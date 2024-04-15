S Sergey Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul) Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!

Н Наталья Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"

Т Татьяна Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору однозначно рекомендую. профессиональный опыт, глубокие знания, интересная подача информации. 3 часа в музее пролетели на одном дыхании.

Е Екатерина Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!

Л Лариса Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.

В Вячеслав Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд 6 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.

О Ольга Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul) Звезды ставлю ща трансфер, сам Виаленд лучше посещать летом и конечно с детьми. Я посмотрела обзорно, работали всё аттракционы, но в ноябре в воду лезть холодно, а на горки… Страшно😁🥳🙏🏻❣️😍

С Сергей Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору читать дальше интересен зал, посвященный Трое, с макетом культурных слоев разных эпох. Экскурсию проводил Adem, интересный рассказчик, увлекательно сочетает историю, мифологию и экспонаты музея. Не пропустите Медузу Горгону (сестру той, что в цистерне) на улице перед входом в музей. Археологический музей в Стамбуле однозначно стоит посещения! Наследие ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи, в порядке хронологии. Очень

Э Элеонора Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд читать дальше маленьких посетителей, и для детей постарше, есть несколько фуд-кортов. Всё красиво, чисто, без очередей. Обязательно приедем с детьми снова! Благодарим за организацию этой экскурсии! Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых