятых фотографий, я сделала выводы, что парк многим понравился. Все блюда мы пробуем по желанию, я не навязываю путешественникам что-то либо, а просто предлагаю. Мокрый Гамбург меня просят включать в программу, так как его готовят только в Стамбуле и нигде больше. Очень жаль, что у вас остались негативные впечатление от моей прогулки, но я надеюсь, что советы и рекомендации, которые вы получили, так же районы которые мы посмотрели, "стали компенсацией".