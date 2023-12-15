Прогулка по Принцевым островам

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю

Принцевы острова — жемчужины в короне стамбульских драгоценностей. Это тихие земли, утопающие в зелени и бережно хранящие свои сокровища вдали от посторонних глаз.

Как житель острова Бююкада, искренне влюблённый в него, я открою для вас самые красивые уголки Турции: покажу секретные места, поделюсь местными легендами и фактами из истории.
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Прогулка по Принцевым островам
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

У островов богатое прошлое: на протяжении нескольких столетий сюда ссылали интеллектуальную элиту. И хотя здесь живут весьма состоятельные люди, острова очень демократичны и напоминают не Рублёвку, а скорее, Серебряный бор.

Мы прогуляемся по извилистым улочкам, полюбуемся очаровательной архитектурой деревянных особняков, сохранившихся с османской эпохи, посетим уютный музей и византийский монастырь, полюбуемся великолепными видами на архипелаг с холмов и пообщаемся с местными жителями. По пути я расскажу местные легенды и правдивые события. Например, о том, как острова чуть было не стали точкой отсчёта новой истории человечества.

Вы увидите:

  • Культурный центр Beltur в здании исторического особняка 19 века
  • Дом Троцкого
  • Отель Splendid, сохранивший роскошь и очарование «Прекрасной эпохи»
  • Арт-библиотеку Buyukada Kitapcisi
  • Монументальный особняк Al Palas известного астронома
  • Самое большое в Европе деревянное здание, основанное в 1903 году
  • Магазин крафтовых чудес Piko, где выставляют свои работы мастерицы четырёх островов
  • Монастырь святого Георгия
  • Музей Принцевых островов

Организационные детали

  • Встречаемся на острове Бююкада, куда вам нужно будет добраться самостоятельно (на пароме)
  • Поскольку в холодные сезоны некоторые локации могут быть закрыты, мы с вами предварительно обсудим маршрут, достопримечательности и впечатления, которые вы хотите получить
  • На острове можно вкусно и бюджетно пообедать. Еда в стоимость не входит.
  • Перемещаться по островам будем на велосипедах (аренда обойдётся в 150-200 лир с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале острова Бююкада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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