5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я давно хотела побывать в Стамбуле. И уговорила свою семью совершить эту поездку вместе со мной. Для первого знакомства с городом мы выбрали экскурсию "По Стамбулу на автомобиле", которую провел Sabri, и ни разу не пожалели! В течение нескольких часов мы побывали в разных частях Стамбула, прогулялись по улочкам, поднимались на смотровые площадки, с которых открываются потрясающие виды, мы попробовали местную кухню, продегустировали чай и сладости. Из одной части города в другую перебрались на пароме, откуда тоже открываются незабываемые виды, что очень важно для путешественника, впервые посетившего Стамбул. И все путешествие по городу сопровождалось интересными рассказами Sabri о достопримечательностях, событиях, традициях. К тому же обзорная экскурсия с Sabri очень помогла нам просто сориентироваться в новом для нас городе и в дальнейшем спланировать самостоятельные прогулки.

В заключение могу сказать, что экскурсия нам очень-очень понравилась! И для меня это было вдвойне приятно, так как она пришлась нам мой день рождения. Спасибо, Sabri!