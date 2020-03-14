5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии

Sabri
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Sabri – ваш гид
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место.

Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города.

Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!
€215
172 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!

Что вас ожидает

Стамбул как на ладони
Мы проедем по самым колоритным и живописным местам города. В программе:

  • Холм Пьер Лоти — вы насладитесь изумительным видом на Стамбул и бухту Золотой Рог и отведаете на вершине холма вкуснейший турецкий кофе.
  • Египетский базар — вы узнаете, когда и по чьему приказу он был построен и какими товарами здесь торговали на протяжении истории. А еще продегустируете местные чаи и сладости.
  • Площадь Таксим и проспект Истикляль — один из самых колоритных уголков Турции. Он полон духа веселья и свободы, пестрит яркими вывесками и наполнен музыкой. Это место, где смешались Восток и Запад, древность и современность. Вы увидите здесь католические храмы и старинные мечети, местную молодежь и путешественников, ретро-трамваи и уличных художников.
  • Галатская башня — символ Нового города и один из старейших памятников Стамбула. По желанию, на башню можно подняться и насладиться видами города с высоты 61 метра.
  • Босфорский мост — вы проедете по первому висячему мосту через Босфорский пролив. Именно он соединяет европейскую и азиатскую части города.
  • Холм Чамлыджа — с высоты вы увидите дворец Топкапы, Галатскую башню, мечети, крепости и воды Босфора. А также посетите мечеть Чамлыджа и узнаете, как османам удалось завоевать Константинополь, столицу Византийской империи.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 6 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!
По Стамбулу на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. С радостью покажу вам самые удивительные места и расскажу о них интересные факты!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Были на автомобильной экскурсии по Стамбулу!
Сабри показывает необычные, красивые места, которые не найдёшь в стандартных путеводителях. Всегда прислушивается к Вашим пожеланием и может быстро перестроить экскурсию под Ваши предпочтения!
Так же, он остаётся с Вами на связи на протяжении всего Вашего пребывания в городе. Если Вам нужна помощь, то он всегда подскажет и поможет, чем сможет..
Очень много знает, рассказывает интересные факты про Стамбул. После экскурсии невозможно не влюбиться в город.
Рекомендую всем!
11 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Сабри. Интересный рассказчик, учитывает все пожелания, внимателен, тактичен. Информация подается легко, непринужденно и не перегружено. Программа насыщенная, интересная и очень познавательная. Увидели этот прекрасный город, в который влюбил нас позитивный Сабри. Благодарны за помощь в организации праздника, за цветы и поздравления для мамы в День рождения. Также забыли некоторые вещи в отеле, Сабри все организовал и их привезли в аэропорт до нашего вылета. Сабри отвечает на все вопросы и все решается очень оперативно. Очень рекомендую и обязательно при посещении Стамбула будем приглашать его снова.
10 марта 2020
Наш отдых в Стамбуле был просто великолепен благодаря Сабри. Мы смоги посмотреть совсем не туристический Стамбул, попробовали местную кухню не в туристических местах. Программа была очень насыщенной. Сабри давал ответы на все вопросы, узнали много нового не только о Стамбуле, но и о жизни турков, самой стране.Гид был готов подстроится под все наши предпочтения, был вежлив и отзывчив. Рассказал очень много интересного, сделал великолепные фотографии!Всем рекомендую смотреть Стамбул именно с этой экскурсией! Если поедем второй раз, то только с Сабри!
24 февраля 2020
Были на очень познавательной экскурсии с очень позитивным и прекрасным гидом Сабри по сказочному Стамбулу! Несмотря на непогоду, успели увидеть все самое основное, помог грамотно составить маршрут. Спасибо большое Сабри за то что терпел все наши капризы! День пролетел незаметно, хотя была очень насыщенная программа. Были удивлены на сколько это многогранный город и конечно же вернемся сюда еще не один раз, но только с Сабри)))
Елена
22 февраля 2020
Я давно хотела побывать в Стамбуле. И уговорила свою семью совершить эту поездку вместе со мной. Для первого знакомства с городом мы выбрали экскурсию "По Стамбулу на автомобиле", которую провел Sabri, и ни разу не пожалели! В течение нескольких часов мы побывали в разных частях Стамбула, прогулялись по улочкам, поднимались на смотровые площадки, с которых открываются потрясающие виды, мы попробовали местную кухню, продегустировали чай и сладости. Из одной части города в другую перебрались на пароме, откуда тоже открываются незабываемые виды, что очень важно для путешественника, впервые посетившего Стамбул. И все путешествие по городу сопровождалось интересными рассказами Sabri о достопримечательностях, событиях, традициях. К тому же обзорная экскурсия с Sabri очень помогла нам просто сориентироваться в новом для нас городе и в дальнейшем спланировать самостоятельные прогулки.
В заключение могу сказать, что экскурсия нам очень-очень понравилась! И для меня это было вдвойне приятно, так как она пришлась нам мой день рождения. Спасибо, Sabri!

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