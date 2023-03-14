Наш насыщенный маршрут проложен вдоль берегов Босфора — по районам как известным, так и тем, куда редко добираются путешественники. Мы побываем на обоих континентах Стамбула. Из Европы в Азию переплывём на пароме (вместе с автомобилем): поднимемся на верхнюю палубу и полюбуемся берегами голубого пролива. Итак, вас ждут следующие локации из сериала:
Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.
В описании представлены кадры из сериала «Чёрная любовь» (телеканал Star TV).