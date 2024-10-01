Путешествие по азиатской стороне Стамбула — лучший способ открыть его настоящий характер, яркий и противоречивый. С одной стороны, вы избежите толп туристов. С другой — окажетесь в водовороте повседневной жизни стамбульцев, среди неочевидных достопримечательностей. Будем гулять по тенистым улочкам и удивляться впечатляющим зданиям и их истории.

Описание экскурсии

Босфорский мост

Соединяя европейскую и азиатскую части Стамбула, он сочетает художественную красоту и необычайную прочность конструкции. Я расскажу, почему Босфорский мост уже давно не воспринимается жителями и гостями города как просто переправа через пролив.

Мечеть Чамлыджа

Она способна принять до 63 тысяч молящихся и включает музей, художественную галерею, библиотеку, конференц-зал и подземный паркинг. Я помогу расшифровать её архитектуру, объединяющую традиционные османские элементы и современные технологии.

Музей стекла и керамики

Уникальное собрание различных экспонатов стеклянного и керамического искусства. В его коллекции можно увидеть как древние, так и современные работы, отражающие богатую историю и культуру Турции. Музей находится на территории огромного парка, где живут кролики и павлины, есть шикарная детская площадка.

Смотровая обзорная площадка на холме Чамлыджа

Здесь вас ждут великолепные панорамные виды на Стамбул, включая Босфор, мосты и основные достопримечательности города. Это идеальное место, чтобы насладиться панорамами и сделать потрясающие фотографии. В хорошую погоду отсюда видны даже Принцевы острова!

Парк в Бейкозе (Çubuklu Korusu)

Большое зелёное пространство на азиатской стороне Стамбула, известное своими живописными пешеходными дорожками, зонами для пикников и видами на Босфор. Здесь мы осмотрим здание османской эпохи — дворец Кючюксу. А затем заглянем внутрь, чтобы увидеть искусно уложенные паркетные полы, антикварную мебель, фарфоровые и керамические изделия.

Анатолийская крепость

Старейшая сохранившаяся крепость в Стамбуле, построенная в 1395 году султаном Баязидом I на азиатском берегу Босфора. Сегодня она окружена жилыми кварталами и парками — если захотите перекусить, посоветую один из атмосферных ресторанчиков неподалёку.

Организационные детали

Экскурсия проводится в автопешеходном формате: включён трансфер по программе на автомобиле Mercedes C180

Девушкам необходимо взять косынку для посещения мечети

Можно захватить с собой морковку и яблоки, чтобы покормить кроликов

Дополнительные расходы