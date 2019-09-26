Что вас ожидает

Красивые кадры в лучших локациях

Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век». Вы увидите дворец принцессы Изабеллы, в котором она проводила дни, когда была в плену у султана Сулеймана. Полюбуетесь дворцом, куда шехзаде Мустафа уехал после совершеннолетия. Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии. Старинная деревянная мечеть, пруды с лебедями, захватывающий вид на город — фоном к снимкам станут очень красивые места. Конечно, я помогу вам выбрать позу и удачный ракурс, чтобы кадры получились живыми и запоминающимися.

Перерыв по-турецки

Чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями, мы сделаем остановку в аутентичном кафе. За чашкой пряного турецкого кофе или ароматного чая обсудим увиденные красоты и поговорим о сериале, его главных героях и их прототипах. Если после прогулки вы захотите сходить на шопинг, я подскажу, где находится ближайший торговый центр, или объясню, как добраться до одного из самых современных районов Кадыкея.