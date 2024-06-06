1 чел.
По популярности
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
50€35 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
220€165 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350€298 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
38€29 за человека
Индивидуальная
7 часов
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€283 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Елена сразу с момента бронирования произвела приятное впечатление, а при встрече уже общались с ней, как старые знакомые. Это очень
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- AAnya5 июня 2024Экскурсия с Ольгой была потрясающей. Маршрут спланирован идеально, Ольга щедро поделилась глубокими знаниями во многих сферах. Ольга внимательный и чуткий
- ААлина5 июня 2024Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ВВиктория3 июня 2024Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
- ААлина3 июня 2024Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
- ТТатьяна2 июня 2024Прекрасная, познавательная экскурсия. Гид Елена открытая, умная, доброжелательная девушка. Много узнали о жизни местных, их менталитете и традициях, что помогло шире смотреть на многогранный Стамбул. Елена скорректировала под нас маршрут, что было очень удобно. Благодарим.
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные темы и маршруты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Необычные темы и маршруты" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 29 до 298 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 608 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Необычные темы и маршруты», 608 ⭐ отзывов, цены от €29. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август