Вы увидите те самые знаменитые леса Бейкоза, где скрывался султан Сулейман. В настоящее время тут находится жемчужина Босфора — дворец Кючюксу. Здесь же вы взглянете на вторую защитную башню Константинополя — Анадолухисар, а потом мы выпьем чай с видом на второй Босфорский мост
Ченгелькёй
Дальше мы отправимся в район, который славится самой вкусной уличной едой — кокоречем и рыбой в лаваше.
Кузгунджук
Не обойдём вниманием и атмосферный еврейский квартал — первое поселение евреев в азиатской части Стамбула. Прогуляемся по его колоритным улочкам и насладимся покоем и умиротворением.
Ускюдар
В этом древнем и религиозном районе города располагается наибольшее количество творений Мимара Синана — любимого архитектора султана Сулеймана. Здесь вы попробуете, пожалуй, самый вкусный турецкий кофе.
Интересные разговоры и комфортный темп прогулки
Я расскажу вам про женский султанат, роль маменьки в турецкой семье, особенности национального менталитета и современные обычаи, которые пришли из прошлого. Также покажу места съёмок популярных турецких сериалов. Я не слежу строго за временем, веду экскурсию в темпе гостя. По желанию участников добавляю в маршрут посещение ресторанов с учётом их вкусовых предпочтений.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mini Cooper Countryman, услуги гида, все получившиеся кадры со смартфона
Дополнительно оплачиваются вход во дворец — 300 руб. /чел., обед в ресторане, напитки и уличная еда — по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatiana — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 301 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов. Экскурсии провожу вместе с моими коллегами-гидами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
17 мая 2024
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию🌹Татьяна очень интересный собеседник, знающий историю страны! Посетили очень много красивых локаций, особо впечатлил охотничий домик Султана Сулеймана.
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Таисия
15 мая 2024
Как же замечательно мы провели время с Татьяной! Очень непринужденно посмотрели не самые очевидные достопримечательности Стамбула, попили самый вкусный кофе, поели самый вкусный искандер кебаб. Все в очень комфортной атмосфере, без напряжения, без суеты, без беготни. Очень расслабляюще) Будто приехали в гости к подруге, с которой можно поболтать о пустяках! Все супер, однозначно рекомендую!
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Оксана
8 мая 2024
Хочу поблагодарить Татьяну за прекрасный день! А также за великолепные фото!) Прекрасная экскурсия! Пополнили новые локации и знания!!!
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Лиза
3 мая 2024
Экскурсия подходит тем, кто не очень интересуется глубокой историей и политикой. Это мы! Достаточно просто понимания объекта и локации. Наша цель была за короткий промежуток времени узнать Стамбул и сделать крутые фото на память. С Татьяной все сошлось! Забрала нас на машине прямо из отеля. Огромный плюс, была возможность скорректировать маршрут по нашим пожеланиям.
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