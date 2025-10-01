Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу, открывая секреты местной кухни и наслаждаясь уникальными блюдами в лучших местах города
В Стамбуле туристам сложно найти настоящую турецкую кухню.
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить скрытые от глаз туристов места, где можно насладиться ракы, узнать о местных мезе и попробовать традиционные супы. В завершение участники получат гайд по проверенным кафе и ресторанам для самостоятельных прогулок. Приятный бонус на память обеспечен
Мы встретимся на пристани Кадыкёй. И для начала я представлю вас друг другу. В путь! Мы поговорим о древнем городе Халкидон, стоявшим здесь когда-то. Погуляем по узким и ярким улочкам и заглянем в церкви, оставшиеся на память от старого города. А еще я проведу вас по базару, где вы сможете купить местные сладости, специи и оливки.
Гастрономические радости
Ну, пришло время и познакомиться с местной едой. Я покажу места «для своих», но будьте готовы к знакомству с настоящей турецкой едой. Что будем делать и пробовать:
Научу вас кайфовать от ракы. И не нужно говорить, что напиток на вкус как анисовые капли:)
Непременно подберем мезе по вашему вкусу. После этого, считай, вы уже свой: ведь у каждого турка есть собственные любимые мезе.
Мы поговорим о рыбе и о том, когда ее лучше есть — ведь некоторые морепродукты турки не станут есть не в сезон.
Может, вы захотите посетить один из лучших винных ресторанов, расположенный в Кадыкёй?
Любители мяса, вы здесь? Я не дам вам заскучать, будьте уверены. Ведь кебаб — это не просто название. Это культура, это жизнь.
А дюрюмы и супы? Бьюсь об заклад, кроме супа mercimek вам ничего не известно. Мы все исправим. Попробуем суп из говяжьей требухи (там же окажутся уши, глаза, мозги и язык), келле пача из бараньих ног и других частей тела или суп бейран из мяса ягненка с добавлением большого количества специй и чеснока. Такой опыт вам запомнится.
И конечно, насладимся турецким кофе с известной на всю Европу сладостью Куп Груе.
Расстанемся мы только тогда, когда вы станете в крайней степени сыты. Однако я уже чувствую за собой ответственность за ваш желудок. Именно поэтому в конце прогулки подарю вам сборник лучших кафе и ресторанов Стамбула, проверенных лично. Кроме того, вас будет ждать еще один приятный подарок на память.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются ваши заказы в кафе и ресторанах
Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пристани Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделя — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 122 туристов
Мой Стамбул — мой мужчина навеки, познакомить вас с ним?
Я дышу здесь полной грудью и благодарю вселенную за возможность жить с моим Стамбулом. Вот увидите, вы не захотите со мной читать дальшеуменьшить
расставаться. Я буду в красках рассказывать историю Кадыкёй, а вы будете просить рассказать ещё больше. Когда мы расстанемся, вы поймёте, что нечаянно влюбились… влюбились в Стамбул, а иначе не получится. Хотите новых эмоций? Не ждите, скорее бежим в Кадыкёй!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Очень советуем эту экскурсию с Аделей! Ходили на экскурсию с мужем, нам очень понравилось, все было интересно и очень вкусно. Интересно было послушать про жизнь в Стамбуле, привычки местных жителей, что едят дома, а за чем ходят в заведения, как определить уровень турецкого ресторана. Время пролетело совсем незаметно:)
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Валерий
Отличная экскурсия для любителей еды! Идеальный баланс между популярными локациями (вроде рыночных рядов) и скрытыми от туристов местами. Пробуете не только сладости и кебаб, но и настоящий уличный фастфуд, сыры, морепродукты. Гид с глубокими знаниями о кулинарных традициях. Выходите очень сытым и с полным пониманием стамбульской гастрономии. Рекомендую идти натощак.
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Алсу
Экскурсия очень понравилась. Отличный и знающий гид Аделя👍 Провела по классным улочкам, рассказала о жизни и быте местных. Показала интересные магазины, что стоит покупать, на что обратить внимание. Ну и конечно же кафе и рестораны! Попробовали традиционные блюда: все очень вкусно. И отдельный бонус - незабываемый десерт! Встреча проходит легко и непринужденно. Познавательно и вкусно!!!
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е
евгений
Стамбул снова удивил своим многообразием. Без знания языка, без знания локаций, куда приходят только местные, у вас никогда не получится попробовать столько интересных, традиционных блюд, сколько попробовали мы на этой экскурсии. Большое спасибо Адели, что показала все эти необычные кафе. Очень информативно рассказала о Стамбуле, о жителях, их нравах и устоях. Было очень вкусно и информативно
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А
Анна
Прошу прощения за опоздание с отзывом- экскурсия была в начале мая. Мы очень довольны прогулкой с Аделей, узнали и попробовали много нового, открыли для себя турецкие супы, научились правильно употреблять ракы, получился очень вкусный и сытный день. Аделя хорошо знает материал, а еще она живой и интересный собеседник на любые темы. Время пролетело незаметно! Благодарим и рекомендуем
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Е
Елена
Спасибо, Аделя, за увлекательную экскурсию! В Турции мы были много раз и казалось бы очень многое уже пробовали, но, с Аделей заново открыли для себя кухню местных поваров. Также Аделя подсказала, где купить настоящие турецкие сладости, они оказались нереально вкусными, пропитанными медовым сиропом. Спасибо и до новых встреч в Стамбуле!
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