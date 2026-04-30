2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Спрятаться от суеты, насладиться роскошными панорамами Стамбула, выпить ароматный кофе с эклерами и оценить турецкое игристое вино — вот идеальный сценарий нашей прогулки!
Описание экскурсии
Традиционный завтрак с захватывающим видом
Идеальный стамбульский день, безусловно, начинается с завтрака. Поэтому первая точка нашей прогулки — знаменитая терраса, где традиционная трапеза «серпме кахвалты» в сочетании с видом на Стамбул станет настоящим праздником и вдохновит вас на атмосферные фотоснимки. 24 ингредиента на тарелочках с вкуснейшим турецким чаем никого не оставят равнодушным.
Самая фотогеничная терраса города
Мы отправимся за идеальными фотокарточками на секретную открытую крышу Стамбула с панорамным видом на Босфор и Золотой Рог. Вы сможете облачиться в наряды времен Османской империи: превратиться в Хюррем или Султана Сулеймана и почувствовать себя героями Великолепного века. Тысячи лайков и восхищенные комментарии друзей я вам обещаю!
Галатская башня на ладони за бокалом местного просекко
Турция выращивает больше винограда, чем любая другая страна. Я покажу вам секретное место, расположенное на 140 м над уровнем моря, где бережно хранится более 350 видов местного вина. Вы попробуете освежающее местное розэ и турецкое игристое, которое даст фору любому итальянскому просекко.
Турецкий кофе с десертом в одной из старейших кондитерских Стамбула
Следом поднимемся на уютную террасу одной из самых знаменитых кондитерских в Стамбуле, которой почти 160 лет. Прощай, диета, и здравствуйте, сладости, приготовленные по османским рецептам! Восхитительная медово-фисташковая пахлава, карамельный трилече, пуддинги мухаллеби, нежный молочный десерт сютлач с карамельной корочкой, локумы всевозможных вкусов (киви, апельсин, лимон, гранат) — и всё это под аккомпанемент свежесваренного кофе с мастикой (смола мастикового дерева) или гранатового чая. «Сладкие подарки» друзьям здесь тоже можно купить.
Вариант 2: послеобеденный маршрут
Если наша прогулка начнется после полудня, сперва мы отправимся на террасу, где увидим город на ладони, попьем турецкого чая, покормим чаек с вилки и сделаем самые запоминающиеся кадры!
Пообедаем мы в ресторане «оджакбаши» («у очага»), с самым большим выбором авторских турецких закусок «мезе». Вы попробуете микс их кебабов и лучшие ребрышки в городе.
Поднимемся к Галатской башне и продегустируем местные вина, а на десерт заглянем в гости к самому знаменитому кондитеру Турции со времен султана Абдюльазиза. Финалом прогулки станут впечатляющая панорама Золотого Рога с террасы самого высокого холма Стамбула и лучшие в городе коктейли.
Организационные детали
- Маршрут и террасы я подбираю индивидуально, ориентируясь на временные (утро/вечер) и гастрономические пожелания путешественников
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно: завтрак — около $30 на двоих; обед — $25–30 на человека; вход на фотогеничную террасу — $80; аренда национальных платьев Хюррем Султан и платьев с развивающимся шлейфом — $35
- Во всех ресторанах на маршруте нужна резервация столика, поэтому желательно бронировать прогулку хотя бы за один день
- Утренний вариант прогулки начинается с 11:00, можно и позже, если вы любитель хорошенько выспаться. Послеобеденный вариант проводится с 16:00 до 19:00 (чтобы встретить восхитительный стамбульский закат).
- Услуги профессионального креативного фотографа на нашей прогулке по запросу. Вы сможете получить самые оригинальные кадры и видео вашего мини-путешествия!