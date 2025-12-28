3 отзыва оставили туристы

Для тех, кто хочет узнать Стамбул через национальную кухню, нет места лучше азиатской части города! Вы попадете туда на пароме: прогуляетесь по богемному району — улочкам с антикварными лавками, мастерскими

и барами — и найдете гастрономический рай. Я расскажу, что едят турки, и поделюсь местными традициями, которые знаю изнутри. От лукума до турецкой пиццы, от кофе на углях до османского щербета — вы поймете, что турецкая гастрономия — это далеко не только кебабы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сюжеты прошлого и самый светский Стамбул

На пароме через бухту Золотой Рог и начало пролива Босфор мы уплывем на азиатскую часть мегаполиса. По дороге вы увидите исторический полуостров Стамбула, минареты Святой Софии, дворец Топкапы и другие красивейшие достопримечательности. Параллельно я расскажу главное о прошлом города — о падении Константинополя и расцвете Османской империи, о культуре и традициях жителей.

На «другом» континенте мы погуляем по очень атмосферному уголку города. Одетые по-европейски девушки, возможность выпить в баре на улице, отсутствие множества мечетей, стильные кафе — вас ждет светский район, чей дух особенно контрастирует с остальным Стамбулом.

Вкусности по-турецки

Главной героиней экскурсии станет стамбульская еда. Прогуливаясь по историческим кафе, вы оцените особенности турецкой пиццы, найдете настоящий османский щербет и незабываемые десерты, насладитесь клубничным лукумом и турецким кофе, сваренным на углях. А также попробуете шаурму в заведении со звездой Мишлен! Я погружу вас в особенности национальный кухни, развею стереотипы и подскажу, куда еще заглянуть на обед или ужин.

Организационные детали