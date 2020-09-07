2 отзыва оставили туристы

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О Стамбуле с любовью!

Проникнуться историческим колоритом города и пройти в музеи без очередей

5
2 отзыва
Nuri
Nuri – Гид из Стамбула
Вы погуляете по восточным залам дворца султанов Топкапы, спуститесь в древнее подземное водохранилище Цистерна Базилика, оцените грандиозную мечеть Сулеймание и посетите яркий и оживленный Гранд-базар.

А я стану вашим надежным, знающим и дружелюбным проводником, который расскажет о местных порядках, истории 📖 и менталитете!
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!

Что вас ожидает

Многообразие Стамбула
Вы погуляете по старинным кварталам города и убедитесь, что история 📖 оживает на них буквально на каждом шагу. В программе экскурсии:

  • Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи и рабочая резиденция султанов. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите изящные интерьеры и насладитесь прекрасными видами на Босфор с балконов Топкапы.
  • Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся подземных водохранилищ Константинополя. Вы узнаете, кто и при каких обстоятельствах его построил, откуда привезли его колонны и какие концерты здесь проходят.
  • Гранд-базар — самый большой и знаменитый крытый рынок Стамбула, насчитывающий около 60 улиц и свыше 5000 магазинов! Я помогу вам не потеряться в этом удивительном мире, расскажу о местных товарах и научу торговаться.
  • Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть города, вмещающая одновременно около 5 тысяч верующих. Вы услышите связанные с ней романтические истории и расшифруете интересные детали исламской архитектуры.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: цистерна Базилика — 20 лир, дворец Топкапы — 72 лиры. По желанию можно добавить Гарем — 42 лиры. Поскольку я лицензированный гид, во все музеи 🖼 мы пройдем без очередей.

О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!
О Стамбуле с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nuri
Nuri
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нури, я лицензированный гид. Посвятил туризму всю свою жизнь, у меня профильное образование и многолетний опыт работы. Знаю в Стамбуле каждый поворот, ведь я коренной житель этого прекрасного города. А также хорошо владею русским языком, поскольку учился в России. Со мной вы в надежных руках!)
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2 отзыва оставили туристы

Кристина
7 сентября 2020
Экскурсия с Евгением была сплошным удовольствием. Знающий интеллигентный гид неспеша Прогулял нас по Стамбулу и поделился интереснейшими фактами и легендами действительно с любовью. Мой муж очень любит историю, знает много и по его мнению Евгений один из лучших гидов, из всех кого мы брали по Европе :) Если Вас интересует история этого волшебного города, то Вам точно к Евгению :)
10 августа 2020
Все отлично) спасибо за вкусные десерты!

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