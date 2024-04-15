Интересные экскурсии для школьного возраста в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «Для школьников» в Стамбуле, цены от €69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 4 чел.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Роковые женщины империй
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 4 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
69 за человека
Босфорские воды: история и легенды
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
220 за всё до 5 чел.
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:15
320 за всё до 8 чел.
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
115 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    15 апреля 2024
    Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)
    Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    однозначно рекомендую. профессиональный опыт, глубокие знания, интересная подача информации. 3 часа в музее пролетели на одном дыхании.
  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
    Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!
  • Л
    Лариса
    14 декабря 2023
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    14 ноября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    6 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)
    Звезды ставлю ща трансфер, сам Виаленд лучше посещать летом и конечно с детьми. Я посмотрела обзорно, работали всё аттракционы, но в ноябре в воду лезть холодно, а на горки… Страшно😁🥳🙏🏻❣️😍
  • С
    Сергей
    2 ноября 2023
    Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
    Археологический музей в Стамбуле однозначно стоит посещения! Наследие ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи, в порядке хронологии. Очень
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    интересен зал, посвященный Трое, с макетом культурных слоев разных эпох. Экскурсию проводил Adem, интересный рассказчик, увлекательно сочетает историю, мифологию и экспонаты музея. Не пропустите Медузу Горгону (сестру той, что в цистерне) на улице перед входом в музей.

  • Э
    Элеонора
    17 октября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых
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    маленьких посетителей, и для детей постарше, есть несколько фуд-кортов. Всё красиво, чисто, без очередей. Обязательно приедем с детьми снова! Благодарим за организацию этой экскурсии!

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
    Все четко, без нареканий, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Для школьников»

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  1. Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
  2. Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
  3. Роковые женщины империй
  4. Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
  5. Босфорские воды: история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Для школьников" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 69 до 320. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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