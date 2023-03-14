Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»

Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей, прогулка по Босфору - и живописные виды города

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Дорогие поклонники «Чёрной любви», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь это тур по красивым неизведанным уголкам Стамбула! В шести районах на двух континентах вы посетите 7 мест из культового турецкого сериала и пройдёте по следам любимых героев. Сделаете атмосферные фото, проплывёте по Босфору и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
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Описание

Что вас ожидает

Красивый тур по следам любви

Наш насыщенный маршрут проложен вдоль берегов Босфора — по районам как известным, так и тем, куда редко добираются путешественники. Мы побываем на обоих континентах Стамбула. Из Европы в Азию переплывём на пароме (вместе с автомобилем): поднимемся на верхнюю палубу и полюбуемся берегами голубого пролива. Итак, вас ждут следующие локации из сериала:

  • Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике;
  • Аутентичный район Вефа. Здесь вы попробуете национальный напиток, которому не одна сотня лет — ведь именно в этом районе встречались влюблённые и пили это витаминное средство;
  • Дом загадочной Лейлы в районе Бебек со знаменитым роскошным видом на Босфор и Стамбул;
  • Дом семьи Нихан в районе Еникей; тут же побродим по улочкам, где бывала девушка;
  • Парикмахерская семейства Сойдере и мечеть, в которой они молились;
  • Мастерская Нихан в районе Кулели и дом Сойдере в Ускюдаре.

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Чёрная любовь» (телеканал Star TV).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
  • Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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