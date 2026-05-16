Мои заказы

Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула

Отыскать стиль, историю и уникальный вайб
Наступило время, когда винтаж снова правит балом — и мы отправляемся на настоящую охоту! Мы заглянем на скрытые блошиные рынки, в атмосферные антикварные лавки и винтажные бутики. Вас ждут удивительные находки: от одежды и сумочек до грампластинок, сервизов, ювелирных украшений. Будем искать, открывать, влюбляться, визжать от восторга и даже торговаться!
Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула
Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула
Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула

Описание экскурсии

Начинаем охоту в районе Каракёй — стильные редкости ожидают новых владельцев. Винтаж, ретро-аксессуары, предметы декора — чего тут только нет!

Дальше — антикварные магазины и винтаж-бутики в Бейоглу. Тут можно найти магазины с антикварной мебелью, лавочки с винтажными аксессуарами и одеждой — и это далеко не всё.

Сделаем перерыв в уютной кофейне в Бейоглу или Нишанташи — выпьем чай или кофе и обсудим находки и приобретения.

Осознанный люкс в Нишанташи. Это один из самых модных районов Стамбула с бутиками дизайнерских брендов. Но мы здесь за эксклюзивом — вещами с культурным наследием из редких коллекций!

А ещё мы обсудим:

  • правда ли, что вкус — новая валюта
  • как носить винтаж сегодня
  • почему настоящая ценность — не возраст, а контекст
  • почему «слишком идеально» — это подозрительно

Поговорим о том, где в Стамбуле чаще всего встречаются реплики, какие вещи красиво «стареют» и растут в цене, есть ли универсальные находки для интерьера и гардероба. И не только!

Организационные детали

  • Прогулка подходит для взрослых детей от 15 лет
  • Дополнительные расходы: перекус, чай или кофе — €15–25, переезды на общественном транспорте — €5–10
  • Важно: советуем не надевать на прогулку драгоценности и дорогие для вас вещи. Максимально простой образ — ключ к хорошей торговле
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 4322 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Охота за сокровищами: поиск винтажа в тайных уголках Стамбула»

Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу, открывая секреты местной кухни и наслаждаясь уникальными блюдами в лучших местах города
Начало: У пристани Кадыкёй
Завтра в 10:00
18 мая в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
Завтра в 06:00
18 мая в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Сокровища Стамбула: 6-часовой тур по культовым местам города
Пешая
6 часов
-
11%
161 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Стамбула: 6-часовой тур по культовым местам города
Начало: В лобби вашего отеля, в обговоренное время
€250€280 за всё до 6 чел.
Тайные красоты Стамбула - Арнавуткёй, Ченгелькёй и Кузгунджук
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайные красоты Стамбула - Арнавуткёй, Ченгелькёй и Кузгунджук
Прогуляться по уютным кварталам, подышать морским воздухом и насладиться атмосферой города
Начало: В районе Султанахмет
Завтра в 12:30
19 мая в 12:30
€129 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€150 за человека