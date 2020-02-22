2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Традиционный завтрак с видом на город

Идеальный стамбульский день, безусловно, начинается с завтрака, Поэтому первой точкой нашей прогулки станет современное и элегантное местечко, где традиционный завтрак в сочетании с захватывающим видом станет настоящим праздником и вдохновит вас на атмосферные фотоснимки. Местные старинные рецепты блюд и органические продукты привезены с греческо-турецкого острова Бозджааада, расположенного в Эгейском море. Только здесь вы попробуете традиционный «бёрек» с баклажаном и вкуснейшие пышки с гвоздикой!

Секретный ракурс Стамбула

Следующее местечко — окутанный богемным флером дворец 19 века, принадлежавший «Ротшильдам Востока», еврейской семье банкиров времен Османской империи. С бокалом турецкого игристого мы понаблюдаем за чайками и насладимся уникальным видом Стамбула, в котором встретятся три его доминанты — Айя София, Галатская башня, Голубая мечеть — и искрящиеся волны бухты Золотой Рог.

Чай с десертом в духе «Восточного экспресса»

Следом поднимемся на нежную террасу в гостинице, построенной для пассажиров первого класса «Восточного экспресса». Вы попробуете знаменитые эклеры из местной кондитерской и ароматный турецкий кофе в месте, где гостили особы королевской крови, государственные деятели, писатели и артисты. А если мы окажемся здесь в нужное время, то поучаствуем в традиционном английском 5 o’clock tea под аккомпанемент фортепьяно.

Осмотреть Галата с бокалом вина

Яркой финальной точкой маршрута станет терраса с фантастическим видом на район Галата. Здесь вы попробуете турецкие вина, в том числе освежающее розовое Blush. А еще я покажу спрятанное от глаз прохожих место, где хранится 450 вин из разных провинций Турции — можно купить и забрать с собой бутылочку знаменитого гранатового вина!

Вариант 2: послеобеденный маршрут

Если наша прогулка начнется после полудня, сперва мы отправимся на уникальную террасу с видом на Галатскую башню, чтобы изучить турецкие вина. После пообедаем вкуснейшим авторским кебабом под бокал турецкого просекко, а на десерт заглянем в гостиницу времен «Восточного экспресса» на 5 o’clock tea. Завершающим штрихом прогулки станет впечатляющая панорама на 360 градусов с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшими в городе коктейлями.