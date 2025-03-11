Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя великолепный Стамбул: исследуйте древние памятники Константинополя, включая храм Святой Софии и Голубую мечеть, окунитесь в современную атмосферу районов Таксим и Каракёй. Узнайте о становлении Турецкой Республики, прогуливаясь по улице Истикляль. Завершите день, наслаждаясь вкуснейшей уличной едой в Каракёе! 5 1 отзыв

Описание экскурсии Погрузитесь в историю Стамбула на экскурсии «От античности до современности», где вас ждёт путешествие от основания древнего города до его современного облика. Мы начнём с исследования остатков ипподрома Константинополя и крупнейших шедевров архитектуры христианского Рима, включая храм Святой Софии и Голубую мечеть. Погрузимся в атмосферу современного Стамбула, посетив оживлённый район Таксим и улицу Истикляль, где вы узнаете о становлении Турецкой Республики. Завершим экскурсию в районе Каракёй, известном своей богатой уличной кухней. Этот тур станет вашим гидом по истории города и позволит вам ощутить его многогранность.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Ипподром

Мечеть Султан Ахмет (Голубая) внутри

Храм Св. Софии (снаружи)

Первый двор дворца Топкапы

Парк Гюльхане

Площадь Таксим

Пешеходная улица Истикляль

Главный Католической храм Св. Антуана

Улица Невизаде

Башня Галата (снаружи)

Район Каракёй Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Проезд на общественном транспорте (в районе 2 $) Где начинаем и завершаем? Начало: Обелиск Феодосия Sultanahmet, Binbirdirek, 34122 F Завершение: Karaköy iskele Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.