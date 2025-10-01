В Стамбуле туристам сложно найти настоящую турецкую кухню. Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить скрытые от глаз туристов места, где можно насладиться ракы, узнать о местных мезе и попробовать традиционные супы. В завершение участники получат гайд по проверенным кафе и ресторанам для самостоятельных прогулок. Приятный бонус на память обеспечен

Описание экскурсии

Знакомство с районом Кадыкёй

Мы встретимся на пристани Кадыкёй. И для начала я представлю вас друг другу. В путь! Мы поговорим о древнем городе Халкидон, стоявшим здесь когда-то. Погуляем по узким и ярким улочкам и заглянем в церкви, оставшиеся на память от старого города. А еще я проведу вас по базару, где вы сможете купить местные сладости, специи и оливки.

Гастрономические радости

Ну, пришло время и познакомиться с местной едой. Я покажу места «для своих», но будьте готовы к знакомству с настоящей турецкой едой.

Что будем делать и пробовать:

Научу вас кайфовать от ракы. И не нужно говорить, что напиток на вкус как анисовые капли:)

Непременно подберем мезе по вашему вкусу. После этого, считай, вы уже свой: ведь у каждого турка есть собственные любимые мезе.

Мы поговорим о рыбе и о том, когда ее лучше есть — ведь некоторые морепродукты турки не станут есть не в сезон.

Может, вы захотите посетить один из лучших винных ресторанов, расположенный в Кадыкёй?

Любители мяса, вы здесь? Я не дам вам заскучать, будьте уверены. Ведь кебаб — это не просто название. Это культура, это жизнь.

А дюрюмы и супы? Бьюсь об заклад, кроме супа mercimek вам ничего не известно. Мы все исправим. Попробуем суп из говяжьей требухи (там же окажутся уши, глаза, мозги и язык), келле пача из бараньих ног и других частей тела или суп бейран из мяса ягненка с добавлением большого количества специй и чеснока. Такой опыт вам запомнится.

И конечно, насладимся турецким кофе с известной на всю Европу сладостью Куп Груе.

Расстанемся мы только тогда, когда вы станете в крайней степени сыты. Однако я уже чувствую за собой ответственность за ваш желудок. Именно поэтому в конце прогулки подарю вам сборник лучших кафе и ресторанов Стамбула, проверенных лично. Кроме того, вас будет ждать еще один приятный подарок на память.

Организационные детали