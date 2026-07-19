Дорогие поклонники «Чёрной любви», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь это программа по красивым неизведанным уголкам Стамбула! В шести районах на двух континентах вы посетите 7 мест из культового турецкого сериала и пройдёте по следам любимых героев. Сделаете атмосферные фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам любви

Наш насыщенный маршрут проложен вдоль берегов Босфора — по районам как известным, так и тем, куда редко добираются путешественники. Мы побываем на обоих континентах Стамбула. Вас ждут следующие локации из сериала:

Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике;

Аутентичный район Вефа. Здесь вы попробуете национальный напиток, которому не одна сотня лет — ведь именно в этом районе встречались влюблённые и пили это витаминное средство;

Дом загадочной Лейлы в районе Бебек со знаменитым роскошным видом на Босфор и Стамбул;

Дом семьи Нихан в районе Еникей; тут же побродим по улочкам, где бывала девушка;

Парикмахерская семейства Сойдере и мечеть, в которой они молились;

Мастерская Нихан в районе Кулели и дом Сойдере в Ускюдаре.

Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.

В описании представлены кадры из сериала «Чёрная любовь» (телеканал Star TV).

Организационные детали