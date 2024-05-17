Эта экскурсия подойдёт всем. Но особенно тем, кто «не понял» Стамбул при первом знакомстве, кому он показался слишком людным и грязным. Я проведу вас по 4 разным районам, которые навсегда изменят ваше представление о городе. А ещё я не только гид, но и профессиональный фотограф, поэтому после нашей прогулки вы получите шикарные кадры на iPhone 15.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бейкоз

Вы увидите те самые знаменитые леса Бейкоза, где скрывался султан Сулейман. В настоящее время тут находится жемчужина Босфора — дворец Кючюксу. Здесь же вы взглянете на вторую защитную башню Константинополя — Анадолухисар, а потом мы выпьем чай с видом на второй Босфорский мост

Ченгелькёй

Дальше мы отправимся в район, который славится самой вкусной уличной едой — кокоречем и рыбой в лаваше.

Кузгунджук

Не обойдём вниманием и атмосферный еврейский квартал — первое поселение евреев в азиатской части Стамбула. Прогуляемся по его колоритным улочкам и насладимся покоем и умиротворением.

Ускюдар

В этом древнем и религиозном районе города располагается наибольшее количество творений Мимара Синана — любимого архитектора султана Сулеймана. Здесь вы попробуете, пожалуй, самый вкусный турецкий кофе.

Интересные разговоры и комфортный темп прогулки

Я расскажу вам про женский султанат, роль маменьки в турецкой семье, особенности национального менталитета и современные обычаи, которые пришли из прошлого. Также покажу места съёмок популярных турецких сериалов. Я не слежу строго за временем, веду экскурсию в темпе гостя. По желанию участников добавляю в маршрут посещение ресторанов с учётом их вкусовых предпочтений.

Организационные детали