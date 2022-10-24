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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с районом Кадыкей
Мы встретимся на Кадыкей. И для начала я представлю вас друг другу. В путь! Мы поговорим о древнем городе Халкидон, стоявшим здесь когда-то. Погуляем по узким и ярким улочкам и заглянем в церкви, оставшиеся на память от старого города. А еще я проведу вас по базару, где вы сможете купить местные сладости, специи и оливки.
Гастрономические радости
Ну, пришло время и познакомиться с местной едой. Я покажу места «для своих», но будьте готовы к знакомству с настоящей турецкой едой. Что будем делать и пробовать:
Научу вас кайфовать от ракы. И не нужно говорить, что напиток на вкус как анисовые капли:)
Непременно подберем мезе по вашему вкусу. После этого, считай, вы уже свой: ведь у каждого турка есть собственные любимые мезе.
Мы поговорим о рыбе и о том, когда ее лучше есть — ведь некоторые морепродукты турки не станут есть не в сезон.
Может, вы захотите посетить один из лучших винных ресторанов, расположенном в Кадыкей?
Любители мяса, вы здесь? Я не дам вам заскучать, будьте уверены. Ведь кебаб — это не просто название. Это культура, это жизнь.
А дюрюмы и супы? Бьюсь об заклад, кроме супа mercimek вам ничего не известно. Мы все исправим. Попробуем суп из говяжьей требухи (там же окажутся уши, глаза, мозги и язык), келле пача из бараньих ног и других частей тела или суп бейран из мяса ягненка с добавлением большого количества специй и чеснока. Такой опыт вам запомнится.
И конечно, насладимся турецким кофе с известной на всю Европу сладостью Куп Груе.
Расстанемся мы только тогда, когда вы станете в крайней степени сыты. Однако я уже чувствую за собой ответственность за ваш желудок. Именно поэтому в конце прогулки подарю вам сборник лучших кафе и ресторанов Стамбула, проверенных лично. Кроме того, вас будет ждать еще один приятный подарок на память.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительно оплачиваются только ваши заказы в кафе и ресторанах
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у пристани Кадыкей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделя — ваш гид в Стамбуле
Мой Стамбул — мой мужчина навеки, познакомить вас с ним?
Я дышу здесь полной грудью и благодарю вселенную за возможность жить с моим Стамбулом. Вот увидите, вы не заходите со мной расставаться, я буду трындычать вам на протяжении всей прогулки, стану рассказывать историю Кадыкей, а вы будете просить рассказать еще больше. Когда мы расстанемся, вы поймёте, что нечаянно влюбились… влюбились в Стамбул, а иначе не получится. Хотите новых эмоций? Не ждите, скорее бежим в Кадыкей.