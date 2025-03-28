выбрать лучшие ракурсы. В завершение прогулки вас ждёт отдых в аутентичном кафе, где за чашкой турецкого кофе можно обсудить впечатления и узнать больше о героях сериала. Полученные фотографии будут обработаны и отправлены в течение 5-10 дней

Описание фото-прогулки

Красивые кадры в лучших локациях

Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век». Вы увидите дворец принцессы Изабеллы, в котором она проводила дни, когда была в плену у султана Сулеймана. Полюбуетесь дворцом, куда шехзаде Мустафа уехал после совершеннолетия. Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии. Старинная деревянная мечеть, пруды с лебедями, захватывающий вид на город — фоном к снимкам станут очень красивые места. Конечно, я помогу вам выбрать позу и удачный ракурс, чтобы кадры получились живыми и запоминающимися.

Перерыв по-турецки

Чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями, мы сделаем остановку в аутентичном кафе. За чашкой пряного турецкого кофе или ароматного чая обсудим увиденные красоты и поговорим о сериале, его главных героях и их прототипах. Если после прогулки вы захотите сходить на шопинг, я подскажу, где находится ближайший торговый центр, или объясню, как добраться до одного из самых современных районов Кадыкея.

Организационные детали

Как проходит фотопрогулка

Обратите внимание: это предложение не является экскурсией. Вас ждёт фотопрогулка

В течение 5-10 дней после экскурсии вы получите исходники фотографий, а также 20 снимков на ваш выбор с профессиональной обработкой

Добраться до Айрылык Чешмеси вам нужно самостоятельно. Сделать это можно на метро из Султанахмета (остановка Sirkeci/Gulhane). Если вы остановились в другом месте, напишите мне, я помогу вам сориентироваться

Съёмка проходит на полнокадровую профессиональную камеру Canon

Что входит в стоимость, а что — нет