Монастырь Святого Георгия – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Святого Георгия» в Стамбуле, цены от €176. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
    читать дальше

    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
    читать дальше

    Мы еще не могли найти друг друга, Ирина дождалась и все равно провела экскурсию, несмотря на то, что мы приехали прилично позже назначенного времени.

    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Ездили с подругами на экскурсию с Ириной, остались в восторге. Интересно, красиво, от души рекомендуем! Планируем при следующей поездке посетить другую экскурсию с этим замечательным гидом!
  • И
    Иван
    24 апреля 2024
    Король Принцевых островов
    Если вам интересно чем жил и живет остров, все его секреты и самые известные люди, а также где настоящий дом Троцкого, то лучше Лидии этого никто не расскажет. Бонусы - играющая в футбол шишками собака и кот альбинос 😀
  • М
    Марина
    23 марта 2024
    Король Принцевых островов
    Замечательная девушка, экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендовано к посещению!!
  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    Король Принцевых островов
    Прекрасно! Восторг! Ожидали хорошо, а получилось великолепно. Подача лёгкая, все активно. Время пролетает незаметно и бесконечно новая информация. Если хотите узнать все про остров, то точно к Лидии. Её знают все коты, собаки, островитяне. Спасибо за такую насыщенную экскурсию.
    Прекрасно! Восторг! Ожидали хорошо, а получилось великолепно. Подача лёгкая, все активно. Время пролетает незаметно и бесконечноПрекрасно! Восторг! Ожидали хорошо, а получилось великолепно. Подача лёгкая, все активно. Время пролетает незаметно и бесконечноПрекрасно! Восторг! Ожидали хорошо, а получилось великолепно. Подача лёгкая, все активно. Время пролетает незаметно и бесконечно
  • в
    вероника
    16 февраля 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Легко, непринужденно, умно, интересно, винтажно- вот как я бы описала наш день на островах с Сергеем; умница!!! Твердая 5 с +
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    С уверенностью могу сказать, что даже местные не знают о Бююкаде столько, сколько знает Сергей. Он относится к острову, его
    читать дальше

    архитектуре и истории с большой любовью и этим проникаешься. Сергей потрясающе ориентируется на местности и был готов подстроить маршрут под мои предпочтения, мы побывали в очень необычных и красивых местах и очень вкусно поели:) уровень заботы о гостях 100 из 10) Однозначно рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монастырь Святого Георгия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Стамбула - на Принцевы острова
  2. Король Принцевых островов
  3. Прогулка по Принцевым островам
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Монастырь Святого Георгия" можно забронировать 3 экскурсии от 176 до 330. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Монастырь Святого Георгия», 162 ⭐ отзыва, цены от €176. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам