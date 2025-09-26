Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Стамбул — источник вдохновения для множества творческих личностей.



Вы услышите, при каких обстоятельствах в нем побывала английская писательница Агата Кристи и какое впечатление на нее произвел город.



Оцените изнутри старинный роскошный отель, в котором она жила, и побываете на вокзале, откуда отходит Восточный экспресс.