Любовь к Стамбулу со второго взгляда

Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Эта экскурсия подойдёт всем.

Но особенно тем, кто «не понял» Стамбул при первом знакомстве, кому он показался слишком людным и грязным. Я проведу вас по 4 разным районам, которые навсегда изменят ваше представление о городе.

А ещё я не только гид, но и профессиональный фотограф, поэтому после нашей прогулки вы получите шикарные кадры на iPhone 15.
5
4 отзыва
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бейкоз

Вы увидите те самые знаменитые леса Бейкоза, где скрывался султан Сулейман. В настоящее время тут находится жемчужина Босфора — дворец Кючюксу. Здесь же вы взглянете на вторую защитную башню Константинополя — Анадолухисар, а потом мы выпьем чай с видом на второй Босфорский мост

Ченгелькёй

Дальше мы отправимся в район, который славится самой вкусной уличной едой — кокоречем и рыбой в лаваше.

Кузгунджук

Не обойдём вниманием и атмосферный еврейский квартал — первое поселение евреев в азиатской части Стамбула. Прогуляемся по его колоритным улочкам и насладимся покоем и умиротворением.

Ускюдар

В этом древнем и религиозном районе города располагается наибольшее количество творений Мимара Синана — любимого архитектора султана Сулеймана. Здесь вы попробуете, пожалуй, самый вкусный турецкий кофе.

Интересные разговоры и комфортный темп прогулки

Я расскажу вам про женский султанат, роль маменьки в турецкой семье, особенности национального менталитета и современные обычаи, которые пришли из прошлого. Также покажу места съёмок популярных турецких сериалов. Я не слежу строго за временем, веду экскурсию в темпе гостя. По желанию участников добавляю в маршрут посещение ресторанов с учётом их вкусовых предпочтений.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mini Cooper Countryman, услуги гида, все получившиеся кадры со смартфона
  • Дополнительно оплачиваются вход во дворец — 300 руб. /чел., обед в ресторане, напитки и уличная еда — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу лично я

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
17 мая 2024
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию🌹Татьяна очень интересный собеседник, знающий историю страны! Посетили очень много красивых локаций, особо впечатлил охотничий домик Султана Сулеймана.
Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию🌹Татьяна очень интересный собеседник, знающий историю страны! Посетили очень много красивых локаций,Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию🌹Татьяна очень интересный собеседник, знающий историю страны! Посетили очень много красивых локаций,
Т
15 мая 2024
Как же замечательно мы провели время с Татьяной!
Очень непринужденно посмотрели не самые очевидные достопримечательности Стамбула, попили самый вкусный кофе, поели самый вкусный искандер кебаб.
Все в очень комфортной атмосфере, без напряжения, без суеты, без беготни. Очень расслабляюще)
Будто приехали в гости к подруге, с которой можно поболтать о пустяках!
Все супер, однозначно рекомендую!
О
8 мая 2024
Хочу поблагодарить Татьяну за прекрасный день! А также за великолепные фото!) Прекрасная экскурсия! Пополнили новые локации и знания!!!
Л
3 мая 2024
Экскурсия подходит тем, кто не очень интересуется глубокой историей и политикой. Это мы! Достаточно просто понимания объекта и локации. Наша цель была за короткий промежуток времени узнать Стамбул и сделать крутые фото на память. С Татьяной все сошлось! Забрала нас на машине прямо из отеля. Огромный плюс, была возможность скорректировать маршрут по нашим пожеланиям.

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