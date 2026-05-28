Мои заказы

Путь воина: тренировка с мечом в Стамбуле

Мастер-класс от опытного преподавателя мечевого боя
Примерьте на себя роль настоящего воина! С опытным мастером, который обучал актёров исторических фильмов правилам боя, вы изучите базовые техники, правильный хват, работу ног и контроль дистанции.

Это безопасный и увлекательный способ познакомиться с искусством владения мечом, развить координацию, баланс и концентрацию.
Путь воина: тренировка с мечом в Стамбуле
Путь воина: тренировка с мечом в Стамбуле
Путь воина: тренировка с мечом в Стамбуле

Описание мастер-класса

Встреча в центре Стамбула в специально оборудованном месте для тренировки.

Краткая информация о разных типах мечей — коротком, длинном, турецком — и различиях между ними. Начинаем на пластиковых репликах мечей, а затем продолжаем работу с незаточенными длинными мечами.

Разминка и обучение правильному хвату меча, стойке и работе ног. Базовые приёмы и упражнения на контроль дистанции и координацию.

Свободная практика и фотосессия: применяем изученное на практике, делаем фото и видео на память.

Заключение и советы от инструктора для самостоятельной практики и дальнейших тренировок.

Организационные детали

Все движения выполняются под контролем инструктора. Уровень сложности подходит для новичков.

ежедневно в 18:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Джевахир»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Опытный мастер, преподающий традиционные и исторические техники владения мечом. В своей работе я объединяю базовые принципы различных школ и направлений, предлагая сбалансированную и дисциплинированную подготовку. Это не сценическое шоу, а техническая
читать дальшеуменьшить

и контролируемая практика. Основная цель — развитие правильной стойки, баланса, координации и уверенного владения мечом. Работаю с участниками разного уровня подготовки и обучаю технике шаг за шагом в безопасной среде. Проводил индивидуальные тренировки для актёров турецких исторических сериалов, помогая им подготовиться к сценам с использованием меча.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Путь воина: тренировка с мечом в Стамбуле»

Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
30%
144 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля или аэропорта на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
30 мая в 00:30
€49€70 за всё до 7 чел.
Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
-
13%
3 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Вечерний круиз по Босфору: ужин, шоу и огни Стамбула
Провести вечер среди огней Стамбула, музыки и восточной атмосферы
Начало: Порт Galataport İstanbul / Karaköy, рядом с теплох...
Расписание: ежедневно в 19:15
Завтра в 20:00
30 мая в 19:15
€34€39 за человека
Стамбул - это Истикляль
Пешая
3 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Пешая
6 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Завтра в 18:00
2 июн в 11:00
€260 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
€36 за человека