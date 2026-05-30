2 отзыва оставили туристы

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О Стамбуле с любовью

Проникнуться историческим колоритом города
Вы погуляете по самым красивым достопримечательностям Стамбула и посетите историческую площадь Ипподром.

А мы станем вашими надежными, знающими и дружелюбными проводниками, которые расскажут о местных порядках, истории и менталитете!
4.8
41 отзыв
О Стамбуле с любовью
О Стамбуле с любовью
О Стамбуле с любовью

Описание экскурсии

Многообразие Стамбула

Вы погуляете по старинным кварталам города и убедитесь, что история оживает на них буквально на каждом шагу. В программе экскурсии:

  • Собор Айя-София — Визитная карточка Стамбула. Ныне одна из самых красивых мечетей Турции. Имеет богатейшую историю, невероятной красоты интерьер. Я расскажу о символике фресок и малоизвестных исторических фактах.
  • Голубая мечеть, построенная между 1609 и 1616 годами во времена правления султана Ахмеда I. Она получила свое название благодаря изящным голубым изразцам из изника, украшающим внутренние стены и купола.
  • Площадь Ипподром (Султанахмет) — главная площадь Стамбула, на которой расположились древнейшие исторические памятники. Откуда здесь эти невероятных размеров тысячелетние обелиски, вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость
  • Если очередь за билетами в Айя-Софию слишком длинная, можно купить их дороже на €2,5 у продавцов рядом с кассой
  • Так как мы будем посещать мечети, женщинам необходимо покрывать голову, а мужчинам надевать шорты ниже колен
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури
Нури — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Нури, я посвятил туризму всю свою жизнь, у меня профильное образование и многолетний опыт работы. Знаю в Стамбуле каждый поворот, ведь я коренной житель этого
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прекрасного города. А также хорошо владею русским языком, поскольку учился в России. Второй гид из нашей команды — Мустафа, который родился в Турции в 1976 году и прожил здесь всю жизнь. Имеет квалификацию экскурсовода и с 2005 года работает с русскоязычными Туристами. Расскажет вам самое интересное об истории Стамбула! С нами вы в надежных руках!)

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
2
1
1
Дмитрий
Добрый день. спасибо гиду, прочатл ловкость и смекалку, благодаря ей, мы успели посетить две локации в праздники, когда безумно много народу и успели на вторую экскурсию.
Добрый день. спасибо гиду, прочатл ловкость и смекалку, благодаря ей, мы успели посетить две локации в
Добрый день. спасибо гиду, прочатл ловкость и смекалку, благодаря ей, мы успели посетить две локации в
Добрый день. спасибо гиду, прочатл ловкость и смекалку, благодаря ей, мы успели посетить две локации в
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С
Отличная экскурсия, очень рекомендую.
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Т
Плюсы:
+ заинтересованность в подаче материала;
+ на протяжении всей экскурсии просит обратную связь, чтобы было интересно;
+ без очереди прошли на территорию дворца Топкапы, так как Nuri является сертифицированным гидом;
+ основная Цистерна
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была закрыта на ремонт и он договорился со своими знакомыми о экскурсии в другом месте (огромное спасибо);
+ сделал групповые фото;
+ не подгонял и не торопил на протяжении всех пяти часов, что очень важно, лично для меня;
+ мне понравилось, что Nuri четко разграничил периоды правления и вступительную часть провел показывая все на карте;
+ много информации по религии ислама, так как брала экскурсию для подростков, то им было сложно понять некоторые моменты, которые к ужину вылились в огромную дискуссию, что по мне является огромным плюсом, значит что-то в голове отложилось, раз возникли вопросы. (но я бы уменьшила эту часть, при всем уважении).
+ все технически вопросы обсудили накануне в whatsapp, что очень удобно.

Минусы, не относятся к гиду:
– не попали в Цистерну (закрыта на ремонт);
– не попали в Голубую мечеть (закрыта на ремонт).

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Марина
Мы впервые семьей были в Стамбуле, и познакомила нас с этим прекрасным городом экскурсовод Нур на экскурсии "О Стамбуле с любовью!". Экскурсия проходила в легкой, непринужденной атмосфере, мы просто гуляли,
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как друзья, общались, слушали о Стамбуле с любовью, увидели "восточную сказку" глазами нашего замечательного экскурсовода, очень обаятельной девушки Нур, которая показала и рассказала нам много интересного о главных достопримечательностях и, что важно, на хорошем русском языке! Из за реставрации некоторые объекты нашего маршрута были закрыты, но Нур без проблем нашла им интересную замену. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию в компании с Нур: и вы получите не только информацию о городе, но и массу позитивных эмоций от этой очень доброжелательной девушки! Спасибо ей огромное! Мы расстались друзьями)

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Д
Добрый день. Экскурсия О Стамбуле с любовью!, гид Фырад. Начав поиск классической экскурсиии по историческому центру Стамбула, столкнулся с тем, что получил подряд 3-4 отказа от других гидов на свободные
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в их календаре даты с отпиской "ой, столько работы, что не успеваю отмечать занятые дни". Здесь же все было четко: заявка на дату и время, быстрое подтверждение от гида. Правда потом пришло извещение о заменее гида. Но по факту все оказалось на высшем уровне. Фырад был во время на лобби отеля (что наверное для Востока не сильно характерно), 4 часа пролетели не заметно. Более того, Фырад был готов подарить нам и лишний час, но уже не было сил;))) По скольку обошли все, что было заявлено в описании экскурсии. Цистерна Базилика была закрыта на ремонт. Тем не менее Фырад любезно договорился и мы попали, как я понял, в частную цистерну. При этом он СРАЗУ и ЧЕСТНО предупредил, что придется для вида пройти по лавочкам внутри здания с цистерной. Никто нас там за рукава не хватал, изделий не называл. Прошлись и прошлись. Резюме: бронировать стоит, однозначно останетесь довольны.

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С
Нури провёл нам экскурсию по главным достопримечательностям Стамбула. Прогулка и преподнесенная информация очень интересные. Между гидом и туристами постоянно ведутся диалог и обсуждения. Узнали много нового. Скучно точно не будет.
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Нури подстроился под наш режим ходьбы и перерывы на отдых, а так же дал несколько советов по передвижению по Стамбулу. 100% рекомендую данную экскурсию, не пожалеете. Ещё один важный плюс - проход на объекты с гидом без очереди! Спасибо, Нури!

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