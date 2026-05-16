Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула
Отыскать стиль, историю и уникальный вайб
Наступило время, когда винтаж снова правит балом — и мы отправляемся на настоящую охоту! Мы заглянем на скрытые блошиные рынки, в атмосферные антикварные лавки и винтажные бутики. Вас ждут удивительные находки: от одежды и сумочек до грампластинок, сервизов, ювелирных украшений. Будем искать, открывать, влюбляться, визжать от восторга и даже торговаться!
Описание экскурсии
Начинаем охоту в районе Каракёй — стильные редкости ожидают новых владельцев. Винтаж, ретро-аксессуары, предметы декора — чего тут только нет!
Дальше — антикварные магазины и винтаж-бутики в Бейоглу. Тут можно найти магазины с антикварной мебелью, лавочки с винтажными аксессуарами и одеждой — и это далеко не всё.
Сделаем перерыв в уютной кофейне в Бейоглу или Нишанташи — выпьем чай или кофе и обсудим находки и приобретения.
Осознанный люкс в Нишанташи. Это один из самых модных районов Стамбула с бутиками дизайнерских брендов. Но мы здесь за эксклюзивом — вещами с культурным наследием из редких коллекций!
А ещё мы обсудим:
правда ли, что вкус — новая валюта
как носить винтаж сегодня
почему настоящая ценность — не возраст, а контекст
почему «слишком идеально» — это подозрительно
Поговорим о том, где в Стамбуле чаще всего встречаются реплики, какие вещи красиво «стареют» и растут в цене, есть ли универсальные находки для интерьера и гардероба. И не только!
Организационные детали
Прогулка подходит для взрослых детей от 15 лет
Дополнительные расходы: перекус, чай или кофе — €15–25, переезды на общественном транспорте — €5–10
Важно: советуем не надевать на прогулку драгоценности и дорогие для вас вещи. Максимально простой образ — ключ к хорошей торговле
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 4322 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
