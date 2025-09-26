Стамбул — источник вдохновения для множества творческих личностей.
Вы услышите, при каких обстоятельствах в нем побывала английская писательница Агата Кристи и какое впечатление на нее произвел город.
Оцените изнутри старинный роскошный отель, в котором она жила, и побываете на вокзале, откуда отходит Восточный экспресс.
Описание экскурсииЧто вас ждет Тайны «литературного отеля» и Агаты Кристи Мы погуляем по старинному району Бейоглу в европейской части Стамбула. Погрузимся в оживленную атмосферу площади Таксим и посетим отель Пера Палас, пропитанный роскошью и духом 19 века. Я расскажу, для кого он был построен и какие известные личности в нем жили. А также, в каком номере останавливалась Агата Кристи и какой популярный детективный роман она начала здесь писать. Раскрою пикантные факты о жизни писательницы в Стамбуле. Вы узнаете, какие любовные истории с ней приключились в Турции, и как при этом ей удалось сохранить брак. Греческая церковь, Цветочный пассаж и Галатская башня Вы осмотрите греческую церковь Святой Троицы в поздневизантийском стиле и заглянете в элегантную торговую галерею Цветочный пассаж на пешеходной улице Истикляль. Подниметесь на Галатскую башню и полюбуетесь великолепной панорамой Стамбула с высоты. Завершится экскурсия на вокзале Сиркеджи, где происходит действие одного из самых знаменитых романов Агаты Кристи, и с которого по сей день уезжает легендарный Восточный экспресс. Важная информация:
- Подъем на Галатскую башню не включен в стоимость — 30 евро с человека.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет.
- Во время экскурсии я сделаю для вас несколько снимков на смартфон (по желанию).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Pera Palace Hotel
- Галатская башня
- Улица Истикляль
- Галатский мост
- Улица Bankasi
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Таксим
Завершение: Вокзал Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
