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Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»

Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Дорогие поклонники «Чёрной любви», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь это программа по красивым неизведанным уголкам Стамбула! В шести районах на двух континентах вы посетите 7 мест из культового турецкого сериала и пройдёте по следам любимых героев. Сделаете атмосферные фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
5
5 отзывов
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»

Описание экскурсии

По следам любви

Наш насыщенный маршрут проложен вдоль берегов Босфора — по районам как известным, так и тем, куда редко добираются путешественники. Мы побываем на обоих континентах Стамбула. Вас ждут следующие локации из сериала:

  • Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике;
  • Аутентичный район Вефа. Здесь вы попробуете национальный напиток, которому не одна сотня лет — ведь именно в этом районе встречались влюблённые и пили это витаминное средство;
  • Дом загадочной Лейлы в районе Бебек со знаменитым роскошным видом на Босфор и Стамбул;
  • Дом семьи Нихан в районе Еникей; тут же побродим по улочкам, где бывала девушка;
  • Парикмахерская семейства Сойдере и мечеть, в которой они молились;
  • Мастерская Нихан в районе Кулели и дом Сойдере в Ускюдаре.

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Чёрная любовь» (телеканал Star TV).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
  • Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно, если он расположен в туристических районах Фатих и Бейоглу
  • Дополнительно оплачивается вход в дом Сойдере — €20 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
н
очень понравилась экскурсия с Алиной. очень познавательно и интересно. любимые локации из сериала. Вкусный обед и напиток боза., который пробовали герои сериала. время прошло незаметно даже не для фанатов картины.
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М
Выражаем огромную благодарность Елене! Экскурсия 19.02.25 по сериалу «Черная любовь»!
Все локации пройдены, с экскурсоводом было легко и весело! Отличный трансфер, даже с учетом большого снегопада!
Выражаем огромную благодарность Елене! Экскурсия 19.02.25 по сериалу «Черная любовь»!
Выражаем огромную благодарность Елене! Экскурсия 19.02.25 по сериалу «Черная любовь»!
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С
Очень понравилась гид Алина! Замечательный водитель Мехмет. Комфортная машина, вкуснейший ужин, классные атмосферные локации, все сделано для того, чтобы гостям было в кайф. Причём экскурсия понравится не только фанатам сериала,
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у нас была смешанная компания - я и мама, которым нравится сериал, и брат с отцом, которым все эти драмы неинтересны от слова совсем)
Так вот Алина смогла поддержать и их интерес, сделать экскурсию обзорной, поддержать политическую и экономическую повестку, рассказать историю. Очень крутая идея с отрывками из сериала и музыкальным сопровождением. Нам очень понравилось!

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Сергей
Спасибо огромное за организацию данной экскурсии Елене. И отдельное спасибо году Алине за её проведение. Нам с супругой безумно понравилось. Было очень приятно побывать в этих локациях, которые мы видели по телевизору в сериале.
Обязательно ещё раз сходим на экскурсию в Стамбуле с Вами в следующий раз
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О
Все было супер, классно провели время, экскурсовод очень интересно рассказывала.
Единственное, обед можно было включить в стоимость, т. к. сумма за экскурсию и так внушительная
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