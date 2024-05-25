Экскурсии на мотоцикле в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Стамбуле, цены от €98, скидки до 50%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
На мотоцикле
скидка
5%
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
Начало: У вашего отеля
18 окт в 20:30
19 окт в 20:30
108103 за человека
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
На мотоцикле
скидка
5%
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
10398 за человека
Мотоприключение в Стамбуле
На мотоцикле
скидка
50%
3 часа
Индивидуальная
Мотоприключение в Стамбуле
Поймать ветер и открыть для себя город с новой стороны - без пробок и суеты
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
300150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу,
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    но этой экскурсии я оставлю отзыв. Мы договорились начать… в 7(!!!) утра и ровно в 7 Абдуррахим был около отеля. Это первое что меня подкупило. Второй и последующие плюсы - показал документы, чистый шлем, предложил куртку дополнительную, если будет холодно, перчатки. Маршрут очень интересный, чудесные виды никого не оставят равнодушными. В исторические факты мы сильно не углублялись, я была подкована лекциями историков, мне были интересны обывательские детали и сама прогулка на мотоцикле. 10 из 10! Напоминаю, я зануда, оценки такие ставлю крайне редко…

  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и
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    видео! Огромное спасибо Рахиму за его профессионализм в езде как по маленьким турецким улочкам, так и по большим дорогам, за то, что нигде не торопил и в целом за тот прекрасный вечер!

    Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интереснаяКто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная
  • А
    Алина
    17 апреля 2024
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" - кому надо, сможет рассказывать
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    про интересующий объект час, может уложиться в 5 минут:)) все безопасно, смело, весело, быстро и незабываемо. Нужно смотреть места и пешком и с воды и вот так:))) это все разные впечатления! Вообще не хотела писать отзыв- ибо очередь выстроится:))) в след раз придется бронировать задолго:) однозначно рекомендую тем, кто не боится гонять при стамбульском траффике! Организатору огромное спасибо за незабываемые впечатления от всего!

    Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" -
  • М
    Милена
    7 апреля 2024
    Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
    Это было лучшим моим решением! Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж. Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна.
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    Много полезной и новой для меня информации. Куча мест о которых я бы сама и не узнала. Проехали очень много, увидела еще больше. Спасибо большое Абдуррахиму! Я советую

  • А
    Алёна
    2 июля 2023
    Мотопрогулка по ночному Стамбулу
    Рахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фото.
    Рахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фотоРахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фотоРахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фотоРахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фото

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На мотоцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Мотоприключение в Стамбуле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Самое главное
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  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На мотоцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 150 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год на мотоцикле, 12 ⭐ отзывов, цены от €98. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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