3 отзыва оставили туристы

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Гастро-приключение в азиатском Стамбуле

Четыре часа аппетитных рассказов, исторических заметок и вкусностей

4
3 отзыва
Олеся
Олеся – Гид из Стамбула
Для тех, кто хочет узнать Стамбул через национальную кухню 🥧, нет места лучше азиатской части города! Вы попадете туда на пароме: прогуляетесь 👣 по богемному району — улочкам с антикварными лавками, мастерскими и барами — и найдете гастрономический рай.

Я расскажу, что едят турки, и поделюсь местными традициями, которые знаю изнутри.

От лукума до турецкой пиццы, от кофе на углях до османского щербета — вы поймете, что турецкая гастрономия — это далеко не только кебабы.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле

Что вас ожидает

Сюжеты прошлого и самый светский Стамбул
На пароме через бухту Золотой Рог и начало пролива Босфор мы уплывем на азиатскую часть мегаполиса. По дороге вы увидите исторический полуостров Стамбула, минареты Святой Софии, дворец Топкапы и другие красивейшие 🤩 достопримечательности 🏛️. Параллельно я расскажу главное о прошлом города — о падении Константинополя и расцвете Османской империи, о культуре и традициях жителей.

На «другом» континенте мы погуляем по очень атмосферному уголку города. Одетые по-европейски девушки, возможность выпить 🍹 в баре на улице, отсутствие множества мечетей, стильные кафе — вас ждет светский район, чей дух особенно контрастирует с остальным Стамбулом.

Вкусности по-турецки
Главной героиней экскурсии 🧭 станет стамбульская еда. Прогуливаясь по историческим кафе, вы оцените особенности турецкой пиццы, найдете настоящий османский щербет и незабываемые десерты, насладитесь клубничным лукумом и турецким кофе, сваренным на углях. А также попробуете шаурму в заведении со звездой Мишлен! Я погружу вас в особенности национальный кухни 🥧, развею стереотипы и подскажу, куда еще заглянуть на обед или ужин.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 на паром (3 лиры) и все угощения.
  • Экскурсия заканчивается у места начала.
Начало и место завершения
🚩 у причала в районе Еминоню
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле
Гастро-приключение в азиатском Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул! Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам.
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3 отзыва оставили туристы

2 августа 2019
Замечательная, доброжелательная, заботливая Олеся! Интересная подача материала, с учётом интересов и пожеланий клиентов! Спасибо ! Благодаря этому гиду Стамбул открылся с совершенно другой стороны - интересной и привлекательной!
5 июня 2019
Спасибо за организацию экскурсии. Очень поздно я спохватилась, но все сложилось удачно. Олеся прекрасно организовала встречу и провела по очень колоритным районам Стамбула. Мы попробовали очень вкусные блюда и узнали много интересного! Спасибо Олесе за полезные советы.
Юлия
10 мая 2019
Сначала о хорошем. Экскурсия проходила в нетуристических районах. Это те места, куда самостоятельно я не заезжала. Присмотрела пару мест, куда потом вернулась. Ольга дала рекомендации по посещению Балата (не входило в экскурсии). Ответила на некоторые вопросы. Это всё из хорошего. Теперь о том, что не понравилось. ИМХО, но это не гастроприключение. За 5 часов мы выпили кофе, съели местное лакомство - локма. Потом был мокрый бургер и донер. ВСЁ. Да, нам рассказали про кокореч, мидии, показали (!) рыбный ресторан, ответили на наши вопросы, но осталось ощущение, что гиду было скучно - не было инициативы, как-то всё долго, мартшрут не продуман (больше часа вообще ничего не происходило, т. к. мы ждали паром). Началась экскурсия в 10. 00, а все заведения открываются в 12. 00 и даже позже. Гид об этом должен знать! А как опытный турист я не позавтракала перед гастрономической экскурсией. Зачем в гастро-экскурсии был прак - не понятно. На него ушло много времени и народ уже начал роптать. Зачем в меню мокрый бургер - не понятно. Это не блюдо турецкой кухни, да и вкус так себе (поскольку мы были жутко голодны к тому времени, проглотили и не заметили). Хотелось больше дегустаций, больше инициативы и огонька со стороны гида. Надеюсь, Ольга извлечет уроки и усовершенствует экскурсию, которая при определенных условиях может стать великолепной. ПыСы. Это далеко не первая моя гастрономическая экскурсия (в том числе в Стамбуле), но самая провальная
Олеся
Ответ гида:Спасибо большое за Ваш отзыв, я обязательно учту все недочёты с паромом, это действительно моя недоработка. На самом деле я стараюсь избежать стамбульских пробок, чтобы не опоздать на паром, но в этот раз их не было, и мы приехали немного рано. Как правило, люди приходят на прогулку после завтрака, поэтому все дегустации мы начинаем во второй части программы. Прошу заметить, что я провела с Вами пять часов и ни разу не подгоняла никого, хотя апрель самый активный месяц туристического сезона и все гиды работают строго по времени. Так как прогулка была групповая, я учитывала пожелания других участников, ведь парк я включила дополнительно по просьбе девушки, у которой было день рождение. По позитивной реакции и количеству снятых фотографий, я сделала выводы, что парк многим понравился. Все блюда мы пробуем по желанию, я не навязываю путешественникам что-то либо, а просто предлагаю. Мокрый Гамбург меня просят включать в программу, так как его готовят только в Стамбуле и нигде больше. Очень жаль, что у вас остались негативные впечатление от моей прогулки, но я надеюсь, что советы и рекомендации, которые вы получили, так же районы которые мы посмотрели, "стали компенсацией".

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