2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Многообразие Стамбула

Вы погуляете по старинным кварталам города и убедитесь, что история 📖 оживает на них буквально на каждом шагу. В программе экскурсии:

Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи и рабочая резиденция султанов. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите изящные интерьеры и насладитесь прекрасными видами на Босфор с балконов Топкапы.

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся подземных водохранилищ Константинополя. Вы узнаете, кто и при каких обстоятельствах его построил, откуда привезли его колонны и какие концерты здесь проходят.

Гранд-базар — самый большой и знаменитый крытый рынок Стамбула, насчитывающий около 60 улиц и свыше 5000 магазинов! Я помогу вам не потеряться в этом удивительном мире, расскажу о местных товарах и научу торговаться.

Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть города, вмещающая одновременно около 5 тысяч верующих. Вы услышите связанные с ней романтические истории и расшифруете интересные детали исламской архитектуры.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: цистерна Базилика — 20 лир, дворец Топкапы — 72 лиры. По желанию можно добавить Гарем — 42 лиры. Поскольку я лицензированный гид, во все музеи 🖼 мы пройдем без очередей.