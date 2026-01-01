Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
Пройти по следам Великолепного века и погрузиться в восточную сказку
Начало: Немецкий фонтан
Завтра в 09:00
19 янв в 10:30
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала в Стамбуле
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
Завтра в 15:00
19 янв в 10:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Если вы хотите узнать о турецком виноделии и насладиться историей Стамбула, эта экскурсия для вас! Погружение в колорит города и дегустация лучших вин
Начало: на пристани Каракей
Завтра в 14:00
19 янв в 14:00
от €180 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€113
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
€154 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с опытным фотографом, который поможет запечатлеть самые яркие моменты и расскажет увлекательные истории о городе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
19 янв в 08:30
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих
Почувствуйте себя местным жителем в Стамбуле, открывая скрытые уголки города и встречая интересных людей на пути
Начало: У станции метро Osmanbey
20 янв в 08:00
22 янв в 08:00
€143 за всё до 2 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и получить атмосферные снимки с iPhone 15
Начало: На площади Таксим
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от €143
€150 за всё до 4 чел.
-
5%
Билеты
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от €205
€215 за билет
Водная прогулка
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Начните день с утренней прогулки по Босфору, наслаждаясь завтраком на лодке. Узнайте интересные факты о Стамбуле и получите советы от местного жителя
Начало: В районе старого города
19 янв в 11:00
21 янв в 11:00
€80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Стамбул
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
от €180 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Погрузитесь в атмосферу сериала «Великолепный век» на индивидуальной фото-прогулке по Стамбулу. Уникальные кадры и исторические места ждут вас
Начало: На Ayrilik Cesmesi
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальными образами и профессиональной фотосессией. Захватывающие кадры на фоне исторических мест украсят ваш альбом
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€200 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Погрузитесь в уникальные истории Стамбула, насладитесь панорамами и морским круизом. Откройте для себя тайны города, которые не расскажут в путеводителях
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€200 за всё до 2 чел.
-
5%
Билеты
Большое знакомство со Стамбулом: полное погружение
Готовы целых 10 часов гулять, заходить в известные и не очень места? Вы устанете, но не пожалеете
Завтра в 11:00
19 янв в 09:00
€247
€260 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Погрузитесь в атмосферу старинного Стамбула с его уникальной архитектурой и культурой, вдали от шума и суеты мегаполиса
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день из жизни европейского турка
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€113
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Погрузитесь в атмосферу старого Стамбула на мастер-классе эбру. Создайте уникальные узоры под руководством опытных мастеров и насладитесь турецким кофе
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
19 янв в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
19 янв в 11:00
20 янв в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
Расслабиться в традиционном османском хамаме, заглянуть на рынок и отведать культовые турецкие блюда
19 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€104
€109 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Путешествие по Стамбулу для тех, кто хочет увидеть город с новой стороны. Профессиональные фотографии и увлекательные истории ждут вас
Начало: По договоренности с туристами
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
€238
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Стамбул: backstage-прогулка с режиссёром
Выйти за рамки классической экскурсии и встретиться с городом - без дублей и без сценария
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
€270
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
23 мар в 10:00
24 мар в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
