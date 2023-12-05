Огни вечернего Стамбула

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Хотели бы Вы увидеть Стамбул с другого ракурса? Экскурсия «Огни Стамбула» покажет Вам самые главные достопримечательности прекрасного города Стамбул в огнях ночного света!
Огни вечернего Стамбула
Огни вечернего Стамбула
Огни вечернего Стамбула
Огни вечернего Стамбула
Огни вечернего Стамбула
Огни вечернего Стамбула
Ближайшие даты:
5
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6
дек
7
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даты

Что вас ожидает:

  • Голубая мечеть
  • Цистерна Базилика
  • Собор святой Софии

Описание

Что вас ждет:

  • Голубая мечеть — построенная в 17 веке, она действует до сих пор. Вы полюбуетесь архитектурой и послушаете рассказ о мечети.
  • Цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя на глубине 10-12 метров. Вы узнаете, эпизоды каких фильмов здесь снимались и почему цистерна так популярна среди путешественников.
  • Собор святой Софии — одно из самых посещаемых мест мира. Я раскрою историю этой действующей легенды и расскажу, как менялось ее предназначение на протяжении столетий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Цистерна базилика
Завершение: Римский ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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