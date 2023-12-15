Принцевы острова — жемчужины в короне стамбульских драгоценностей. Это тихие земли, утопающие в зелени и бережно хранящие свои сокровища вдали от посторонних глаз. Как житель острова Бююкада, искренне влюблённый в него, я открою для вас самые красивые уголки Турции: покажу секретные места, поделюсь местными легендами и фактами из истории.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Описание

Что вас ожидает

У островов богатое прошлое: на протяжении нескольких столетий сюда ссылали интеллектуальную элиту. И хотя здесь живут весьма состоятельные люди, острова очень демократичны и напоминают не Рублёвку, а скорее, Серебряный бор.

Мы прогуляемся по извилистым улочкам, полюбуемся очаровательной архитектурой деревянных особняков, сохранившихся с османской эпохи, посетим уютный музей и византийский монастырь, полюбуемся великолепными видами на архипелаг с холмов и пообщаемся с местными жителями. По пути я расскажу местные легенды и правдивые события. Например, о том, как острова чуть было не стали точкой отсчёта новой истории человечества.

Вы увидите:

Культурный центр Beltur в здании исторического особняка 19 века

Дом Троцкого

Отель Splendid, сохранивший роскошь и очарование «Прекрасной эпохи»

Арт-библиотеку Buyukada Kitapcisi

Монументальный особняк Al Palas известного астронома

Самое большое в Европе деревянное здание, основанное в 1903 году

Магазин крафтовых чудес Piko, где выставляют свои работы мастерицы четырёх островов

Монастырь святого Георгия

Музей Принцевых островов

Организационные детали