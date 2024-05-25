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Мотопрогулка по ночному Стамбулу
Прокатиться с ветерком по светящимся улицам города
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18 окт в 20:30
19 окт в 20:30
108€103 за человека
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Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
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Мотоприключение в Стамбуле
Поймать ветер и открыть для себя город с новой стороны - без пробок и суеты
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Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 мая 2024Незабываемый опыт и прекрасный способ увидеть Стамбул
- ААнна24 апреля 2024Начну с того, что я перфекционист и зануда (дева по гороскопу), я вижу все детали и как правило лучше промолчу,
- ККсения18 апреля 2024Кто хочет незабываемых впечатлений, обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете! Плюс к ярким эмоциям — интересная информация, красивые фотографии и
- ААлина17 апреля 2024Это лучшая прогулка, на которой я была в Стамбуле! Лицензированный гид, подача материала "под Вас" - кому надо, сможет рассказывать
- ММилена7 апреля 2024Это было лучшим моим решением! Мастер своего дела,как экскурсовод и водитель мотоцикла-высший пилотаж. Интересно, познавательно, вкусно и с ветерком. Я очень довольна.
- ААлёна2 июля 2023Рахим - лучший гид за всю мою историю путешествий! Показал и рассказал обо всех знаковых местах Стамбула, отвез на самые красивые локации для фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На мотоцикле»
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