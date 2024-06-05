1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€176 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
- ССергей2 июня 2024Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
- ММаргарита28 мая 2024Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала все подробно про маршрут,
- ММарина28 мая 2024Все очень понравилось 🔥
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный опыт вело экскурсии, внимательный и чуткий подход Дины к экскурсантам, непередаваемая островная атмосфера сделали наш день! Всем рекомендуем!
- ААлександр16 мая 2024Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
- ННаталья12 мая 202422 апреля у нас прошла фотопрогулка с Владиславом,отзыв решила не писать пока не получу фото, чтобы быть объективной. Сегодня получила
- ввероника16 февраля 2024Легко, непринужденно, умно, интересно, винтажно- вот как я бы описала наш день на островах с Сергеем; умница!!! Твердая 5 с +
- ААнастасия13 февраля 2024С уверенностью могу сказать, что даже местные не знают о Бююкаде столько, сколько знает Сергей. Он относится к острову, его
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дом Троцкого»
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