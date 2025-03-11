Откройте для себя великолепный Стамбул: исследуйте древние памятники Константинополя, включая храм Святой Софии и Голубую мечеть, окунитесь в современную атмосферу районов Таксим и Каракёй. Узнайте о становлении Турецкой Республики, прогуливаясь по улице Истикляль. Завершите день, наслаждаясь вкуснейшей уличной едой в Каракёе!
Описание экскурсииПогрузитесь в историю Стамбула на экскурсии «От античности до современности», где вас ждёт путешествие от основания древнего города до его современного облика. Мы начнём с исследования остатков ипподрома Константинополя и крупнейших шедевров архитектуры христианского Рима, включая храм Святой Софии и Голубую мечеть. Погрузимся в атмосферу современного Стамбула, посетив оживлённый район Таксим и улицу Истикляль, где вы узнаете о становлении Турецкой Республики. Завершим экскурсию в районе Каракёй, известном своей богатой уличной кухней. Этот тур станет вашим гидом по истории города и позволит вам ощутить его многогранность.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Мечеть Султан Ахмет (Голубая) внутри
- Храм Св. Софии (снаружи)
- Первый двор дворца Топкапы
- Парк Гюльхане
- Площадь Таксим
- Пешеходная улица Истикляль
- Главный Католической храм Св. Антуана
- Улица Невизаде
- Башня Галата (снаружи)
- Район Каракёй
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Проезд на общественном транспорте (в районе 2 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обелиск Феодосия Sultanahmet, Binbirdirek, 34122 F
Завершение: Karaköy iskele
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эрика
11 мар 2025
Наталья очень занимательно рассказала всю историю Стамбула, отвечала на все мои вопросы) Легко и структурировать подала информацию, что у меня все запомнилось!! Особенно понравилось путешествие по нескольким районам. Благодарна Наталье за уделённое время и силы
