Подарить себе творческое настроение и собственный шедевр
Стамбул впечатляет, волнует и… вдохновляет.
Предлагаем вам свернуть с экскурсионных маршрутов, оторваться от турецких деликатесов и заглянуть к нам на творческий мастер-класс. Вы можете создать свою индивидуальную картину или выбрать из предложенных. А опытный мастер подскажет, как претворить вашу задумку в жизнь.
Предлагаем вам свернуть с экскурсионных маршрутов, оторваться от турецких деликатесов и заглянуть к нам на творческий мастер-класс. Вы можете создать свою индивидуальную картину или выбрать из предложенных. А опытный мастер подскажет, как претворить вашу задумку в жизнь.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
6
янв
янв
7
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
20
янв
янв
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы получите краски, кисточки и холст. Будете работать под руководством опытного русскоговорящего художника. Сможете выбрать один из двух вариантов:
- нарисовать картину, предложенную художником, — каждый участник делает свой вариант в атмосфере коллективного вдохновения
- создать свою уникальную работу — подобрать заранее рисунок, который под руководством мастера сможете исполнить
После мастер-класса вы сразу заберёте работу с собой.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса включены холст, краски и другие необходимые материалы, а также на ваш выбор — чай, кофе, сок или вдохновляющий коктейль.
в субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Османбей
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 114 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
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