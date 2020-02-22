2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой

Камилла
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Камилла – ваш гид
Мой список красивых и вкусных стамбульских террас копился и пополнялся годами, и пришло время открыть для вас лучшие из них.

Спрятаться от суеты, насладиться роскошными панорамами Стамбула, поговорить об истории города, выпить ароматный кофе с эклерами и оценить турецкое игристое вино — вот идеальный сценарий нашей прогулки!
€125
113 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Таксим
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула

Что вас ожидает

Традиционный завтрак с видом на город
Идеальный стамбульский день, безусловно, начинается с завтрака, Поэтому первой точкой нашей прогулки станет современное и элегантное местечко, где традиционный завтрак в сочетании с захватывающим видом станет настоящим праздником и вдохновит вас на атмосферные фотоснимки. Местные старинные рецепты блюд и органические продукты привезены с греческо-турецкого острова Бозджааада, расположенного в Эгейском море. Только здесь вы попробуете традиционный «бёрек» с баклажаном и вкуснейшие пышки с гвоздикой!

Секретный ракурс Стамбула
Следующее местечко — окутанный богемным флером дворец 19 века, принадлежавший «Ротшильдам Востока», еврейской семье банкиров времен Османской империи. С бокалом турецкого игристого мы понаблюдаем за чайками и насладимся уникальным видом Стамбула, в котором встретятся три его доминанты — Айя София, Галатская башня, Голубая мечеть — и искрящиеся волны бухты Золотой Рог.

Чай с десертом в духе «Восточного экспресса»
Следом поднимемся на нежную террасу в гостинице, построенной для пассажиров первого класса «Восточного экспресса». Вы попробуете знаменитые эклеры из местной кондитерской и ароматный турецкий кофе в месте, где гостили особы королевской крови, государственные деятели, писатели и артисты. А если мы окажемся здесь в нужное время, то поучаствуем в традиционном английском 5 o’clock tea под аккомпанемент фортепьяно.

Осмотреть Галата с бокалом вина
Яркой финальной точкой маршрута станет терраса с фантастическим видом на район Галата. Здесь вы попробуете турецкие вина, в том числе освежающее розовое Blush. А еще я покажу спрятанное от глаз прохожих место, где хранится 450 вин из разных провинций Турции — можно купить и забрать с собой бутылочку знаменитого гранатового вина!

Вариант 2: послеобеденный маршрут
Если наша прогулка начнется после полудня, сперва мы отправимся на уникальную террасу с видом на Галатскую башню, чтобы изучить турецкие вина. После пообедаем вкуснейшим авторским кебабом под бокал турецкого просекко, а на десерт заглянем в гостиницу времен «Восточного экспресса» на 5 o’clock tea. Завершающим штрихом прогулки станет впечатляющая панорама на 360 градусов с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшими в городе коктейлями.

Организационные детали

  • Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников.
  • Во всех ресторанах на маршруте нужна резервация столика, поэтому желательно бронировать прогулку хотя бы за один день.
  • Утренний вариант прогулки начинается в 11:30 в будни, в выходные можно начать и в 11:00, и в 13:00, если вы любитель хорошенько выспаться.
    Послеобеденный вариант прогулки проводится с 16:00 до 19:00 (чтобы встретить восхитительный стамбульский закат).
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: завтрак — около 20$ на человека; обед — около 20$ на человека; чайная церемония — около 20$ на человека.
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Таксим.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Экскурсия прошла 19.02.2020. Камилла показала террасы, с которых открывались красивые виды, показала улочки, на которых мы не были, отель,где останавливались пассажиры восточного экспресса. Также нам были даны советы на будущее: в каких отелях можно остановится,где перекусить. Экскурсия получилась очень душевной и интересной. Отдельное спасибо за финальный ресторан: мясо в ресторане было очень вкусное.)
Кири
2 октября 2019
Спасибо за расширение горизонта! Было отлично, террасы покорены. Остались очень приятные впечатления и фотографии. Низкий поклон!

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