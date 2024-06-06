Необычные темы и маршруты – экскурсии в Стамбуле

Найдено 13 экскурсий в категории «Необычные темы и маршруты» в Стамбуле, цены от €29, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220165 за всё до 4 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
86 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
77 за всё до 5 чел.
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
42 отзыва
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3829 за человека
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
283 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Елена сразу с момента бронирования произвела приятное впечатление, а при встрече уже общались с ней, как старые знакомые. Это очень
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    важно, когда человек располагает. Вежливая, отзывчивая, легко идет на контакт, очень клиентоориентированная, заинтересована, чтобы интересно было всем в группе - не просто сухо отработать свой маршрут и получить деньги. Маршрут нам понравился очень, мы не в первый раз в Стамбуле, поэтому рекомендую прогулку с этой замечательной девушкой.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • A
    Anya
    5 июня 2024
    Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
    Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
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    человек поэтому с ней было комфортно, легко и приятно общаться. Она любит свое дело и это видно. Благодаря её экскурсии в наших головах Стамбул ожил и заиграл яркими красками, а знания полученные от Ольги останутся на всю жизнь. Очень рекомендую всем!!!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
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    и наш друг. Лена быстро скорректировала маршрут и показала нам именно то, что мы просили и хотели. Не буду раскрывать все секреты этого дня, но так интересно и увлекательно мы бы точно не провели день. Даже не сомневайтесь! Берите эту замечательную прогулку и наслаждайтесь! Лена, до встречи! Ждём теперь тебя осенью в Сочи!

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Три грани Азиатского Стамбула
    Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прекрасная, познавательная экскурсия. Гид Елена открытая, умная, доброжелательная девушка. Много узнали о жизни местных, их менталитете и традициях, что помогло шире смотреть на многогранный Стамбул. Елена скорректировала под нас маршрут, что было очень удобно. Благодарим.
  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные темы и маршруты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
  2. По крышам и трущобам Стамбула
  3. Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
  4. Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
  5. Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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