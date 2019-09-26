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  4. Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок

Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле

Natalia
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Natalia – ваш гид
Почувствовать себя героем «Великолепного века» непросто: почти весь сериал снимали в павильонах.

Однако местные знают, что есть в Стамбуле места, попавшие на большой экран.

Я покажу вам эти локации.

Мы сделаем профессиональные фотографии, прогуляемся, а после выпьем кофе и обсудим жизнь султана Сулеймана.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Встреча на Ayrilik Cesmesi
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок

Что вас ожидает

Красивые кадры в лучших локациях
Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век». Вы увидите дворец принцессы Изабеллы, в котором она проводила дни, когда была в плену у султана Сулеймана. Полюбуетесь дворцом, куда шехзаде Мустафа уехал после совершеннолетия. Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии. Старинная деревянная мечеть, пруды с лебедями, захватывающий вид на город — фоном к снимкам станут очень красивые места. Конечно, я помогу вам выбрать позу и удачный ракурс, чтобы кадры получились живыми и запоминающимися.

Перерыв по-турецки
Чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями, мы сделаем остановку в аутентичном кафе. За чашкой пряного турецкого кофе или ароматного чая обсудим увиденные красоты и поговорим о сериале, его главных героях и их прототипах. Если после прогулки вы захотите сходить на шопинг, я подскажу, где находится ближайший торговый центр, или объясню, как добраться до одного из самых современных районов Кадыкея.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это предложение не является экскурсией. Вас ждёт фотопрогулка.
  • В течение 5-10 дней после экскурсии вы получите исходники фотографий, а также 20 снимков на ваш выбор с профессиональной обработкой.
  • Кофе и чай не входят в стоимость прогулки и оплачиваются отдельно: чай — 4 лиры, кофе — 7-8 лир, десерты — 9-15 лир.
  • Стоимость трансфера от Айрылык Чешмеси до места фотосессии входит в стоимость фотопрогулки.
  • Добраться до Айрылык Чешмеси вам нужно самостоятельно. Сделать это можно на метро из Султанахмета (остановка Sirkeci/Gulhane). Если вы остановились в другом месте, напишите мне, я помогу вам сориентироваться.
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Ayrilik Cesmesi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 сентября 2019
Брала фотопрогулку Прикоснуться к «Великолепному веку», которую проводит Наталья, все очень понравилось и всем рекомендую. Только учитывайте, что здесь акцент сделан на фотосессию, но тем и лучше, на счёт любимого сериала можно общаться с Натальей в более дружеской атмосфере, спросить о каких-нибудь интересных фактах, обсудить какие-нибудь моменты сериала. Сама экскурсия проходила по утопающему в зелени, с прудами и восточными постройками парку на азиатской стороне Стамбула, куда попасть самостоятельно очень сложно. Ну и собственно главное, сама фотоссеся просто замечательная, Наталья делает большое количество снимков, из них выбирает лучшие, обрабатывает и вы получаете прекрасные, очень красивые и романтичные фотографии с мест и зданий съёмок Великолепного века. Рекомендую всем девушкам, такую замечательную фотопрогулку фотосессию. Огромное спасибо Наталье за приятное душевное общение, великолепную фотосессию, и очень ценные советы по Стамбулу!

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