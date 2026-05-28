Примерьте на себя роль настоящего воина! С опытным мастером, который обучал актёров исторических фильмов правилам боя, вы изучите базовые техники, правильный хват, работу ног и контроль дистанции. Это безопасный и увлекательный способ познакомиться с искусством владения мечом, развить координацию, баланс и концентрацию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Встреча в центре Стамбула в специально оборудованном месте для тренировки.

Краткая информация о разных типах мечей — коротком, длинном, турецком — и различиях между ними. Начинаем на пластиковых репликах мечей, а затем продолжаем работу с незаточенными длинными мечами.

Разминка и обучение правильному хвату меча, стойке и работе ног. Базовые приёмы и упражнения на контроль дистанции и координацию.

Свободная практика и фотосессия: применяем изученное на практике, делаем фото и видео на память.

Заключение и советы от инструктора для самостоятельной практики и дальнейших тренировок.

Все движения выполняются под контролем инструктора. Уровень сложности подходит для новичков.