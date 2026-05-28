Примерьте на себя роль настоящего воина! С опытным мастером, который обучал актёров исторических фильмов правилам боя, вы изучите базовые техники, правильный хват, работу ног и контроль дистанции.
Это безопасный и увлекательный способ познакомиться с искусством владения мечом, развить координацию, баланс и концентрацию.
Описание мастер-класса
Встреча в центре Стамбула в специально оборудованном месте для тренировки.
Краткая информация о разных типах мечей — коротком, длинном, турецком — и различиях между ними. Начинаем на пластиковых репликах мечей, а затем продолжаем работу с незаточенными длинными мечами.
Разминка и обучение правильному хвату меча, стойке и работе ног. Базовые приёмы и упражнения на контроль дистанции и координацию.
Свободная практика и фотосессия: применяем изученное на практике, делаем фото и видео на память.
Заключение и советы от инструктора для самостоятельной практики и дальнейших тренировок.
Организационные детали
Все движения выполняются под контролем инструктора. Уровень сложности подходит для новичков.
ежедневно в 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Джевахир»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Опытный мастер, преподающий традиционные и исторические техники владения мечом. В своей работе я объединяю базовые принципы различных школ и направлений, предлагая сбалансированную и дисциплинированную подготовку. Это не сценическое шоу, а техническая
€36 за человека