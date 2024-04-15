1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€69 за человека
Индивидуальная
2 часа
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка в самый большой аквапарк Стамбула - «Marina Aquapark»
Начало: Ваш Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул для всей семьи: дворцы, музеи и козье мороженое
Окунуться в мир иллюзий и узнать, во что играли дети несколько веков назад
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:15
€320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€115 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey15 апреля 2024Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)Организатор прекрасно отработал, все сделал как договаривались, был гибок в работе! Спасибо Эффе!
- ННаталья10 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Гид очень интересно рассказывала, мы много успели посмотреть и самое важное, что дочь из состояния "мама, я не хочу на экскурсию, это скууучно" перешла в состояние "мама, это было круто!"
- ТТатьяна3 апреля 2024однозначно рекомендую. профессиональный опыт, глубокие знания, интересная подача информации. 3 часа в музее пролетели на одном дыхании.
- ЕЕкатерина14 марта 2024Были в Стамбуле 1 день с сыном 11 лет - спасибо Владиславу - получилась отличная, насыщенная, интересная прогулка!
- ЛЛариса14 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ВВячеслав14 ноября 20236 часов для парка атракционов это перебор, уехал на такси. Учитывайте это при организации поездки.
- ООльга12 ноября 2023Поездка в турецкий «Диснейленд» (ISFANBUL Istanbul)Звезды ставлю ща трансфер, сам Виаленд лучше посещать летом и конечно с детьми. Я посмотрела обзорно, работали всё аттракционы, но в ноябре в воду лезть холодно, а на горки… Страшно😁🥳🙏🏻❣️😍
- ССергей2 ноября 2023Археологический музей в Стамбуле однозначно стоит посещения! Наследие ушедших культур, существовавших на территории бывшей Османской империи, в порядке хронологии. Очень
- ЭЭлеонора17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, трансфер из/до отеля на комфортабельном микроавтобусе, забрали вовремя. В самом парке аттракционов предусмотрены развлечения и для самых
- ННаталья6 сентября 2023Все четко, без нареканий, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Для школьников»
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