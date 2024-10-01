С другой — окажетесь в водовороте повседневной жизни стамбульцев, среди неочевидных достопримечательностей. Будем гулять по тенистым улочкам и удивляться впечатляющим зданиям и их истории.
Описание экскурсии
Босфорский мост
Соединяя европейскую и азиатскую части Стамбула, он сочетает художественную красоту и необычайную прочность конструкции. Я расскажу, почему Босфорский мост уже давно не воспринимается жителями и гостями города как просто переправа через пролив.
Мечеть Чамлыджа
Она способна принять до 63 тысяч молящихся и включает музей, художественную галерею, библиотеку, конференц-зал и подземный паркинг. Я помогу расшифровать её архитектуру, объединяющую традиционные османские элементы и современные технологии.
Музей стекла и керамики
Уникальное собрание различных экспонатов стеклянного и керамического искусства. В его коллекции можно увидеть как древние, так и современные работы, отражающие богатую историю и культуру Турции. Музей находится на территории огромного парка, где живут кролики и павлины, есть шикарная детская площадка.
Смотровая обзорная площадка на холме Чамлыджа
Здесь вас ждут великолепные панорамные виды на Стамбул, включая Босфор, мосты и основные достопримечательности города. Это идеальное место, чтобы насладиться панорамами и сделать потрясающие фотографии. В хорошую погоду отсюда видны даже Принцевы острова!
Парк в Бейкозе (Çubuklu Korusu)
Большое зелёное пространство на азиатской стороне Стамбула, известное своими живописными пешеходными дорожками, зонами для пикников и видами на Босфор. Здесь мы осмотрим здание османской эпохи — дворец Кючюксу. А затем заглянем внутрь, чтобы увидеть искусно уложенные паркетные полы, антикварную мебель, фарфоровые и керамические изделия.
Анатолийская крепость
Старейшая сохранившаяся крепость в Стамбуле, построенная в 1395 году султаном Баязидом I на азиатском берегу Босфора. Сегодня она окружена жилыми кварталами и парками — если захотите перекусить, посоветую один из атмосферных ресторанчиков неподалёку.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в автопешеходном формате: включён трансфер по программе на автомобиле Mercedes C180
- Девушкам необходимо взять косынку для посещения мечети
- Можно захватить с собой морковку и яблоки, чтобы покормить кроликов
Дополнительные расходы
- Входной билет в музей керамики — 100 TLR с человека
- Посещение дворца Кючюксу — 400 TLR с человека