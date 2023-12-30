Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс в группе в Стамбуле

Подарить себе творческое настроение и собственный шедевр

Стамбул впечатляет, волнует и… вдохновляет.

Предлагаем вам свернуть с экскурсионных маршрутов, оторваться от турецких деликатесов и заглянуть к нам на творческий мастер-класс. Вы можете создать свою индивидуальную картину или выбрать из предложенных. А опытный мастер подскажет, как претворить вашу задумку в жизнь.
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Мастер-класс по живописи в Стамбуле (в мини-группе)
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
6
янв
7
янв
13
янв
14
янв
20
янв
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы получите краски, кисточки и холст. Будете работать под руководством опытного русскоговорящего художника. Сможете выбрать один из двух вариантов:

  • нарисовать картину, предложенную художником, — каждый участник делает свой вариант в атмосфере коллективного вдохновения
  • создать свою уникальную работу — подобрать заранее рисунок, который под руководством мастера сможете исполнить

После мастер-класса вы сразу заберёте работу с собой.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса включены холст, краски и другие необходимые материалы, а также на ваш выбор — чай, кофе, сок или вдохновляющий коктейль.

в субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Османбей
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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