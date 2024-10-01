Анатолийская сторона: все краски «одноэтажного Стамбула»

Побывать по обе стороны моста и увидеть Великий Город без прикрас
Путешествие по азиатской стороне Стамбула — лучший способ открыть его настоящий характер, яркий и противоречивый. С одной стороны, вы избежите толп туристов.

С другой — окажетесь в водовороте повседневной жизни стамбульцев, среди неочевидных достопримечательностей. Будем гулять по тенистым улочкам и удивляться впечатляющим зданиям и их истории.
Анатолийская сторона: все краски «одноэтажного Стамбула»
Анатолийская сторона: все краски «одноэтажного Стамбула»
Анатолийская сторона: все краски «одноэтажного Стамбула»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Босфорский мост

Соединяя европейскую и азиатскую части Стамбула, он сочетает художественную красоту и необычайную прочность конструкции. Я расскажу, почему Босфорский мост уже давно не воспринимается жителями и гостями города как просто переправа через пролив.

Мечеть Чамлыджа

Она способна принять до 63 тысяч молящихся и включает музей, художественную галерею, библиотеку, конференц-зал и подземный паркинг. Я помогу расшифровать её архитектуру, объединяющую традиционные османские элементы и современные технологии.

Музей стекла и керамики

Уникальное собрание различных экспонатов стеклянного и керамического искусства. В его коллекции можно увидеть как древние, так и современные работы, отражающие богатую историю и культуру Турции. Музей находится на территории огромного парка, где живут кролики и павлины, есть шикарная детская площадка.

Смотровая обзорная площадка на холме Чамлыджа

Здесь вас ждут великолепные панорамные виды на Стамбул, включая Босфор, мосты и основные достопримечательности города. Это идеальное место, чтобы насладиться панорамами и сделать потрясающие фотографии. В хорошую погоду отсюда видны даже Принцевы острова!

Парк в Бейкозе (Çubuklu Korusu)

Большое зелёное пространство на азиатской стороне Стамбула, известное своими живописными пешеходными дорожками, зонами для пикников и видами на Босфор. Здесь мы осмотрим здание османской эпохи — дворец Кючюксу. А затем заглянем внутрь, чтобы увидеть искусно уложенные паркетные полы, антикварную мебель, фарфоровые и керамические изделия.

Анатолийская крепость

Старейшая сохранившаяся крепость в Стамбуле, построенная в 1395 году султаном Баязидом I на азиатском берегу Босфора. Сегодня она окружена жилыми кварталами и парками — если захотите перекусить, посоветую один из атмосферных ресторанчиков неподалёку.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в автопешеходном формате: включён трансфер по программе на автомобиле Mercedes C180
  • Девушкам необходимо взять косынку для посещения мечети
  • Можно захватить с собой морковку и яблоки, чтобы покормить кроликов

Дополнительные расходы

  • Входной билет в музей керамики — 100 TLR с человека
  • Посещение дворца Кючюксу — 400 TLR с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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