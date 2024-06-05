1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€176 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
- ООльга4 июня 2024Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
- ААида19 мая 2024Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
- ААнна14 мая 2024Ездили с подругами на экскурсию с Ириной, остались в восторге. Интересно, красиво, от души рекомендуем! Планируем при следующей поездке посетить другую экскурсию с этим замечательным гидом!
- ИИван24 апреля 2024Если вам интересно чем жил и живет остров, все его секреты и самые известные люди, а также где настоящий дом Троцкого, то лучше Лидии этого никто не расскажет. Бонусы - играющая в футбол шишками собака и кот альбинос 😀
- ММарина23 марта 2024Замечательная девушка, экскурсия прошла на одном дыхании, рекомендовано к посещению!!
- ООльга19 марта 2024Прекрасно! Восторг! Ожидали хорошо, а получилось великолепно. Подача лёгкая, все активно. Время пролетает незаметно и бесконечно новая информация. Если хотите узнать все про остров, то точно к Лидии. Её знают все коты, собаки, островитяне. Спасибо за такую насыщенную экскурсию.
- ввероника16 февраля 2024Легко, непринужденно, умно, интересно, винтажно- вот как я бы описала наш день на островах с Сергеем; умница!!! Твердая 5 с +
- ААнастасия13 февраля 2024С уверенностью могу сказать, что даже местные не знают о Бююкаде столько, сколько знает Сергей. Он относится к острову, его
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монастырь Святого Георгия»
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