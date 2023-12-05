Хотели бы Вы увидеть Стамбул с другого ракурса? Экскурсия «Огни Стамбула» покажет Вам самые главные достопримечательности прекрасного города Стамбул в огнях ночного света!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
- Собор святой Софии
Описание
Что вас ждет:
- Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор. Вы полюбуетесь архитектурой и послушаете рассказ о мечети.
- Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя на глубине 10-12 метров. Вы узнаете, эпизоды каких фильмов здесь снимались и почему цистерна так популярна среди путешественников.
- Собор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира. Я раскрою историю этой действующей легенды и расскажу, как менялось ее предназначение на протяжении столетий.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Цистерна базиликаЗавершение: Римский ипподром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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