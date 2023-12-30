Стамбул впечатляет, волнует и… вдохновляет. Предлагаем вам свернуть с экскурсионных маршрутов, оторваться от турецких деликатесов и заглянуть к нам на творческий мастер-класс. Вы можете создать свою индивидуальную картину или выбрать из предложенных. А опытный мастер подскажет, как претворить вашу задумку в жизнь.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы получите краски, кисточки и холст. Будете работать под руководством опытного русскоговорящего художника. Сможете выбрать один из двух вариантов:

нарисовать картину, предложенную художником, — каждый участник делает свой вариант в атмосфере коллективного вдохновения

создать свою уникальную работу — подобрать заранее рисунок, который под руководством мастера сможете исполнить

После мастер-класса вы сразу заберёте работу с собой.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса включены холст, краски и другие необходимые материалы, а также на ваш выбор — чай, кофе, сок или вдохновляющий коктейль.