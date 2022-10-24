Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула

Полюбить ракы, отыскать свое мезе и попробовать самый странный суп в вашей жизни

Не секрет, что в туристической части Стамбула сложно отыскать достойную турецкую кухню по адекватной цене.

Мы, жители города, знаем самые сокровенные места, скрытые от глаз туристов, и я поведу вас именно туда.

На прогулке я научу любить анисовую настойку ракы, расскажу, какую рыбу турок не станет есть, и покажу идеальный десерт к кофе. А на память вы получите гайд по проверенным кафе и ресторанам для самостоятельной прогулки.
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
Все 33 гастрономических удовольствия Стамбула
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с районом Кадыкей

Мы встретимся на Кадыкей. И для начала я представлю вас друг другу. В путь! Мы поговорим о древнем городе Халкидон, стоявшим здесь когда-то. Погуляем по узким и ярким улочкам и заглянем в церкви, оставшиеся на память от старого города. А еще я проведу вас по базару, где вы сможете купить местные сладости, специи и оливки.

Гастрономические радости

Ну, пришло время и познакомиться с местной едой. Я покажу места «для своих», но будьте готовы к знакомству с настоящей турецкой едой.
Что будем делать и пробовать:

  • Научу вас кайфовать от ракы. И не нужно говорить, что напиток на вкус как анисовые капли:)
  • Непременно подберем мезе по вашему вкусу. После этого, считай, вы уже свой: ведь у каждого турка есть собственные любимые мезе.
  • Мы поговорим о рыбе и о том, когда ее лучше есть — ведь некоторые морепродукты турки не станут есть не в сезон.
  • Может, вы захотите посетить один из лучших винных ресторанов, расположенном в Кадыкей?
  • Любители мяса, вы здесь? Я не дам вам заскучать, будьте уверены. Ведь кебаб — это не просто название. Это культура, это жизнь.
  • А дюрюмы и супы? Бьюсь об заклад, кроме супа mercimek вам ничего не известно. Мы все исправим. Попробуем суп из говяжьей требухи (там же окажутся уши, глаза, мозги и язык), келле пача из бараньих ног и других частей тела или суп бейран из мяса ягненка с добавлением большого количества специй и чеснока. Такой опыт вам запомнится.
  • И конечно, насладимся турецким кофе с известной на всю Европу сладостью Куп Груе.

Расстанемся мы только тогда, когда вы станете в крайней степени сыты. Однако я уже чувствую за собой ответственность за ваш желудок. Именно поэтому в конце прогулки подарю вам сборник лучших кафе и ресторанов Стамбула, проверенных лично. Кроме того, вас будет ждать еще один приятный подарок на память.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Дополнительно оплачиваются только ваши заказы в кафе и ресторанах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у пристани Кадыкей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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