2 отзыва оставили туристы

Многообразие Стамбула Вы погуляете по старинным кварталам города и убедитесь, что история 📖 оживает на них буквально на каждом шагу. В программе экскурсии:
Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи и рабочая резиденция султанов. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите изящные интерьеры и насладитесь прекрасными видами на Босфор с балконов Топкапы.
Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся подземных водохранилищ Константинополя. Вы узнаете, кто и при каких обстоятельствах его построил, откуда привезли его колонны и какие концерты здесь проходят.
Гранд-базар — самый большой и знаменитый крытый рынок Стамбула, насчитывающий около 60 улиц и свыше 5000 магазинов! Я помогу вам не потеряться в этом удивительном мире, расскажу о местных товарах и научу торговаться.
Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть города, вмещающая одновременно около 5 тысяч верующих. Вы услышите связанные с ней романтические истории и расшифруете интересные детали исламской архитектуры.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: цистерна Базилика — 20 лир, дворец Топкапы — 72 лиры. По желанию можно добавить Гарем — 42 лиры. Поскольку я лицензированный гид, во все музеи 🖼 мы пройдем без очередей.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нури, я лицензированный гид. Посвятил туризму всю свою жизнь, у меня профильное образование и многолетний опыт работы. Знаю в Стамбуле каждый поворот, ведь я коренной житель этого прекрасного города. А также хорошо владею русским языком, поскольку учился в России. Со мной вы в надежных руках!)
Экскурсия с Евгением была сплошным удовольствием. Знающий интеллигентный гид неспеша Прогулял нас по Стамбулу и поделился интереснейшими фактами и легендами действительно с любовью. Мой муж очень любит историю, знает много и по его мнению Евгений один из лучших гидов, из всех кого мы брали по Европе :) Если Вас интересует история этого волшебного города, то Вам точно к Евгению :)