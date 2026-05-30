2 отзыва оставили туристы

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в их календаре даты с отпиской "ой, столько работы, что не успеваю отмечать занятые дни". Здесь же все было четко: заявка на дату и время, быстрое подтверждение от гида. Правда потом пришло извещение о заменее гида. Но по факту все оказалось на высшем уровне. Фырад был во время на лобби отеля (что наверное для Востока не сильно характерно), 4 часа пролетели не заметно. Более того, Фырад был готов подарить нам и лишний час, но уже не было сил;))) По скольку обошли все, что было заявлено в описании экскурсии. Цистерна Базилика была закрыта на ремонт. Тем не менее Фырад любезно договорился и мы попали, как я понял, в частную цистерну. При этом он СРАЗУ и ЧЕСТНО предупредил, что придется для вида пройти по лавочкам внутри здания с цистерной. Никто нас там за рукава не хватал, изделий не называл. Прошлись и прошлись. Резюме: бронировать стоит, однозначно останетесь довольны.