2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мой список красивых и вкусных стамбульских террас копился и пополнялся годами, и пришло время открыть для вас лучшие из них. Спрятаться от суеты, насладиться роскошными панорамами Стамбула, выпить ароматный кофе с эклерами и оценить турецкое игристое вино — вот идеальный сценарий нашей прогулки!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Традиционный завтрак с захватывающим видом

Идеальный стамбульский день, безусловно, начинается с завтрака. Поэтому первая точка нашей прогулки — знаменитая терраса, где традиционная трапеза «серпме кахвалты» в сочетании с видом на Стамбул станет настоящим праздником и вдохновит вас на атмосферные фотоснимки. 24 ингредиента на тарелочках с вкуснейшим турецким чаем никого не оставят равнодушным.

Самая фотогеничная терраса города

Мы отправимся за идеальными фотокарточками на секретную открытую крышу Стамбула с панорамным видом на Босфор и Золотой Рог. Вы сможете облачиться в наряды времен Османской империи: превратиться в Хюррем или Султана Сулеймана и почувствовать себя героями Великолепного века. Тысячи лайков и восхищенные комментарии друзей я вам обещаю!

Галатская башня на ладони за бокалом местного просекко

Турция выращивает больше винограда, чем любая другая страна. Я покажу вам секретное место, расположенное на 140 м над уровнем моря, где бережно хранится более 350 видов местного вина. Вы попробуете освежающее местное розэ и турецкое игристое, которое даст фору любому итальянскому просекко.

Турецкий кофе с десертом в одной из старейших кондитерских Стамбула

Следом поднимемся на уютную террасу одной из самых знаменитых кондитерских в Стамбуле, которой почти 160 лет. Прощай, диета, и здравствуйте, сладости, приготовленные по османским рецептам! Восхитительная медово-фисташковая пахлава, карамельный трилече, пуддинги мухаллеби, нежный молочный десерт сютлач с карамельной корочкой, локумы всевозможных вкусов (киви, апельсин, лимон, гранат) — и всё это под аккомпанемент свежесваренного кофе с мастикой (смола мастикового дерева) или гранатового чая. «Сладкие подарки» друзьям здесь тоже можно купить.

Вариант 2: послеобеденный маршрут

Если наша прогулка начнется после полудня, сперва мы отправимся на террасу, где увидим город на ладони, попьем турецкого чая, покормим чаек с вилки и сделаем самые запоминающиеся кадры!

Пообедаем мы в ресторане «оджакбаши» («у очага»), с самым большим выбором авторских турецких закусок «мезе». Вы попробуете микс их кебабов и лучшие ребрышки в городе.

Поднимемся к Галатской башне и продегустируем местные вина, а на десерт заглянем в гости к самому знаменитому кондитеру Турции со времен султана Абдюльазиза. Финалом прогулки станут впечатляющая панорама Золотого Рога с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшие в городе коктейли.

Организационные детали

Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников

Еда и напитки оплачиваются дополнительно: завтрак — около $30 на двоих; обед — $25–30 на человека; вход на фотогеничную террасу — $80; аренда национальных платьев Хюррем Султан и платьев с развивающимся шлейфом — $35