Стамбул прекрасен в любое время. Но с закатом он преображается: вечерние огни создают сказочную атмосферу. На улицах в разы меньше людей и машин — идеальные условия, чтобы прокатиться на мотоцикле и увидеть главные места без толп туристов. Впереди Старый город, архитектура столицы трех империй, Босфорский пролив, азиатская сторона и смотровая на холме — поехали!

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Описание

Что вас ожидает

Мотопешеходное знакомство со Стамбулом

Я заберу вас из удобного вам места, выдам шлем и проинструктирую. Я буду управлять мотоциклом, с вас же — только держаться и любоваться городом вокруг. В ключевых местах мы спешимся, чтобы проникнуться атмосферой и лучше рассмотреть архитектуру. Также в течение всей прогулки я буду делиться с вами любопытными фактами из истории Стамбула.

🕌 Старый город — наша первая остановка. Мы прогуляемся пешком по его узким улочкам, осмотрим собор Святой Софии, Голубую мечеть и площадь Ипподром. Разберемся в символах столицы трех империй, и я расскажу, почему Константин Великий перенес сюда столицу из Рима.

🌉 На очереди район Ортакёй. Здесь вас ждут уютная набережная с видом на Босфорский мост и мечеть в стиле османского барокко. Остановимся сделать фото и выпить чаю.

🌃 Направляемся в азиатскую часть Стамбула через Босфорский мост. Вы оцените подсветку моста, насладитесь видами Босфорского пролива и султанских дворцов. А затем поднимемся (на мотоцикле, конечно же) на самую высокую точку города — холм Чамлыджа. С него открывается захватывающая панорама ночного Стамбула.

🎉 Кадыкёй — наша последняя точка маршрута. Это старейший район азиатской части города. Ночная жизнь в нём кипит: здесь полно развлекательных заведений, куда любят ходить местные. Вы убедитесь в этом, когда увидите улицу баров, на которой царит атмосфера нескончаемого праздника.

Полные впечатлений, возвращаемся в европейскую часть Стамбула (если ваш отель расположен там) на пароме. После чего я отвезу вас в место вашего пребывания.

Организационные детали