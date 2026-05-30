2 отзыва оставили туристы

Вы погуляете по самым красивым достопримечательностям Стамбула и посетите историческую площадь Ипподром.
А мы станем вашими надежными, знающими и дружелюбными проводниками, которые расскажут о местных порядках, истории и менталитете!
А мы станем вашими надежными, знающими и дружелюбными проводниками, которые расскажут о местных порядках, истории и менталитете!
Описание экскурсии
Многообразие Стамбула
Вы погуляете по старинным кварталам города и убедитесь, что история оживает на них буквально на каждом шагу. В программе экскурсии:
- Собор Айя-София — Визитная карточка Стамбула. Ныне одна из самых красивых мечетей Турции. Имеет богатейшую историю, невероятной красоты интерьер. Я расскажу о символике фресок и малоизвестных исторических фактах.
- Голубая мечеть, построенная между 1609 и 1616 годами во времена правления султана Ахмеда I. Она получила свое название благодаря изящным голубым изразцам из изника, украшающим внутренние стены и купола.
- Площадь Ипподром (Султанахмет) — главная площадь Стамбула, на которой расположились древнейшие исторические памятники. Откуда здесь эти невероятных размеров тысячелетние обелиски, вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость
- Если очередь за билетами в Айя-Софию слишком длинная, можно купить их дороже на €2,5 у продавцов рядом с кассой
- Так как мы будем посещать мечети, женщинам необходимо покрывать голову, а мужчинам надевать шорты ниже колен
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нури, я посвятил туризму всю свою жизнь, у меня профильное образование и многолетний опыт работы. Знаю в Стамбуле каждый поворот, ведь я коренной житель этого
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. спасибо гиду, прочатл ловкость и смекалку, благодаря ей, мы успели посетить две локации в праздники, когда безумно много народу и успели на вторую экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия, очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Плюсы:
+ заинтересованность в подаче материала;
+ на протяжении всей экскурсии просит обратную связь, чтобы было интересно;
+ без очереди прошли на территорию дворца Топкапы, так как Nuri является сертифицированным гидом;
+ основная Цистерна
+ заинтересованность в подаче материала;
+ на протяжении всей экскурсии просит обратную связь, чтобы было интересно;
+ без очереди прошли на территорию дворца Топкапы, так как Nuri является сертифицированным гидом;
+ основная Цистерна
Вам был полезен этот отзыв?
Мы впервые семьей были в Стамбуле, и познакомила нас с этим прекрасным городом экскурсовод Нур на экскурсии "О Стамбуле с любовью!". Экскурсия проходила в легкой, непринужденной атмосфере, мы просто гуляли,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Добрый день. Экскурсия О Стамбуле с любовью!, гид Фырад. Начав поиск классической экскурсиии по историческому центру Стамбула, столкнулся с тем, что получил подряд 3-4 отказа от других гидов на свободные
Вам был полезен этот отзыв?
С
Нури провёл нам экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула. Прогулка и преподнесенная информация очень интересные. Между гидом и туристами постоянно ведутся диалог и обсуждения. Узнали много нового. Скучно точно не будет.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «О Стамбуле с любовью»
Индивидуальная
до 5 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
Познакомьтесь с историей Стамбула через его величественные памятники и легенды. Откройте для себя сердце города в уникальной экскурсии
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €164 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
История Османской империи и любовь султанов на экскурсии роскошному комплексу
Начало: У входа дворца Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €156 за всё до 4 чел.
от €350 за экскурсию