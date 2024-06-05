Остров Бююкада – экскурсии в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «Остров Бююкада» в Стамбуле, цены от €29, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
На частной яхте - к Принцевым островам
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.
На кораблике - к чудесным Принцевым островам
Групповая
8 часов
39 отзывов
Экскурсия на Принцевы острова: идиллическое путешествие из Стамбула
Исследуйте живописные Принцевы острова: комфортный трансфер, водная прогулка и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
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    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
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    время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
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    даёт исторический срез по отношению к материковой истории, но это сильно разбавлено относительно всего времени тура. А это целых 6 часов!!! Мы катались на велосипедах, купались и обедали в ооооочень живописных местах. Дина буквально становится связующим звеном между вами и островом. Отлично провели время! Спасибо!

  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала все подробно про маршрут,
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    показалась прекрасные места и оставила от поездки только положительный эмоции. Буду рекомендовать всем друзьям для шикарного время провождения. Дине огромное спасибо за чудесный день❤️

    Остались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказалаОстались в полном восторге от экскурсии, от катаний на велосипеде, до купания в море. Дина рассказала
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Все очень понравилось 🔥
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный опыт вело экскурсии, внимательный и чуткий подход Дины к экскурсантам, непередаваемая островная атмосфера сделали наш день! Всем рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. ИнтересныйПрекрасная экскурсия по острову в компании Дины, которая показала красивейшие и вкуснейшие места на острове. Интересный
  • А
    Артём
    24 мая 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    На экурсии по островам с нами был Эльвин - очень профессиональный гид и отличный собеседник. Кто ещё не был на островах - советую, 100% не пожалеете.
  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
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    Мы еще не могли найти друг друга, Ирина дождалась и все равно провела экскурсию, несмотря на то, что мы приехали прилично позже назначенного времени.

    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Остров Бююкада»

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Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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