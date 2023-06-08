Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»

Описание
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Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приехали в Стамбул в жаркий летний день и не знаете, где спрятаться от палящего солнца? Хотите освежиться и отдохнуть от огромного количества исторических достопримечательностей, которыми богат Стамбул? Мы откроем для вас самое лучшее место отдыха для всей семьи - Marina Waterland! Marina Waterland - это аквапарк под открытым небом в комплексе Viaport Marina. Это самый большой аквапарк Стамбула. Здесь есть 17 водных горок, 15 различных экстремальных спусков, волновой бассейн, детская игровая площадка и многое другое.
Наша компания предоставит Вам VIP трансфер из вашего отеля аквапарка и обратно, поможем приобрести входные билеты, будем сопровождать вас по телефону по любому вопросу.
Выбирайте день и заказывайте!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги комфортабельного трансфера с шофером на Мерседес Вито
Что не входит
  • Входые билеты (В стоимость входных билетов входит пользование шезлонгами, зонтиками, шкафчиками и аквапарком в течение дня.)
  • Обед в кафе или ресторане.
  • Еда – напитки, домики и т. д. платно
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • При оформлении заказа вы даете нам имена и фамилии английскими буквами всех пассажиров. Оплата за тур осуществляется водителю непосредственно перед посадкой в автомобиль. Входные билеты стоят – 600 лир с человека (одинаковая стоимость для детей и взрослых). С собой необходимо взять полотенца
  • Солнцезащитный крем
  • Очки
  • Шляпы и другие предметы первой необходимости при безопасном времяпровождении на солнце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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