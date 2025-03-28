Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Погрузитесь в атмосферу сериала «Великолепный век» на индивидуальной фото-прогулке по Стамбулу. Уникальные кадры и исторические места ждут вас
Участники фотопрогулки смогут почувствовать себя частью исторических событий, прогуливаясь по местам съёмок «Великолепного века».
Вы посетите дворец принцессы Изабеллы и парк с захватывающими видами, где сделаете атмосферные фотографии. Профессиональный фотограф поможет читать дальшеуменьшить
выбрать лучшие ракурсы.
В завершение прогулки вас ждёт отдых в аутентичном кафе, где за чашкой турецкого кофе можно обсудить впечатления и узнать больше о героях сериала. Полученные фотографии будут обработаны и отправлены в течение 5-10 дней
Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век». Вы увидите дворец принцессы Изабеллы, в котором она проводила дни, когда была в плену у султана Сулеймана. Полюбуетесь дворцом, куда шехзаде Мустафа уехал после совершеннолетия. Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии. Старинная деревянная мечеть, пруды с лебедями, захватывающий вид на город — фоном к снимкам станут очень красивые места. Конечно, я помогу вам выбрать позу и удачный ракурс, чтобы кадры получились живыми и запоминающимися.
Перерыв по-турецки
Чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями, мы сделаем остановку в аутентичном кафе. За чашкой пряного турецкого кофе или ароматного чая обсудим увиденные красоты и поговорим о сериале, его главных героях и их прототипах. Если после прогулки вы захотите сходить на шопинг, я подскажу, где находится ближайший торговый центр, или объясню, как добраться до одного из самых современных районов Кадыкея.
Организационные детали
Как проходит фотопрогулка
Обратите внимание: это предложение не является экскурсией. Вас ждёт фотопрогулка
В течение 5-10 дней после экскурсии вы получите исходники фотографий, а также 20 снимков на ваш выбор с профессиональной обработкой
Добраться до Айрылык Чешмеси вам нужно самостоятельно. Сделать это можно на метро из Султанахмета (остановка Sirkeci/Gulhane). Если вы остановились в другом месте, напишите мне, я помогу вам сориентироваться
Съёмка проходит на полнокадровую профессиональную камеру Canon
Что входит в стоимость, а что — нет
Кофе и чай не входят в стоимость и оплачиваются отдельно: чай — 4 лиры, кофе — 7-8 лир, десерты — 9-15 лир
Стоимость трансфера от Айрылык Чешмеси до места фотосессии входит в стоимость фотопрогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ayrilik Cesmesi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне.
Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов.
Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю.
Вперёд, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Спасибо Наталье, за замечательную фото-прогулку! Мама фанат «Великолепного века» и для нее всё, что с ним связано, очень ценно и безумно интересно) А такую фотопрогулку только Наталья придумала! Мы посмотрели читать дальшеуменьшить
все, что было заявлено) Все, что мы видим в сериале, на этой фотопрогулке увидели воочию. Попили кофе, сделали кучу снимков💔 Мы добрались до локации вместе, обратно объяснила как добраться. Очень милая, веселая и общительная девушка. Нам она безумно понравилась!! 🌺
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Евгения
Для тех, кто не хочет банальных фото с чайками, но при этом испытывает неподдельный интерес ко всему, что связано с Великолепным веком - очень рекомендую эту прогулку. Самостоятельно до этого читать дальшеуменьшить
места добраться сложно, оно совсем не туристическое. Увидеть места, где происходили натурные съемки сериала, выпить чашечку турецкого кофе во дворце Мустафы, пообщаться с Натальей на темы как связанные с сериалом, так и с Турцией вообще и, наконец, получить серию великолепных фото - все это вы найдёте на этой фотосессии. Мы ещё позавтракали с Натальей в прекрасном ресторане (который служил натурой в сериале) за очень небольшие для сегодняшнего Стамбула деньги (это государственный ресторан). Время пролетело очень приятно и насыщенно, остались прекрасные фото на память! Рекомендую!
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А
Анастасия
Брала фотопрогулку Прикоснуться к «Великолепному веку», которую проводит Наталья, все очень понравилось и всем рекомендую. Только учитывайте, что здесь акцент сделан на фотосессию, но тем и лучше, на счёт любимого читать дальшеуменьшить
сериала можно общаться с Натальей в более дружеской атмосфере, спросить о каких-нибудь интересных фактах, обсудить какие-нибудь моменты сериала. Сама фотосессия проходила по утопающему в зелени, с прудами и восточными постройками парку на азиатской стороне Стамбула, куда попасть самостоятельно очень сложно. Ну и собственно главное, сама фотоссеся просто замечательная, Наталья делает большое количество снимков, из них выбирает лучшие, обрабатывает и вы получаете прекрасные, очень красивые и романтичные фотографии с мест и зданий съёмок Великолепного века. Рекомендую всем девушкам, такую замечательную фотопрогулку. Огромное спасибо Наталье за приятное душевное общение, великолепную фотосессию, и очень ценные советы по Стамбулу!
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Регина
Спасибо огромное за столь сказочную фотосессию! Великолепные снимки и крутейшая локация! Фотограф очень приятная и интересная девушка, благодаря которой я с легкостью погрузилась во временя "Великолепного века", попробовала местные сладости и выпила крутейший турецкий кофе) Виды открывались просто потрясающие, привезла с собой кучу положительных эмоций! Очень рекомендую!
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Е
Екатерина
Отличная фотопрогулка. Надо понимать, что это не историческая экскурсия. А именно прогулка по парку, где проходили съёмки некоторых сцены фильма. Мы получили удовольствие, с Натальей было приятно и лёгко в общении, она внимательно относилась к нашим пожеланиям во время фотосъёмка. Отличная прогулка
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И
Ирина
Наталья прекрасный фотограф, знает красные места и знает какой ракурс подобрать. 2 часа съёмки прошли непринуждённо и легко. При следующей поездке в Стамбул, обязательно ещё раз выберу фотогпрогулку с Натальей
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