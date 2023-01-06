Мотопрогулка по ночному Стамбулу

Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города

Стамбул прекрасен в любое время. Но с закатом он преображается: вечерние огни создают сказочную атмосферу.

На улицах в разы меньше людей и машин — идеальные условия, чтобы прокатиться на мотоцикле и увидеть главные места без толп туристов.

Впереди Старый город, архитектура столицы трех империй, Босфорский пролив, азиатская сторона и смотровая на холме — поехали!
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Ближайшие даты:
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мотопешеходное знакомство со Стамбулом

Я заберу вас из удобного вам места, выдам шлем и проинструктирую. Я буду управлять мотоциклом, с вас же — только держаться и любоваться городом вокруг. В ключевых местах мы спешимся, чтобы проникнуться атмосферой и лучше рассмотреть архитектуру. Также в течение всей прогулки я буду делиться с вами любопытными фактами из истории Стамбула.

🕌 Старый город — наша первая остановка. Мы прогуляемся пешком по его узким улочкам, осмотрим собор Святой Софии, Голубую мечеть и площадь Ипподром. Разберемся в символах столицы трех империй, и я расскажу, почему Константин Великий перенес сюда столицу из Рима.

🌉 На очереди район Ортакёй. Здесь вас ждут уютная набережная с видом на Босфорский мост и мечеть в стиле османского барокко. Остановимся сделать фото и выпить чаю.

🌃 Направляемся в азиатскую часть Стамбула через Босфорский мост. Вы оцените подсветку моста, насладитесь видами Босфорского пролива и султанских дворцов. А затем поднимемся (на мотоцикле, конечно же) на самую высокую точку города — холм Чамлыджа. С него открывается захватывающая панорама ночного Стамбула.

🎉 Кадыкёй — наша последняя точка маршрута. Это старейший район азиатской части города. Ночная жизнь в нём кипит: здесь полно развлекательных заведений, куда любят ходить местные. Вы убедитесь в этом, когда увидите улицу баров, на которой царит атмосфера нескончаемого праздника.

Полные впечатлений, возвращаемся в европейскую часть Стамбула (если ваш отель расположен там) на пароме. После чего я отвезу вас в место вашего пребывания.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 1 человека
  • Мы будем передвигаться на мотоцикле: я спереди, вы сзади. Я выдам вам шлем.
  • Из дополнительных расходов – только напитки в местных кафе по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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