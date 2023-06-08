Приехали в Стамбул в жаркий летний день и не знаете, где спрятаться от палящего солнца? Хотите освежиться и отдохнуть от огромного количества исторических достопримечательностей, которыми богат Стамбул? Мы откроем для вас самое лучшее место отдыха для всей семьи - Marina Waterland! Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina. Это самый большой аквапарк Стамбула. Здесь есть 17 водных горок, 15 различных экстремальных спусков, волновой бассейн, детская игровая площадка и многое другое.

Наша компания предоставит Вам VIP трансфер из вашего отеля аквапарка и обратно, поможем приобрести входные билеты, будем сопровождать вас по телефону по любому вопросу.

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