2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить топовые террасы Стамбула

Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Мой список красивых и вкусных стамбульских террас копился и пополнялся годами, и пришло время открыть для вас лучшие из них.

Спрятаться от суеты, насладиться роскошными панорамами Стамбула, выпить ароматный кофе с эклерами и оценить турецкое игристое вино — вот идеальный сценарий нашей прогулки!
5
95 отзывов
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула
Покорить топовые террасы Стамбула

Описание экскурсии

Традиционный завтрак с захватывающим видом

Идеальный стамбульский день, безусловно, начинается с завтрака. Поэтому первая точка нашей прогулки — знаменитая терраса, где традиционная трапеза «серпме кахвалты» в сочетании с видом на Стамбул станет настоящим праздником и вдохновит вас на атмосферные фотоснимки. 24 ингредиента на тарелочках с вкуснейшим турецким чаем никого не оставят равнодушным.

Самая фотогеничная терраса города

Мы отправимся за идеальными фотокарточками на секретную открытую крышу Стамбула с панорамным видом на Босфор и Золотой Рог. Вы сможете облачиться в наряды времен Османской империи: превратиться в Хюррем или Султана Сулеймана и почувствовать себя героями Великолепного века. Тысячи лайков и восхищенные комментарии друзей я вам обещаю!

Галатская башня на ладони за бокалом местного просекко

Турция выращивает больше винограда, чем любая другая страна. Я покажу вам секретное место, расположенное на 140 м над уровнем моря, где бережно хранится более 350 видов местного вина. Вы попробуете освежающее местное розэ и турецкое игристое, которое даст фору любому итальянскому просекко.

Турецкий кофе с десертом в одной из старейших кондитерских Стамбула

Следом поднимемся на уютную террасу одной из самых знаменитых кондитерских в Стамбуле, которой почти 160 лет. Прощай, диета, и здравствуйте, сладости, приготовленные по османским рецептам! Восхитительная медово-фисташковая пахлава, карамельный трилече, пуддинги мухаллеби, нежный молочный десерт сютлач с карамельной корочкой, локумы всевозможных вкусов (киви, апельсин, лимон, гранат) — и всё это под аккомпанемент свежесваренного кофе с мастикой (смола мастикового дерева) или гранатового чая. «Сладкие подарки» друзьям здесь тоже можно купить.

Вариант 2: послеобеденный маршрут

Если наша прогулка начнется после полудня, сперва мы отправимся на террасу, где увидим город на ладони, попьем турецкого чая, покормим чаек с вилки и сделаем самые запоминающиеся кадры!
Пообедаем мы в ресторане «оджакбаши» («у очага»), с самым большим выбором авторских турецких закусок «мезе». Вы попробуете микс их кебабов и лучшие ребрышки в городе.
Поднимемся к Галатской башне и продегустируем местные вина, а на десерт заглянем в гости к самому знаменитому кондитеру Турции со времен султана Абдюльазиза. Финалом прогулки станут впечатляющая панорама Золотого Рога с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшие в городе коктейли.

Организационные детали

  • Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: завтрак — около $30 на двоих; обед — $25–30 на человека; вход на фотогеничную террасу — $80; аренда национальных платьев Хюррем Султан и платьев с развивающимся шлейфом — $35
  • Во всех ресторанах на маршруте нужна резервация столика, поэтому желательно бронировать прогулку хотя бы за один день
  • Утренний вариант прогулки начинается с 11:00, можно и позже, если вы любитель хорошенько выспаться. Послеобеденный вариант проводится с 16:00 до 19:00 (чтобы встретить восхитительный стамбульский закат).
  • Услуги профессионального креативного фотографа на нашей прогулке по запросу. Вы сможете получить самые оригинальные кадры и видео вашего мини-путешествия!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным
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и с пользой провести свое путешествие. Я 10 лет живу в загадочном городе на берегу Босфора, который не перестает удивлять, восхищать и открывать себя с новых сторон изо дня в день. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях — он такой, каким его видят местные. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать — Стамбул. Вместе со мной каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда… в сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
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3
3
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Кристи, на протяжении всей экскурсии ты слышала от нас восторженные возгласы и слова нашей безмерной благодарности тебе! Идеальная экскурсия для тех, кто хочет узнать Стамбул и его красоты нестандартно! Кристи
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со знанием дела приводила нас в такие локации, в которые туристу самостоятельно будет сложно попасть самому: великолепные виды на Стамбул открывались нашему взгляду, без суеты сует, которая кипит в городе, прекрасный кофе и национальные блюда, которые без Кристи мы бы не попробовали, локации и улочки на которых нет толп туристов, но они гораздо интереснее туристических, не буду подробно писать обо всем, это все лучше узнать на экскурсии Кристи! Спасибо тебе за твою наиинтерснейшую экскурсию и теплоту, которую ты нам подарила!!!!

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В
Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по маршруту, рассказали Крис что мы уже видели и знаем и что бы мы еще
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хотели от Стамбула. По итогу Крис показала нам такой разный город, места, в которые хочется возвращаться, которые скрыты от глаз обычного туриста, которые самостоятельно вы никогда не найдете. Это было красиво, колоритно, очень вкусно и необычно. Помимо этого Крис порекомендовала места, которые мы посещали уже самостоятельно уже в последующие дни. А в некоторые из них возвращались неоднократно. Если хотите интересной, познавательной, вкусной прогулки, это однозначно к Крис.

Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по
Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по
Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по
Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по
Выбирали данную экскурсию как прогулку по крышам, однако после краткого знакомства на одной из крыш по
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Валерия
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный день. Мы очень рады что выбрали именно вас! 💋 шикарнейшая фотосессия на крыше, с
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фонариками это вообще взрыв мозга! Как же все было красиво и вкусно. Парни фотографы на крыше это отдельная достопримечательность Стамбула! Так больше никто не умеет фотографировать как они! Очень вкусный завтрак, красотки чайки 😂 Вы реально супер гид, так я вас в телефоне и записала. Не раз еще к вам обратимся. Успехов вам!

Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
Сказать что было очень круто- это ничего не сказать! Кристи, огромное вам спасибо за наш чудесный
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K
Все отлично! Особенно понравились османский кофе и белое вино EMIR!
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А
Замечательная экскурсия! Это был лучший день за всю поездку!!! Можно больше никуда не ходить сходить к Прекрасной Кристи и Все!!! Лучшие локации, великолепная фотосессия! Всё быстро, очень красиво и спокойно!!! Кристи Вы лучшая!
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И
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
Потрясающий тур с прекрасным гидом! Однозначно при следующей поездки в Стамбул обратимся к Кристи!
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