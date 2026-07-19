Дорогие поклонники «Чёрной любви», конечно, эта экскурсия для вас — но ваши близкие и друзья тоже не заскучают, ведь это программа по красивым неизведанным уголкам Стамбула! В шести районах на двух континентах вы посетите 7 мест из культового турецкого сериала и пройдёте по следам любимых героев. Сделаете атмосферные фото и узнаете о жизни в современном Стамбуле.
Описание экскурсии
По следам любви
Наш насыщенный маршрут проложен вдоль берегов Босфора — по районам как известным, так и тем, куда редко добираются путешественники. Мы побываем на обоих континентах Стамбула. Вас ждут следующие локации из сериала:
- Кафе в районе Галата, где главные герои нацарапали свои инициалы на деревянном столике;
- Аутентичный район Вефа. Здесь вы попробуете национальный напиток, которому не одна сотня лет — ведь именно в этом районе встречались влюблённые и пили это витаминное средство;
- Дом загадочной Лейлы в районе Бебек со знаменитым роскошным видом на Босфор и Стамбул;
- Дом семьи Нихан в районе Еникей; тут же побродим по улочкам, где бывала девушка;
- Парикмахерская семейства Сойдере и мечеть, в которой они молились;
- Мастерская Нихан в районе Кулели и дом Сойдере в Ускюдаре.
Это не историческая экскурсия, но я всегда рада дать основную информацию о достопримечательностях по пути. Расскажу о специфике жизни в Стамбуле, дам советы местного жителя и отвечу на вопросы.
В описании представлены кадры из сериала «Чёрная любовь» (телеканал Star TV).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito с гидом и водителем
- Мы заберем вас из отеля и после экскурсии привезем обратно, если он расположен в туристических районах Фатих и Бейоглу
- Дополнительно оплачивается вход в дом Сойдере — €20 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 629 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
очень понравилась экскурсия с Алиной. очень познавательно и интересно. любимые локации из сериала. Вкусный обед и напиток боза., который пробовали герои сериала. время прошло незаметно даже не для фанатов картины.
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М
Выражаем огромную благодарность Елене! Экскурсия 19.02.25 по сериалу «Черная любовь»!
Все локации пройдены, с экскурсоводом было легко и весело! Отличный трансфер, даже с учетом большого снегопада!
Все локации пройдены, с экскурсоводом было легко и весело! Отличный трансфер, даже с учетом большого снегопада!
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С
Очень понравилась гид Алина! Замечательный водитель Мехмет. Комфортная машина, вкуснейший ужин, классные атмосферные локации, все сделано для того, чтобы гостям было в кайф. Причём экскурсия понравится не только фанатам сериала,
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Спасибо огромное за организацию данной экскурсии Елене. И отдельное спасибо году Алине за её проведение. Нам с супругой безумно понравилось. Было очень приятно побывать в этих локациях, которые мы видели по телевизору в сериале.
Обязательно ещё раз сходим на экскурсию в Стамбуле с Вами в следующий раз
Обязательно ещё раз сходим на экскурсию в Стамбуле с Вами в следующий раз
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О
Все было супер, классно провели время, экскурсовод очень интересно рассказывала.
Единственное, обед можно было включить в стоимость, т. к. сумма за экскурсию и так внушительная
Единственное, обед можно было включить в стоимость, т. к. сумма за экскурсию и так внушительная
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