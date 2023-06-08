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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приехали в Стамбул в жаркий летний день и не знаете, где спрятаться от палящего солнца? Хотите освежиться и отдохнуть от огромного количества исторических достопримечательностей, которыми богат Стамбул? Мы откроем для вас самое лучшее место отдыха для всей семьи - Marina Waterland! Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina. Это самый большой аквапарк Стамбула. Здесь есть 17 водных горок, 15 различных экстремальных спусков, волновой бассейн, детская игровая площадка и многое другое.
Наша компания предоставит Вам VIP трансфер из вашего отеля аквапарка и обратно, поможем приобрести входные билеты, будем сопровождать вас по телефону по любому вопросу.
Выбирайте день и заказывайте!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги комфортабельного трансфера с шофером на Мерседес Вито
- Что не входит
- Входые билеты (В стоимость входных билетов входит пользование шезлонгами, зонтиками, шкафчиками и аквапарком в течение дня.)
- Обед в кафе или ресторане.
- Еда – напитки, домики и т. д. платно
- Место начала и завершения?
- Ваш Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- При оформлении заказа вы даете нам имена и фамилии английскими буквами всех пассажиров. Оплата за тур осуществляется водителю непосредственно перед посадкой в автомобиль. Входные билеты стоят – 600 лир с человека (одинаковая стоимость для детей и взрослых). С собой необходимо взять полотенца
- Солнцезащитный крем
- Очки
- Шляпы и другие предметы первой необходимости при безопасном времяпровождении на солнце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании