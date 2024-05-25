читать дальше

но этой экскурсии я оставлю отзыв. Мы договорились начать… в 7(!!!) утра и ровно в 7 Абдуррахим был около отеля. Это первое что меня подкупило. Второй и последующие плюсы - показал документы, чистый шлем, предложил куртку дополнительную, если будет холодно, перчатки. Маршрут очень интересный, чудесные виды никого не оставят равнодушными. В исторические факты мы сильно не углублялись, я была подкована лекциями историков, мне были интересны обывательские детали и сама прогулка на мотоцикле. 10 из 10! Напоминаю, я зануда, оценки такие ставлю крайне редко…