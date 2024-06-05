Дом Троцкого – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Троцкого» в Стамбуле, цены от €85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
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    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
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    даёт исторический срез по отношению к материковой истории, но это сильно разбавлено относительно всего времени тура. А это целых 6 часов!!! Мы катались на велосипедах, купались и обедали в ооооочень живописных местах. Дина буквально становится связующим звеном между вами и островом. Отлично провели время! Спасибо!

  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала все подробно про маршрут,
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    показалась прекрасные места и оставила от поездки только положительный эмоции. Буду рекомендовать всем друзьям для шикарного время провождения. Дине огромное спасибо за чудесный день❤️

    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказалаОстались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Все очень понравилось 🔥
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный опыт вело экскурсии, внимательный и чуткий подход Дины к экскурсантам, непередаваемая островная атмосфера сделали наш день! Всем рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. ИнтересныйПрекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    22 апреля у нас прошла фотопрогулка с Владиславом,отзыв решила не писать пока не получу фото, чтобы быть объективной. Сегодня получила
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    фотографии. Сама экскурсия и фото очень понравились. Если хотите насладится не только шикарными видами,но и получить фото на память об этом дне,от души рекомендую!

  • в
    вероника
    16 февраля 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Легко, непринужденно, умно, интересно, винтажно- вот как я бы описала наш день на островах с Сергеем; умница!!! Твердая 5 с +
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    С уверенностью могу сказать, что даже местные не знают о Бююкаде столько, сколько знает Сергей. Он относится к острову, его
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    архитектуре и истории с большой любовью и этим проникаешься. Сергей потрясающе ориентируется на местности и был готов подстроить маршрут под мои предпочтения, мы побывали в очень необычных и красивых местах и очень вкусно поели:) уровень заботы о гостях 100 из 10) Однозначно рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дом Троцкого»

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  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Дом Троцкого" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 266 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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