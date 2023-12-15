Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Принцевы острова — жемчужины в короне стамбульских драгоценностей. Это тихие земли, утопающие в зелени и бережно хранящие свои сокровища вдали от посторонних глаз.
Как житель острова Бююкада, искренне влюблённый в него, я открою для вас самые красивые уголки Турции: покажу секретные места, поделюсь местными легендами и фактами из истории.
Как житель острова Бююкада, искренне влюблённый в него, я открою для вас самые красивые уголки Турции: покажу секретные места, поделюсь местными легендами и фактами из истории.
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Описание
Что вас ожидает
У островов богатое прошлое: на протяжении нескольких столетий сюда ссылали интеллектуальную элиту. И хотя здесь живут весьма состоятельные люди, острова очень демократичны и напоминают не Рублёвку, а скорее, Серебряный бор.
Мы прогуляемся по извилистым улочкам, полюбуемся очаровательной архитектурой деревянных особняков, сохранившихся с османской эпохи, посетим уютный музей и византийский монастырь, полюбуемся великолепными видами на архипелаг с холмов и пообщаемся с местными жителями. По пути я расскажу местные легенды и правдивые события. Например, о том, как острова чуть было не стали точкой отсчёта новой истории человечества.
Вы увидите:
- Культурный центр Beltur в здании исторического особняка 19 века
- Дом Троцкого
- Отель Splendid, сохранивший роскошь и очарование «Прекрасной эпохи»
- Арт-библиотеку Buyukada Kitapcisi
- Монументальный особняк Al Palas известного астронома
- Самое большое в Европе деревянное здание, основанное в 1903 году
- Магазин крафтовых чудес Piko, где выставляют свои работы мастерицы четырёх островов
- Монастырь святого Георгия
- Музей Принцевых островов
Организационные детали
- Встречаемся на острове Бююкада, куда вам нужно будет добраться самостоятельно (на пароме)
- Поскольку в холодные сезоны некоторые локации могут быть закрыты, мы с вами предварительно обсудим маршрут, достопримечательности и впечатления, которые вы хотите получить
- На острове можно вкусно и бюджетно пообедать. Еда в стоимость не входит.
- Перемещаться по островам будем на велосипедах (аренда обойдётся в 150-200 лир с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале острова Бююкада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Стамбуле
За время, что я в Стамбуле, я очень полюбил его, пожив в самых разных районах города и познакомившись с интереснейшими людьми — как местными, так и приезжими. Благодаря этому мне удаётся регулярно находить потаённые тропки, открывать двери и показывать чудеса, недоступные для обычных туристов. Сейчас я живу на Принцевых островах. Моя задача — сделать так, чтобы экскурсия стала для вас приключением и увлекательным квестом либо возможностью выдохнуть и насладиться тишиной и красотой. Но в любом случае эта поездка будет для вас незабываемой — очаровательной, вкусной и познавательной.
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